SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    La diva del neoperreo

    La iquiqueña Tomasa del Real (30), quien hace música ultrabailable, fue tatuadora antes de convertirse en la única chilena que canta reggaetón, cuyas letras defiende. "No creo que hablar de sexo denigre a nadie", dice. El 11 de marzo se presentará en el Ruidosa Fest SCL.

    Por 
    Bárbara Riedemann / Fotografía: Alejandro Araya / Producción: Álvaro Renner y Patricia Holmqvist / Maquillaje y pelo: Yani Urbina
    pl1221, tomasa del real

    Paula 1221. Sábado 11 de marzo de 2017.

    Antes de ser la reggaetonera que enciende la noche, Tomasa del Real era Valeria Cisternas. Hija de padres separados, desordenada, pasó por cinco colegios y organizaba tocatas en el patio de su casa en Iquique hasta donde llegaban 200 personas. "Pese a estar rodeada de carrete, nunca fui adicta a nada. Soy winner: no me permito desconcentrarme de las cosas que quiero lograr", dice. Ganaba plata cortándoles el pelo a sus amigos y vendiendo ropa. A los 19 se vino a Santiago a estudiar Diseño de Vestuario. "Te enseñaban a ser una funcionaria más, no a ser creativa". A los dos años se retiró y se fue a vivir a Buenos Aires. En 2011 volvió a Iquique y empezó a vender ropa en un local que compartía con un estudio de tatuaje. Autodidacta, en sus ratos de ocio aprendió la técnica, hasta que se hizo experta en tatuaje tradicional y abrió Clear Tattoo, su propio estudio que funcionó por cinco años. Allí se escuchaba reggaetón a todo volumen y, entre cliente y cliente, se grababa cantando en su computador. Hasta que un amigo le mandó unos beats y ella les puso letra e hizo un video que subió a Youtube. Así empezó en la música: poniéndole las letras a los beats que le enviaban sus amigos djs. En paralelo, viajaba por el mundo para trabajar en los estudios de tatuaje de moda. "Ahí me invitaban a fiestas y me pedían que cantara. Empecé a cantar a cambio del taxi que me llevaba de vuelta, hasta que hice la transición al reggaetón y me enfoqué en profesionalizarme. Ahora solo tatúo a conocidos y cuando me invitan a cantar me pagan hasta el hotel, porque vivo de esto".

    Su nombre artístico surgió de dos vertientes: Tomasa lo tomó del apodo que tenía en el colegio donde le decían "la negra Tomasa". Y Del Real, del guitarrista Martín del Real, que formaba parte de Teleradio Donoso, banda que ella adoraba. Ahora lleva dos años de carrera, tiene un disco llamado Bien y mal y este año editará otro. Ha cantado en Estados Unidos, Europa y gran parte de Latinoamérica. En mayo irá a Viena para presentarse en el festival Hyperreality, con artistas de todo el mundo.

    Cantas sobre drogas, sexo y lujos. ¿Qué tanto hay de ti en las letras que compones?

    El reggaetón como género habla sobre el bling bling, tener cosas de marca y, sobre todo, el sexo y las drogas. Los grandes exponentes cantan sobre tener mil putas, pero en realidad son todos casados con hijos, pero sí viven en grandes mansiones. La gente es ingenua al pensar que las letras son autobiográficas. Esto es ficción, es fantasía, que es parte del arte que implica hacer esta música.

    ¿No crees que las letras incentivan el sexismo?

    El rock hace lo mismo y mucha otra música también. No creo que hablar de sexo denigre a nadie. La inspiración del reggaetón es la mujer, es una música que todo el rato habla de las minas y de hombres que no pueden vivir sin ellas. De hecho, es como un elogio.

    Como una de las pocas voces femeninas en el rubro, ¿no sientes una responsabilidad por defender la imagen de la mujer?

    El reggaetón se escucha por el goce estético –que es el baile–y no porque la gente quiera escuchar un discurso. Es verdad que no hay ninguna mujer que esté haciendo lo que hago yo y por eso he sentido una presión por abanderarme con el feminismo. Me han dicho: "te conviene decir que eres feminista porque vas a llegar a más gente". Pero si es por conveniencia, estaría cantando pop.

    ¿Qué es el neoperreo?

    Es la nueva forma de reggaetón, esta música bailable que se perrea y le dice a la sociedad: "no te estreses, no sufras, no planifiques tanto, pásalo bien, celebra y disfruta". El reggaetón es caliente, necesitas a otro para bailarlo y mirarlo, cantarle, tocarlo. Es como una danza de apareamiento.

    ¿Qué tan difícil es hacer reggaetón en Chile, donde es más bien un placer culpable que reconocido como un género musical?

    En mis shows hay flaites pero también está lleno de hipsters; o sea, es súper transversal. Y eso pasa porque el reggaetón es el nuevo pop de Latinoamérica. Hoy los ídolos son Nicky Jam o J-Balvin. La gente se aburrió del pop latino tradicional que hablaba de la princesa y de tocar la luna y las estrellas y encontró en el reggaetón un género legítimo que no juzga a nadie y tampoco impone sanciones morales.

    Más sobre:Músicacompositoratomasa del realneoperreoreggaeton

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Poduje se reúne con Kast en medio de críticas por su gestión

    Experto en cobre: restricción china a ácido sulfúrico representará el 33% del costo de producción

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Sheinbaum arremete contra Díaz Ayuso por homenaje a conquistador español en México

    Álvaro Salas le cierra la puerta a un retorno al Festival de Viña del Mar: “Por ahora todavía no”

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Lo más leído

    1.
    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Servicios

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    Comienzan pagos del Bono de Invierno 2026: revisa quiénes reciben los $81 mil

    Comienzan pagos del Bono de Invierno 2026: revisa quiénes reciben los $81 mil

    Poduje se reúne con Kast en medio de críticas por su gestión
    Chile

    Poduje se reúne con Kast en medio de críticas por su gestión

    Diputados de oposición ingresan solicitud para desarrollar Comisión Investigadora por recortes anunciados desde Hacienda

    Bancada RN ingresa proyecto de ley que busca aumentar sanciones al delito de secuestro

    Ministro Campos califica como “deplorable” decisión de Iansa de suspender compra de remolacha nacional
    Negocios

    Ministro Campos califica como “deplorable” decisión de Iansa de suspender compra de remolacha nacional

    La confianza detrás de la ingeniería

    Carlos Urrutia y los planes del neobanco británico Revolut: “La pregunta, más que si vamos a entrar a Chile, es cuándo”

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel
    Tendencias

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Cómo se hizo el vestido “de película” que Sabrina Carpenter lució en la Met Gala 2026

    En vivo: Arsenal y Atlético de Madrid definen al primer finalista de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Arsenal y Atlético de Madrid definen al primer finalista de la Champions League

    Actas de directorio, computadores requisados y gerentes declarando hace meses: el allanamiento al CDA que remece a la U

    La marca histórica que anotó Alexis Sánchez con el gol que sacó al Sevilla de la zona de descenso

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)
    Tecnología

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Álvaro Salas le cierra la puerta a un retorno al Festival de Viña del Mar: “Por ahora todavía no”
    Cultura y entretención

    Álvaro Salas le cierra la puerta a un retorno al Festival de Viña del Mar: “Por ahora todavía no”

    ¿Es mejor que la original? El debate que abre El diablo viste a la moda 2

    Manuel Rodríguez, el Director Supremo: las 24 horas de caos en que el guerrillero tomó el mando de Chile

    Sheinbaum arremete contra Díaz Ayuso por homenaje a conquistador español en México
    Mundo

    Sheinbaum arremete contra Díaz Ayuso por homenaje a conquistador español en México

    Trump vuelve a criticar al Papa días antes de la visita de Rubio al Vaticano: “Pone en peligro a muchos católicos”

    Las razones tras la decisión del Kremlin de reforzar la seguridad de Putin

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera
    Paula

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Sobre cómo terminé en una fiesta con Paris Hilton