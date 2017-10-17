Los diseños para Keds
Inspirados en famosas mujeres de diferentes ámbitos, alumnos de segundo año de Diseño de la Universidad del Desarrollo, aceptaron la invitación de Keds para intervenir sus zapatillas y reflejar en ellas los estilos particulares de cada una de sus elegidas.
Paula.cl
La extravagancia de Lady Gaga, lo revolucionario de la artista nacional Matilde Pérez, el estilo de la Reina Isabel II o la particularidad de la cantante Janis Joplin. Todos estos elementos fueron la inspiración para un grupo de estudiantes de Diseño de la Universidad del Desarrollo, que eligieron a famosas mujeres de la historia, de todos los ámbitos, para reflejar cada uno de sus estilos en las zapatillas que la marca Keds les entregó para que echaran a volar su creatividad e imaginación.
El trabajo de Antonia Stephan y Loreto García, que se inspiró en el dúo australiano Nervo de las hermanas Olivia y Miriam Nervo, se quedó con el primer lugar, que fue a dado a conocer este lunes 16 de octubre en la UDD.
Aquí el registro de Paula.cl:
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