    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Conocido como uno de los productos más beneficiosos para la salud, el açai se ha transformado en un infaltable del verano santiaguino, trayendo a la capital todo el sabor y frescura de la selva amazónica. Si te gusta disfrutar de este producto y su mezcla de sabores con frutas y toppings, acá te recomendamos tres, que tienes que probar.

    Constanza PalmaPor 
    Constanza Palma

    Originario de la selva amazónica brasileña, el açai es un pequeño fruto de tipo baya color morado oscuro. Sus preparaciones son múltiples, sin embargo, la que más se ha popularizado es en forma de pulpa fría, con una consistencia parecida al helado, a la cual se le suelen añadir frutas picadas, frutos secos, cereales, semillas y salsas.

    Su popularidad no solo se debe a su sabor, sino también por la multiplicidad de beneficios para la salud que posee. Dentro de ellos, destaca su alto contenido antioxidante, que combate el envejecimiento y mejora la salud cardiovascular. También tiene una gran cantidad de fibra, que mejora la digestión, y aporta vitaminas y minerales que fortalecen el sistema inmunológico.

    Aquí tres imperdibles:

    1. The Other Green

    La propuesta de The Other Green es una mezcla del Amazonas y la Patagonia, fusionando pulpa de açai con maqui para resaltar las propiedades de ambos frutos.

    Parte de la cadena de restaurantes The Green Lab, este local de açai busca seguir la misma línea: comida saludable y sustentable. Cuentan con tres opciones de tamaños, el Little Tog, al cual le puedes añadir hasta cuatro toppings a elección; el Classic Tog y el Big Tog, los cuales incluyen toppings ilimitados.

    ¿Dónde? Mercado Urbano Tobalaba (MUT), piso -2.

    Horario: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00 horas.

    __

    Aloha Açai

    En el corazón de Barrio Italia, se esconde un local que promete un viaje express a Brasil a través de su açai. Se trata de Aloha, un rincón carioca que trae el auténtico sabor del fruto amazónico.

    Antes de su apertura, los fundadores de Aloha estuvieron durante toda una temporada en Brasil probando distintas propuestas para traer el sabor más auténtico a su local. Hoy ofrecen açai en vaso y cono, con una gran gama de toppings que van desde frutas como plátano y frutilla, hasta antojos como chips de chocolate y galletas.

    ¿Dónde? Caupolican 475, Local 1. Barrio Italia.

    Horario: Lunes a miércoles de 12:00 a 20:00 horas y de jueves a domingo de 12:00 a 21:00 horas.

    __

    Terra Açai

    Este local se ha hecho un nombre gracias a su propuesta centrada en bowls de açaí, servidos de manera perfecta para un desayuno, una pausa energética entre reuniones o una merienda saludable después del gimnasio.

    Con una carta que equilibra lo nutritivo y lo delicioso, Terra trae el más auténtico sabor carioca no solo a través de su açaí, sino también mediante los panes de queso (pão de queijo), un clásico de Brasil. A través de su carta, invita a volver una y otra vez.

    ¿Dónde? Avenida las condes 7430, local 5, Las Condes.

    Horario: Lunes a Domingo 10:00 a 20:30 horas.

