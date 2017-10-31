Invierno 2018 desde Brasil

Paula 1238. Sábado 4 de noviembre de 2017.

Polerón + largo midi (en la foto principal)

En colores neutros y largo hasta por debajo de la cadera, el polerón se vio en dos versiones: una de cuello cerrado y redondo, con puños en todas las terminaciones, y otra con un cierre al medio, parecido a una bomber jacket de algodón. Les restan formalidad a polleras y vestidos midi, el largo del próximo invierno, que alcanza media pantorrilla, ya sea con forma de tubo o abierta en A. Es allí donde se concentra el color, en materiales de punto, sedas y tules transparentes.

Rojo + rojo y rosado

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Natália Pesso.[/caption]

El rojo, liso y fuerte, cubrió tenidas completas de vestidos largos y trajes de dos piezas, y accesorios como pañuelos, boinas y anteojos. Fue el protagonista del desfile inaugural, dirigido por Roberta Marzolla (a cargo también de las pasarelas del SPFW), que en 60 pasadas mostró las propuestas de 100 diseñadores del estado de Mina Gerais. "Usamos como tema central la cultura del estado y el color predominante de su bandera. El desfile fue como una gran procesión, una manifestación religiosa común", dijo. El rojo con rosado apareció también en la pasarela y en los looks de varias asistentes.

Camisa negra

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Bob Store.[/caption]

De cuero en las marcas Bob Store y Chocker, y de tafetán en la primera colección en solitario de Lucas Magalhães, la camisa negra fue otro tema, siempre con botones abrochados hasta arriba. Liziane Richter, diseñadora especializada en cuero, presentó en su stand una versión con bolsillos delanteros cuadrados en un tono más claro, parecida a la que desfiló Kaia Gerber para la primavera 2018 de Calvin Klein.

El top del bikini

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Natália Pesso.[/caption]

De tela de punto, apareció como dos triángulos adelante y con tiras anchas en la espalda. Natália Pessoa se inclinó por los estampados de rombos coloridos y Ronaldo Silvestre, ganador del concurso Ready to Go en 2016, prefirió el sobrio azul marino. Se llevan con trajes de pantalón y chaqueta o polleras, todo arriba de la cintura para no abusar en la exhibición.

El banano

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Led.[/caption]

Accesorio del verano 2018, tendrá un segundo capítulo durante los días fríos. La consagrada marca brasileña Anne Est Folle y las debutantes en este encuentro Led y Molett, presentaron sus versiones. Algunas de forma alargada en cuero, negro y verde militar, y otras pequeñas y cuadradas hechas en lona con mezclas de colores fuertes o por completo rosadas. Se cruzan sobre un hombro o se amarran a la cintura.

Guantes XL

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Manzan.[/caption]

Grandes y sueltos, no a ras de piel como los clásicos, y largos hasta los codos, en uno o dos de estos colores: negro, celeste, naranja, gris y rojo. La versión en cuero de lo que podrían ser guantes para lavar la loza se vieron en las modelos de Led y Manzan. Se usan con mangas largas para tapar todo el brazo o con prendas sin mangas que dejan al descubierto la parte de arriba. Tanto en tenidas formales y casuales.