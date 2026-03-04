Empanadas de lavanda
Una receta fácil y novedosa para innovar en la cocina mezclando ingredientes clásicos con sabores nuevos.
Receta para 12 unidades
Ingredientes:
3 láminas de masa philo.
250 g de queso de cabra (cremoso).
4 cucharadas de miel.
1 cucharada de flores de lavanda secas.
Hojas de tomillo a gusto.
Mantequilla derretida a gusto.
Preparación:
1. Precalentar el horno a 180°.
2. Disponer una lámina de masa philo sobre un paño húmedo.
3. Pincelar con mantequilla derretida.
4. Cortar en 4 tiras.
5. Rellenar con un poco de queso de cabra, poner unas hojitas de tomillo, espolvorear flores de lavanda y rociar con un poco de miel
6. Hornear por 15 minutos o hasta que estén doradas.
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.