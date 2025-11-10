OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Estudió educación diferencial y desde sus inicios trabajó por la inclusión escolar. Pero su carrera dio un giro cuando conoció la realidad de niños y niñas que, debido a una enfermedad, pasaban largos periodos hospitalizados y quedaban fuera del sistema educativo. Desde entonces, Camila Scarabello impulsa la pedagogía hospitalaria, convencida de que la enfermedad no puede ser motivo para dejar de aprender.

    Por 
    Mujer Impacta

    Camila Scarabello creció en una familia donde la educación era protagonista. “Mi mamá fue profesora y siempre vi en ella la vocación por enseñar. En la casa se hablaba mucho de sus alumnos, de sus historias, de los desafíos que tenía en el aula”, cuenta.

    Esos años que fueron claves en su vocación: estudió educación diferencial, motivada por la convicción de que todos tienen derecho a aprender, sin importar las circunstancias que enfrenten. Así, desde el 2001 trabaja en inclusión educativa de niñas, niños y jóvenes que por diversos motivos tienen dificultades en su trayectoria escolar.

    “En un principio creamos nueve programas de integración escolar en distintas comunas con poblaciones vulnerables en Santiago. Hasta hoy estos programas han funcionado de manera ininterrumpida y son una oportunidad educativa para más de 400 niños y niñas que se incorporan al sistema escolar gracias a ellos”.

    Esta labor le permitió comprender que la educación debía adaptarse a cada historia, a cada ritmo, a cada contexto. “El desafío más grande fue entender que la inclusión no es solo incorporar a los niños a una escuela, sino hacer los cambios necesarios para que esa escuela los acoja y les permita aprender”, dice.

    Sin embargo, en ese camino conoció otra realidad: la de los niños que, debido a enfermedades, debían pasar largos periodos hospitalizados y quedaban fuera del sistema escolar. Esa experiencia fue un punto de inflexión en su trayectoria. Camila comenzó a involucrarse en la pedagogía hospitalaria. “El objetivo es que los niños, niñas y jóvenes en situación de hospitalización o con tratamientos prolongados, puedan acceder a una educación de calidad, adaptada a su situación, y no interrumpan su aprendizaje”.

    Las aulas hospitalarias son espacios educativos ubicados dentro de los hospitales o centros de salud, donde profesores especializados trabajan directamente con los niños y niñas que están internados o en tratamiento. “Los profesores planifican y desarrollan actividades de acuerdo con el estado de salud de cada estudiante, respetando sus tiempos y capacidades”.

    Funcionan, entonces, como una extensión del sistema educativo, pero también como un espacio emocional y humano que devuelve esperanza a los estudiantes y sus familias. “Cuando un niño o niña entra a una sala hospitalaria y se encuentra con su profesor, cambia su actitud, se siente nuevamente parte de algo”, dice Camila.

    Y es que esto no solo se trata de enseñar contenidos escolares, sino de acompañar, contener, escuchar y motivar. Cada clase es diferente, adaptada al momento físico y emocional del niño. “El profesor muchas veces tiene que transformar el espacio, improvisar materiales, leer el ánimo del niño y ajustar la forma de enseñar. Es un trabajo de mucha sensibilidad”.

    La pedagogía hospitalaria también requiere coordinación con las escuelas de origen y con los equipos médicos. El profesor mantiene contacto con el colegio del estudiante para asegurar la continuidad del aprendizaje, y trabaja junto al personal de salud para no interferir con los tratamientos.

    Es un trabajo en equipo, donde la educación y la salud se entrelazan para cuidar y acompañar. Y es muy importante, dice Camila. “Permite que los niños y niñas hospitalizados no pierdan su vínculo con la escuela, sus compañeros y sus profesores. Les da una rutina, un sentido, una meta”. Muchas veces, la clase se convierte en un momento esperado, una pausa en medio de la enfermedad. “Los niños se emocionan cuando llega el profesor, cuando pueden leer, escribir o simplemente conversar sobre su escuela”.

    Por eso Camila insiste en que esta modalidad debe ser reconocida como parte integral del sistema educativo y contar con más apoyo y recursos. “Es un derecho. La enfermedad no puede ser motivo para dejar de aprender”.

    Hasta ahora es el trabajo colectivo el que ha empujado a que existan más docentes y escuelas que hagan valer este derecho. “Aquí nadie trabaja solo. Cada clase que se da en un hospital es el resultado del esfuerzo de muchos: del profesor, del médico, de la familia y, sobre todo, del niño”, dice.

    Y son estos últimos los que le han dejado la mayor lección. “Ellos te enseñan sobre la vida, la fuerza, la alegría en medio de la adversidad”. Y esa enseñanza, dice, es la que la motiva a seguir. “Cada vez que un niño sonríe en una clase o logra aprender algo nuevo, entiendo que todo vale la pena”.

    Más sobre:InfanciaEducaciónPedagogía hospitalariaCamila ScarabelloNiños hospitalizadosEscuela

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Chile se desacopla de sus pares de la OCDE y registra una de las mayores caídas de ingresos de los hogares

    Vallejo defiende saludo de Boric a Milei en Bolivia y apunta que críticas de la oposición son “superfluas”

    Ocho personas mueren y 24 resultan heridas tras explosión de un auto en Nueva Delhi

    Todas las vidas de Liz Fraser, la invitada estelar que impactó en el Fauna Primavera con Massive Attack

    Mieko Kawakami presenta “Los amantes de la noche”

    Comentario de Manouchehri sobre Provoste tensiona debate por AC contra Ulloa y fuerza suspensión de sesión

    Lo más leído

    1.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    2.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    3.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    4.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    5.
    Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones

    Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Confirman fechas y montos de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico

    Confirman fechas y montos de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    Defensoría de la Niñez alerta sobre brechas estructurales y aumento de medidas judiciales por vulneraciones de derechos
    Chile

    Defensoría de la Niñez alerta sobre brechas estructurales y aumento de medidas judiciales por vulneraciones de derechos

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Vallejo defiende saludo de Boric a Milei en Bolivia y apunta que críticas de la oposición son “superfluas”

    Chile se desacopla de sus pares de la OCDE y registra una de las mayores caídas de ingresos de los hogares
    Negocios

    Chile se desacopla de sus pares de la OCDE y registra una de las mayores caídas de ingresos de los hogares

    Lo que ofrecieron SQM y Codelco para lograr la autorización en China: un suministro mínimo anual de litio por 10 años

    Mercado aplaude aprobación de China a pacto Codelco-SQM y acción salta a máximos de un año y medio

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal
    Tendencias

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B
    El Deportivo

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B

    Mundial Sub 17: Brasil y Venezuela avanzan como líderes en sus grupos

    Históricos se dividen por los elogios de Esteban Pavez a la UC: “Católica es un ejemplo; Colo Colo es la antítesis”

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena
    Finde

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    Todas las vidas de Liz Fraser, la invitada estelar que impactó en el Fauna Primavera con Massive Attack
    Cultura y entretención

    Todas las vidas de Liz Fraser, la invitada estelar que impactó en el Fauna Primavera con Massive Attack

    Mieko Kawakami presenta “Los amantes de la noche”

    Jennifer Lawrence a fondo: “Ser dirigida por Martin Scorsese es el mayor honor”

    Ocho personas mueren y 24 resultan heridas tras explosión de un auto en Nueva Delhi
    Mundo

    Ocho personas mueren y 24 resultan heridas tras explosión de un auto en Nueva Delhi

    EE.UU. anuncia la muerte de otras seis personas en nuevos bombardeos contra dos embarcaciones en el Pacífico

    El quiebre de los demócratas y la amenaza de un senador republicano: la ruta hacia el fin del cierre del gobierno en EE.UU.

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte