Fernanda Munizaga: el poder de una experta
Fernanda estudió diseño industrial, pero desde hace 5 años trabaja en retail diseñando ropa de hombre, por lo que le toca conocer tendencias y viajar mucho. En ciudades como Nueva York o Londres suelen preguntarle por su pelo, y acá cuenta sus secretos.
¿Cómo describirías tu pelo?
Canoso. Llevo alrededor de 15 años con canas; me empezaron a salir a los 16, empecé de a una, me la sacaba, pero después eran millones y me las dejé crecer. Cuando chica siempre me teñía, tuve el pelo morado, negro… pero desde que me salieron mis canas, nunca más me teñí.
¿Cuál es tu rutina especial de cuidado?
Me lavo el pelo día por medio, siempre trato de usar productos de calidad, que sean naturales y ayuden a fortalecer y nutrir mi pelo. Uso una vez a la semana una máscara de aceite de coco y cada 4 meses me corto las puntas.
¿Cuáles son tus secretos para que se vea así de bien?
Antes me pasaba que siempre lo sentía lacio y sin forma. Desde que estoy usando EverStrong de L'Oréal Paris Hair Expertise siento mi pelo con mucho más cuerpo y movimiento, no pierde su forma forma y queda con un olor exquisito.
¿Por qué prefieres productos sin sulfatos?
Siempre busco productos naturales para que no dañen el color de mis canas; los químicos hacen que las canas se pongan amarillas, entonces trato de evitarlos y fijarme siempre en el contenido de los productos.
EVERSTR ONG DE L'ORÉAL PARIS HAIR EXPERTISE
Sistema cuidado fortalecedor para el cabello fino y debilitado. Su fórmula enriquecida con aminoácidos, fortalece el cabello dejándolo hidratado y sano, mientras su aceite botánico de romero energiza y activa los sentidos. www.hairexpertise.cl
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