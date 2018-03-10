Lelio después del Oscar
A casi una semana de que Una mujer fantástica se quedara con el reconocimiento de la Academia como mejor película extranjera, su director, Sebastián Lelio, habló con Paula.cl sobre lo que significa el premio para él, sobre cómo ve una crisis de empatía en la sociedad y de su fascinación por mostrar historias de mujeres. "El horizonte de lo que la película podía ser se movió virtusamente", dice
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