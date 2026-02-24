SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Cuando creía que ya lo había sentido todo, Valeska conoció a un amor veinte años menor que ella, quien le recordó que todavía podía sentir la intensidad de un amor fugaz.

    Por 
    Valeska Combs
    Ilustración: Sofía Valenzuela

    Tenía 39 años y la vida se me había puesto demasiado seria. Una casa llena, dos hijos con mundos propios y un compromiso largo que se sentía más costumbre que amor. Casi sin darme cuenta, me fui acostumbrando a no ser mirada, a no ser preguntada, a no ser nombrada más allá de los roles que sostenía día tras día. Entonces apareció él.

    Tenía veinte años y, en teoría, esa historia ni siquiera debería haber comenzado. Pero comenzó igual, como comienzan las cosas inevitables: sin pedir permiso.

    Era distinto desde la primera conversación: no hablaba como cabro chico, no buscaba impresionar, ni llenar silencios; tampoco jugar a ser más grande de lo que era. Simplemente se encontró conmigo en un punto exacto donde ambos necesitábamos algo que no sabíamos nombrar.

    Él me escuchaba y yo lo escuchaba a él. Tenía algo raro, outsider, brillante, que no siempre encaja en su generación: un deportista que, detrás del músculo y la disciplina, guardaba una sensibilidad que casi nunca dejaba ver.

    Las primeras veces fueron curiosidad y risa, pero después se volvió algo que no esperábamos: mirar estrellas, caminar sin ruido, hacer una fogata solo para conversar, compartir historias sin escudos, tocarse la piel con intensidad y con cuidado.

    Con él me sentí vista. No como mamá, no como pareja funcional, no como alguien que sostiene el mundo. Me vio mujer y yo me dejé ver.

    Había pasión, pero la sorpresa fue lo tierno, lo suave, lo natural que se hizo estar juntos. Las canciones empezaron a aparecer: The Kind of Love We Make, de Luke Combs. No necesitábamos declararnos nada; él me dedicaba lo que no sabía decir y yo entendía cada palabra sin que saliera de su boca.

    No hablábamos de lo prohibido ni de mi vida fuera de él. Era un pacto silencioso donde solo importaba el presente, y aun así, mi corazón, tan inteligente como impulsivo, se empezó a involucrar.

    Sentí celos. Eso me sorprendió, me enojé conmigo misma: ¿Cómo sentir miedo de perder algo que no era mío? Pero lo cierto es que nadie se pone celosa por un juego, solo lo haces cuando ya dejaste una parte tuya en el otro.

    Fue breve, lo sabíamos desde el inicio. El fin del verano colgaba como un reloj invisible sobre cada cita: él se iría y esta pequeña historia quedaría sin continuidad física.

    Pero no fue un error, no fue una caída ni una traición a mí misma. Fue un recordatorio de que todavía late vida dentro de mí. De que puedo sentir ganas, nervios, deseo, ternura y complicidad. De que mi historia no está cerrada, que no estoy muerta por dentro, que soy más que rutina, más que obligaciones, más que lo que otros ven.

    Cuando él tomó ese avión, cada uno siguió su camino. No nos prometimos nada, ni siquiera nos escribimos. Pero lo que nos dimos, ese breve refugio mutuo, esa chispa inesperada, esa manera de acompañarnos justo cuando más lo necesitábamos, nadie nos lo quitará.

    Fue un verano, un paréntesis, una sorpresa del destino. Un nombre que no se dice pero se siente. Yo me quedo con esto: fuimos reales mientras duró, y con eso basta.

    Más sobre:AmorHablemos de AmorrelacionesEdad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    “Lo vamos a pasar todos bien”: Asskha Sumathra desdramatiza la presión por su debut en Viña

    Ya no será solo escoria: nueva normativa permite usar residuos mineros como material de construcción

    ¿Se debilita la causa? Suprema confirmó desafuero de Lavín por imputaciones de Fiscalía y rechazó por delitos tributarios

    Monumento a Gabriela Mistral en Baquedano ultima detalles ante su inminente estreno en sociedad

    Mon Laferte será declarada Hija Ilustre en su paso por el Festival de Viña 2026

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    ¿Se debilita la causa? Suprema confirmó desafuero de Lavín por imputaciones de Fiscalía y rechazó por delitos tributarios
    Chile

    ¿Se debilita la causa? Suprema confirmó desafuero de Lavín por imputaciones de Fiscalía y rechazó por delitos tributarios

    Monumento a Gabriela Mistral en Baquedano ultima detalles ante su inminente estreno en sociedad

    Kast pide a La Moneda aclarar conflicto por cable chino y futuro canciller Pérez Mackenna monitorea la crisis con EE.UU.

    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre
    Negocios

    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre

    Reforma previsional: ¿Cómo informarán las AFP a sus afiliados las cotizaciones del préstamo al Estado?

    Apagón 25F: Engie no comparte multa de la SEC y anuncia que “ejercerá los recursos que contempla la ley”

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años
    Tendencias

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    Atlético se destapa en Madrid y golea a Club Brujas para avanzar a los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    Atlético se destapa en Madrid y golea a Club Brujas para avanzar a los octavos de final de la Champions League

    En vivo: los hermanos Nicolás y Diego Jarry juegan los dobles del Bci Seguros Chile Open 2026

    Manuel Pellegrini defiende a Alexis Sánchez en su complejo momento en el Sevilla: “Aún tiene mucho que darle al fútbol”

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    “Lo vamos a pasar todos bien”: Asskha Sumathra desdramatiza la presión por su debut en Viña
    Cultura y entretención

    “Lo vamos a pasar todos bien”: Asskha Sumathra desdramatiza la presión por su debut en Viña

    Mon Laferte será declarada Hija Ilustre en su paso por el Festival de Viña 2026

    Ke Personajes descarta la participación de Américo en su debut en el Festival de Viña

    Tras desacuerdos con Balcázar premier peruano se alista a juramentación del gabinete
    Mundo

    Tras desacuerdos con Balcázar premier peruano se alista a juramentación del gabinete

    Ignacio Devitt, el secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina formado en China y que forma parte del círculo de Milei

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio