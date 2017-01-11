Fernanda Munizaga: el poder de una experta

¿Cómo describirías tu pelo?

Canoso. Llevo alrededor de 15 años con canas; me empezaron a salir a los 16, empecé de a una, me la sacaba, pero después eran millones y me las dejé crecer. Cuando chica siempre me teñía, tuve el pelo morado, negro… pero desde que me salieron mis canas, nunca más me teñí.

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¿Cuál es tu rutina especial de cuidado?

Me lavo el pelo día por medio, siempre trato de usar productos de calidad, que sean naturales y ayuden a fortalecer y nutrir mi pelo. Uso una vez a la semana una máscara de aceite de coco y cada 4 meses me corto las puntas.

¿Cuáles son tus secretos para que se vea así de bien?

Antes me pasaba que siempre lo sentía lacio y sin forma. Desde que estoy usando EverStrong de L'Oréal Paris Hair Expertise siento mi pelo con mucho más cuerpo y movimiento, no pierde su forma forma y queda con un olor exquisito.

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¿Por qué prefieres productos sin sulfatos?

Siempre busco productos naturales para que no dañen el color de mis canas; los químicos hacen que las canas se pongan amarillas, entonces trato de evitarlos y fijarme siempre en el contenido de los productos.

EVERSTR ONG DE L'ORÉAL PARIS HAIR EXPERTISE

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Sistema cuidado fortalecedor para el cabello fino y debilitado. Su fórmula enriquecida con aminoácidos, fortalece el cabello dejándolo hidratado y sano, mientras su aceite botánico de romero energiza y activa los sentidos. www.hairexpertise.cl