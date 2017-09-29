Mousse de chocolate bitter con jalea de maracuyá

Paula.cl

Para 4 personas

Ingredientes:

Para la mousse:

200 g de chocolate bitter, (de 65-75 % de cacao), picado en trozos pequeños

4 claras de huevo, a temperatura ambiente

2 cucharadas de azúcar flor

1 taza (240 ml) de crema líquida, muy fría

Para la jalea de maracuyá:

1 taza de pulpa de maracuyá con semillas

1/3 taza (65 g) de azúcar

4 hojas de colapez, remojadas en agua fría 1 minuto

Hojuelas de chocolate para decorar (opcional)

Preparación:

1. Preparar la mousse. En un bol colocar el chocolate y 1/4 taza (60 ml) de agua y cocinar revolviendo a baño maría hasta derretir. Dejar entibiar.

2. En otro bol batir con batidora eléctrica las claras hasta que estén espumosas; agregar el azúcar flor y seguir batiendo hasta que estén firmes. Incorporar, con movimientos envolventes, al chocolate derretido.

3. En otro bol batir con batidora eléctrica la crema hasta que esté firme. Agregar la mitad de la crema chantilly a la mezcla de chocolate.

4. Mientras tanto, preparar la jalea de maracuyá. En una olla colocar la pulpa de maracuyá y azúcar; cocinar a fuego medio, revolviendo ocasionalmente, hasta reducir a 1/4 cuarto. Añadir el colapez, revolver y dejar entibiar.

5. En vasos o copas individuales verter la mitad de la jalea y refrigerar hasta cuajar. Luego cubrir con la mousse de chocolate y volver a refrigerar 30 minutos más. Finalmente cubrir con el resto de jalea de maracuyá (si es necesario calentar la jalea sobre un baño maría para volverla líquida de nuevo). Decorar con hojuelas de chocolate y servir con el resto de la crema chantilly.