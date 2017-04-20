Mariana Derderián, youtuber

Paula 1224. Sábado 22 de abril de 2017. Especial Madres.

Hacer dormir a la guagua

"Prefiero hacerla dormir yo, porque el papá no entiende que bajar las revoluciones es poner luz tenue, apagar la tele, zamarrearla despacito y no brutamente, y que las canciones de cuna son tranquilas y no con batería y rock and roll. Aunque igual no me quejo. Todo el año pasado tuve funciones de teatro viernes y sábados en la noche y siempre que llegaba, la Leticia dormía. Quizás se demoró cuatro horas en hacerla dormir ¡pero siempre lo logró! (risas). No tengo el secreto. Lo que siempre digo: 'más vale una mamadera generosa que una pechuga tensa'. A mí me resulta acostarla conmigo, media luz y cantarle canciones de cuna que yo compongo, aunque soy la peor compositora del mundo. Le digo cualquier cosa, pero al final es el ritmo".

Cólicos, la peor pesadilla

"Son un infierno. Es ese momento en el que dices 'si no me separo ahora, voy a durar muchos años más con mi pareja'; o en el que cuentas hasta números que no sabías que existían. No sé al final cómo lo hice. Tu guagua llora desconsoladamente, no es frío ni calor, no es chancho, no es peo, no es hambre, no es sueño y se te acabó la lista de adivinanzas. Te desesperas y vas a urgencias y te dicen que son cólicos y, además, ¡¿qué son los cólicos?! Lo que entiendo es que son los órganos que se están ordenando. Solo hay que tener paciencia".

Sacarla de tu pieza

"No lo he logrado y estoy contra el tiempo porque mi segunda guagua nace en julio. Soy como las pelotas. Es que se me mezclan dos cosas: dormir con ella es lo más rico del mundo y que hay toda una etapa de adaptación, en la que la guagua llora mucho. Soy intolerante a que ella llore. Con tal de evitarle cualquier penita le digo 'no importa mi amor'. Soy más abuela. Duermo con la cabeza en el velador, esa es mi almohada porque ella está larga y se gira y entonces con mi marido quedamos cada uno en un extremo y es como 'oye, ¿te acordái de mí? Yo era la que pololeaba contigo'".

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