Denisse Baselli: lo natural de mi pelo

¿Cómo es tu rutina diaria?

Soy dueña de la tienda Neutro (www.neutrostore.cl), así que mi rutina diaria consiste en ducharme y salir temprano. Estoy buena parte del día en la calle, buscando telas y productos, o en mi tienda. Por lo mismo, necesito un producto que sea versátil y práctico, que no me demande demasiado tiempo, pero que funcione bien.

¿Cómo describirías tu pelo?

Tengo el pelo delgado y muy decolorado. Mi pelo es súper fino y tiene un color que necesita cuidados especiales para mantenerlo, repararlo, y que se vea brillante y saludable.

¿Cómo cuidas tu pelo?

Con productos específicos para pelo teñido. Aunque te decolores con los mejores productos, el pelo de todas formas pierde tonicidad. Además del shampoo y acondicionador EverPure de L'Oréal Paris, uso la mascarilla de tratamiento una vez a la semana para darle una inyección de brillo y fuerza a mi pelo.

¿Qué buscas en un producto para el pelo?

Busco productos que reconstruyan el pelo y que regeneren la fibra capilar. EverPure de L'Oréal Paris está especialmente formulado para pelo teñido, y gracias al

aceite botánico de Goji, repara y protege del daño de las tinturas y los productos para decolorar.

¿Por qué prefieres productos veganos, que no contengan ingredientes o derivados de origen animal?

Me parece genial que los productos se hagan de la forma más natural y menos dañina posible. Hoy se puede unir tecnología y naturaleza, sin dejar de lado el cuidado por el medioambiente. Eso me parece fundamental.

El goji es una baya nativa de China reconocida por sus múltiples propiedades: antioxidantes, vitaminas y minerales, que revitalizan y reparan, devolviendo al pelo toda su fuerza y color.

EVERPURE REPAIR & DEFEND

Sistema cuidado del color para el cabello tinturado. Su fórmula enriquecida con aceite de goji repara profundamente el cabello y lo protege de los agresores

del color. Cabello más fuerte, resistente y con un color vibrante.