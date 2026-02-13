SUSCRÍBETE POR $1100
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Romances intensos e historias para soñar despierta. En este Día de San Valentín armamos una selección de series y películas ideales para quedarse en casa, apagar el celular y entregarse sin culpas al placer de ver buenas historias de amor.

    Por 
    Fernanda Marabolí

    El fin de semana ya se asoma y este sábado 14 de febrero llega como la excusa perfecta para celebrar el Día del Amor. Ya sea con una escapada romántica de viernes a domingo, una salida improvisada a un lugar desconocido, el placer de un postre después de una buena comida o simplemente risas compartidas en una junta con amigas, sobran los panoramas para desconectarse de la rutina y disfrutar estos días.

    Pero, si eres de quienes desean pasar San Valentín bajando las revoluciones, refugiándose en la comodidad de tu hogar, apreciando lo cotidiano y priorizando el descanso, siempre está la posibilidad de pasar esta fecha viendo una serie o perdiéndose unas horas en el cine.

    Es por eso que recopilamos los mejores estrenos románticos en la cartelera y el streaming para este fin de semana.

    En el cine

    Cumbres Borrascosas (Emerald Fennell, 2026). Estreno el 12 de febrero

    Basado en el clásico de la literatura de Emily Brontë y dirigida por Emerald Fennell (Promising Young Women y Saltburn), este filme relata la apasionante historia de amor entre Heathcliff y Catherine Earnshaw, interpretados por los actores australianos Jacob Elordi y Margot Robbie.

    En plataformas

    Love Story: John F. Kennedy Jr & Caroline Bessette - Estreno el 12 de febrero por Disney Plus

    De la autoría de Ryan Murphy (American Horror Story y Glee), esta historia de amor explora la intimidad de uno de los romances “made in America” más controvertidos y fotografiados de todos los tiempos. La relación entre la publicista convertida en it girl, Caroline Bessette y el “golden boy” de los Estados Unidos, John F Kennedy Jr.

    Encarnados por la actriz Sara Pidgeon y el modelo Paul Anthony Kelly, quién debuta en su primer rol actoral.

    Heated Rivalry – Estreno el 12 de febrero por HBO Max

    Este fenómeno global estrenado en noviembre de 2025 en Estados Unidos empezó como una serie de bajo presupuesto producida en Canadá. Inspirada en la adaptación de una novela romántica queer de Rachel Reid y cuyos protagonistas Connor Storrie y Hudson Williams eran camareros hasta hace unos meses.

    El Museo de la Inocencia- Estreno el 13 de febrero por Netflix

    Esta producción turca es una adaptación de la novela escrita por el ganador del Nobel de Literatura, Orhan Pamuk. A lo largo de 9 episodios muestra el romance entre Kemal y Füsun, cuyo vínculo es invadido por los prejuicios sociales, el secretismo y la delgada línea entre seguir las reglas o dejarse llevar por los anhelos del corazón.

    Como agua para chocolate (segunda temporada)- Estreno el 15 de febrero por HBO Max

    Después de una exitosa primera temporada, la serie basada en el libro de Laura Esquivel y que cuenta con la producción ejecutiva de Salma Hayek, llega a su fin. Dando cierre a la historia de Tita y Pedro, con episodios semanales que navegarán los conflictos que surgen del amor prohibido.

    Más sobre:Datos PaulaSan Valentín14 de febreroDía de los enamoradosPelículas de amorRomanceCumbres BorrascosasHeated RivarlyComo agua para chocolateEl museo de la inocencia

