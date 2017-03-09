Naturalista
Para la paleta de colores del otoño 2017, la moda parece haber fijado su mirada en las hojas que caen de los árboles a fines del verano. Camel, varios tipos de café, naranja, rosa, rojo y dorado se imponen en todo tipo de piezas, mientras que en estampados cobran fuerza los motivos florales, pero no botánicos, sino de inspiración oriental. La rayas verticales y el tartán y sus variaciones son otros dos recursos relevantes. Los tejidos de punto, los pantalones larguísimos o que dejan ver los talones, los zapatos bajos y cómodos también son parte de estas páginas con las claves de la nueva temporada.
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Blusa, $ 39.990, Topshop. Entero, $ 79.990, Miss Selfridge. Pañuelo, consultar precio en tienda Salvatore Ferragamo.[/caption]
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Entero, consultar precio en tienda Max Mara. Beatle, $ 24.990, Mango. Blusa Marquis, $19.990, Ripley.
Zapatos, $ 59.990, Hush Puppies.[/caption]
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Top, $ 64.000, Jazmín Chebar. Blusa, $11.990, Tricot. Pantalón, $ 98.000, Banana Republic.
Abrigo Mango, $ 59.990, Falabella.[/caption]
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Pantalón Vero Moda, $ 24.990, Ripley. Abrigo, $ 414.000, Purificación García. Blusa, $16.990, Tricot.[/caption]
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Pantalón, consultar precio en tienda Max Mara. Blusa, $ 34.990, H&M. Zapatos, $ 89.990, Hush Puppies.[/caption]
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Blusa, $ 37.990, Warehouse. Pantalón, $ 240.000, Jazmín Chebar.[/caption]
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