SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

Lo que parecía un avance hacia la aceptación hoy retrocede: viejos mandatos estéticos vuelven a marcar a la Generación Z.

Carolina MelcherPor 
Carolina Melcher

Estamos en el 2025 y la extrema delgadez vuelve a ocupar titulares, portadas y timelines. No es nostalgia de los 90: es la señal incómoda de que como sociedad seguimos obsesionados con disciplinar los cuerpos —sobre todo los feminizados—. No es estética: es control.

Mientras la Generación Z se presenta como crítica, moderna y consciente —y en muchos aspectos lo es—, la práctica cuenta otra historia: un revival de los patrones más antiguos y dañinos. Restricción extrema, culto al cuerpo delgado y libertad para opinar sobre cuerpos ajenos como si no hubiésemos aprendido nada. La lucha millennial por el respeto corporal y el rechazo al juicio estético está siendo desplazada, y muchas voces jóvenes, pese a proclamarse progresistas, repiten el guion conservador.

Las redes sociales, que alguna vez ampliaron la representación, vuelven a ser espejos deformantes. Hoy cada story o TikTok puede convertirse en una lupa para fiscalizar cuerpos, viralizar dietas extremas o exponer “lo que como en un día” en tallas cada vez más inalcanzables. La violencia estética se disfraza de cuidado personal y se propaga con likes, follows y algoritmos que premian la autodestrucción.

Este fenómeno no surge de la nada. Coincide con un auge global del conservadurismo que intenta reinstalar normas rígidas sobre cuerpos, géneros, identidades y deseos. Y cuando se estrechan los márgenes de lo posible, lo primero que vuelve a controlarse es lo más íntimo: el cuerpo.

Naomi Wolf lo advirtió hace más de tres décadas: “Una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza, sino con la obediencia. La dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres: una población tranquilamente loca es una población dócil”.

La extrema delgadez no solo es un ideal impuesto: es un mercado multimillonario. Medicamentos para adelgazar convertidos en tendencia, cirugías bariátricas sin control, profesionales de la salud que hacen branding de tratamientos restrictivos y coaches que venden dietas como si fueran bienestar. El cuerpo convertido en producto y la inseguridad en moneda de cambio.

Lo más alarmante es que esta presión llega cada vez más temprano. Según la National Eating Disorders Association y la AED, la edad de inicio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) se ha desplazado dramáticamente hacia la infancia y la adolescencia. El bullying estético —en el aula y en redes— se vuelve rutina. Y no solo afecta a los más jóvenes: quienes vivieron los 90 y 2000 bajo el mandato de la delgadez, hoy, con poder adquisitivo, vuelven a las dietas extremas, fármacos milagrosos y cirugías para “corregir” cuerpos que nunca estuvieron rotos.

Es una cadena intergeneracional: madres, tías, abuelas y ahora adolescentes compartiendo un discurso de control disfrazado de autocuidado. Y mientras tanto, desaparecen de las pasarelas y portadas las figuras que simbolizaron diversidad corporal. Las modelos extremadamente delgadas vuelven a dominar la escena, reactivando la lógica heroin chic de los 90: la fragilidad como estética y el sufrimiento como glamour.

Incluso artistas que fueron íconos de la aceptación corporal hoy se alinean con estándares imposibles, cediendo ante una presión que no perdona a nadie. Es la prueba más clara de que ningún cuerpo está a salvo cuando la industria decide qué es deseable y qué no.

Aquí la Generación Z tiene un desafío real: diferenciarse de verdad. Cuestionar estos mandatos implica dejar de opinar sobre el cuerpo del otro, dejar de romantizar la autodestrucción y entender que comer no es un pecado, sino un derecho.

Si no rompemos ese ciclo, la historia se repite. Y mientras se repite, crecen las cifras de ansiedad, depresión, problemas de autoimagen y TCA. La pregunta es simple: ¿quién gana cuando una generación entera vuelve a odiar su cuerpo? La respuesta, igual de clara: no somos nosotras ni nosotros. Gana un sistema que necesita cuerpos dóciles, inseguros y obsesionados con su propia vigilancia, para que no se ocupen de reclamar los derechos que la sociedad ya les ha arrebatado.

Más sobre:Vida sanaBellezaEstereotipos de bellezaRedes sociales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

ANOP denuncia “fragilidad del sistema” y critica subrogancia del director nacional de Gendarmería tras fuga de reos en Valparaíso

Enel anuncia cortes de luz en cuatro comunas de la RM

Líderes europeos convocan a reunión de la Coalición de Aliados y Zelenski anticipa mayores ataques de Rusia

PDI y Aduana de Valparaíso desbaratan envío ilegal de aparatos electrónicos a Haití

Las voces de la escritora Antonia Torres: “Sería lamentable borrar la obra de autores que han tenido actuaciones juzgables”

Proyectos “populares”: creatividad legislativa brota en año electoral

Lo más leído

1.
En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

2.
David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos que se fugó desde la cárcel de Valparaíso

David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos que se fugó desde la cárcel de Valparaíso

3.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

4.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

5.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Angelo Pierattini entrega detalles de su nuevo disco

Angelo Pierattini entrega detalles de su nuevo disco

¿Derecha o izquierda?: quién sería la oposición más “dura” en el próximo ciclo presidencial

¿Derecha o izquierda?: quién sería la oposición más “dura” en el próximo ciclo presidencial

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Con vientos desde los 60 hasta los 110 km/h: Emiten alerta meteorológica para sectores de Tarapacá, Antofagasta y Atacama

Con vientos desde los 60 hasta los 110 km/h: Emiten alerta meteorológica para sectores de Tarapacá, Antofagasta y Atacama

A qué hora y dónde ver a Wolves vs. Manchester City por la Premier League

A qué hora y dónde ver a Wolves vs. Manchester City por la Premier League

ANOP denuncia “fragilidad del sistema” y critica subrogancia del director nacional de Gendarmería tras fuga de reos en Valparaíso
Chile

ANOP denuncia “fragilidad del sistema” y critica subrogancia del director nacional de Gendarmería tras fuga de reos en Valparaíso

Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Enel anuncia cortes de luz en cuatro comunas de la RM

Las millonarias indemnizaciones en juego tras la intoxicación y muerte de decenas de mascotas en 2021
Negocios

Las millonarias indemnizaciones en juego tras la intoxicación y muerte de decenas de mascotas en 2021

El consumo de vino blanco crece en el mundo de la mano del cambio climático

Cadena de hoteles Explora buscará un socio minoritario

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas
Tendencias

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas

La historia del hombre que sobrevivió solo con su gato en la Patagonia chilena

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

¿Se queda?: Alexis Sánchez reaparece en los entrenamientos del Udinese tras semanas de ausencia
El Deportivo

¿Se queda?: Alexis Sánchez reaparece en los entrenamientos del Udinese tras semanas de ausencia

Colo Colo y la UC buscan consuelo en el clásico

Vidal vs. Medel: cara a cara en el torneo local después de 18 años

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Las voces de la escritora Antonia Torres: “Sería lamentable borrar la obra de autores que han tenido actuaciones juzgables”
Cultura y entretención

Las voces de la escritora Antonia Torres: “Sería lamentable borrar la obra de autores que han tenido actuaciones juzgables”

John Fogerty, Creedence y Los Beatles: en sus marcas

¿Y Dónde está el Policía?: Desde los 80 con amor

Líderes europeos convocan a reunión de la Coalición de Aliados y Zelenski anticipa mayores ataques de Rusia
Mundo

Líderes europeos convocan a reunión de la Coalición de Aliados y Zelenski anticipa mayores ataques de Rusia

De empresarios, militares y cocaleros a la política: Los candidatos que se disputan la presidencia de Bolivia

Alison Gopnik: “Los padres han reducido cada vez más el rango de cosas que los niños pueden hacer”

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot