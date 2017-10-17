Los diseños para Keds

Paula.cl

La extravagancia de Lady Gaga, lo revolucionario de la artista nacional Matilde Pérez, el estilo de la Reina Isabel II o la particularidad de la cantante Janis Joplin. Todos estos elementos fueron la inspiración para un grupo de estudiantes de Diseño de la Universidad del Desarrollo, que eligieron a famosas mujeres de la historia, de todos los ámbitos, para reflejar cada uno de sus estilos en las zapatillas que la marca Keds les entregó para que echaran a volar su creatividad e imaginación.

El trabajo de Antonia Stephan y Loreto García, que se inspiró en el dúo australiano Nervo de las hermanas Olivia y Miriam Nervo, se quedó con el primer lugar, que fue a dado a conocer este lunes 16 de octubre en la UDD.

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