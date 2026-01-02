SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    La bioestimulación dérmica se instala como una de las tendencias más prometedoras en el cuidado del rostro, al utilizar la propia arquitectura de la piel para potenciar la firmeza y la luminosidad. Se trata de uno de los últimos tratamientos que ha llegado a Chile.

    Francisca UrrozPor 
    Francisca Urroz

    Los tratamientos faciales han cambiado los paradigmas, dejando atrás el concepto de “relleno” y el volumen inmediato, para poner el foco en la salud real de la piel. La pregunta ya no es cómo esconder los signos del tiempo, sino cómo ayudar a la piel a reactivar sus propios mecanismos de regeneración y, a partir de eso, observar resultados naturales y progresivos.

    Devolverle a la piel la vitalidad perdida por el sol, la contaminación o el paso de los años es uno de los objetivos del bienestar actual. En ese contexto, la bioestimulación dérmica se ha posicionado como una de las alternativas más demandadas.

    Pero ojo: no todos los bioestimuladores inyectables son iguales. Pueden tener funciones distintas según su composición y profundidad de aplicación. Así, mientras algunos aportan volumen y un efecto tensor inmediato, otros buscan mejorar la calidad de la piel, entregando hidratación profunda, elasticidad y luminosidad.

    “Hay múltiples marcas, pero no todos actúan igual. Mientras algunos estimulan los tejidos mediante un ‘daño controlado’ que activa los mecanismos naturales de reparación y producción de colágeno, otros se enfocan en mejorar el entorno celular, favoreciendo la función de los fibroblastos y la regeneración cutánea de forma más gradual y natural. Este enfoque permite bioremodelar la piel desde sus capas más profundas, mejorando su calidad sin forzarla. Siempre le digo a mis pacientes: ponerse productos sin un criterio claro, a largo plazo, no es gratis; hay que cuidar la huella estética”, explica Asunción Diez, cirujana dentista dedicada desde hace seis años a la armonización y estética facial.

    Asunción Diez, cirujana dentista.

    ¿Qué es y cómo funciona realmente?

    Una de las innovaciones que ha ganado terreno dentro de esta tendencia es Profhilo, un tratamiento inyectable desarrollado y patentado en Italia, basado en la aplicación de ácido hialurónico ultrapuro de diferentes cadenas moleculares.

    El ácido hialurónico es una molécula que no resulta extraña para el organismo, ya que se produce de forma natural y se encuentra en alta concentración en la piel. Es responsable de su aspecto turgente y elástico. Sin embargo, con el paso del tiempo y la exposición a agresores externos, su producción disminuye, lo que se traduce en deshidratación, pérdida de volumen y aparición de flacidez.

    Al ser inyectado, el producto se dispersa lentamente en la piel, estimulando a los fibroblastos —las células responsables de la producción de colágeno y elastina— para generar estas fibras de forma sostenida. De esta manera, se crea un entorno adecuado para la regeneración cutánea, mejorando la calidad de la piel desde el interior.

    “Tengo alergia a múltiples químicos y debí tratarme en Estados Unidos, ya que llegué a presentar shock anafiláctico, una condición mucho más grave que una simple dermatitis. Buscando un tratamiento adecuado llegué a Profhilo y, al aplicármelo, no tuve ninguna reacción adversa. Mi piel, ajada por los años, logró hidratarse y verse más firme. Soy extremadamente delgada, por lo que el cambio fue notorio”, cuenta Angélica Arrieta (74).

    El tratamiento

    Actualmente existen dos variantes del tratamiento: la versión clásica, orientada principalmente a la hidratación profunda y a la bioremodelación del tejido, y una versión más reciente que ayuda a restaurar el soporte de la grasa subcutánea, contrarrestando la pérdida de volumen.

    El protocolo considera dos sesiones, separadas por un mes. Primero se prepara la piel y luego se aplican las inyecciones en puntos estratégicos del rostro, alejados de grandes vasos sanguíneos y nervios. La sesión dura alrededor de 30 minutos y suele ser bien tolerada, ya que se utilizan pocos puntos de aplicación por lado.

    “Casi no presenta efectos adversos. Al día siguiente, el rostro puede verse levemente inflamado o con algo de enrojecimiento en los puntos de inyección, pero es muy sutil y desaparece en dos o tres días. Se recomienda evitar tocar la zona durante 24 horas, no realizar ejercicio intenso ni exponerse a sauna o sol directo por 48 horas, y no maquillarse el mismo día”, agrega Diez, quien además es fundadora de Clínica Kiakaha.

    ¿Cuál elegir?

    Tras una evaluación personalizada, el profesional determina cuál opción es la más adecuada según el estado de la piel o, incluso, si es conveniente combinarlas.

    Los resultados finales —mayor firmeza, elasticidad y bioremodelación— se aprecian de forma gradual, generalmente en las semanas posteriores a la segunda sesión. Esto se debe a que el tratamiento estimula procesos biológicos naturales que requieren tiempo.

    Una vez completado el protocolo, los efectos pueden durar hasta diez meses o más. Para mantener los resultados, se recomienda una sesión de mantención semestral o anual, dependiendo del estilo de vida, la edad, la exposición solar y el estado basal de la piel. Además, puede combinarse con otros tratamientos como toxina botulínica o láser.

    Dónde: Tabancura 1515, Of. 416, Vitacura

    Instagram: @kiakaha.cl

    Lee también:

    Más sobre:SaludPielbioestimulación dérmicaProfhiloácido hialurónicotratamiento inyectable

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Factop: Antonio Jalaff incumple arresto domiciliario parcial en Pucón

    Eyzaguirre llama a los acuerdos y no imponer la ideología: “Refundar y el gobierno de emergencia son parientes cercanos”

    Ministra Aguilera niega a La Moneda haber incidido en los protocolos de la controvertida operación a su madre

    Coletazo por Pakarati: UDI pide acelerar reforma para acusar constitucionalmente a los embajadores

    Impuestos a los preservativos y reducción de costos al cuidado infantil: el nuevo plan de China para impulsar la natalidad

    Se abre flanco penal para ministra Aguilera con querella en su contra que salpica a Boric

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ministra Aguilera niega a La Moneda haber incidido en los protocolos de la controvertida operación a su madre
    Chile

    Ministra Aguilera niega a La Moneda haber incidido en los protocolos de la controvertida operación a su madre

    Coletazo por Pakarati: UDI pide acelerar reforma para acusar constitucionalmente a los embajadores

    Se abre flanco penal para ministra Aguilera con querella en su contra que salpica a Boric

    Caso Factop: Antonio Jalaff incumple arresto domiciliario parcial en Pucón
    Negocios

    Caso Factop: Antonio Jalaff incumple arresto domiciliario parcial en Pucón

    Eyzaguirre llama a los acuerdos y no imponer la ideología: “Refundar y el gobierno de emergencia son parientes cercanos”

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa
    Tendencias

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán

    Segovia va con todo a la justicia: Unión Española e Iquique fichan a reconocido abogado tras decisión que los mandó a la B
    El Deportivo

    Segovia va con todo a la justicia: Unión Española e Iquique fichan a reconocido abogado tras decisión que los mandó a la B

    Palestino sorprende al mercado: potencia la delantera con la llegada de César Munder

    ¿Se acerca a Colo Colo? La decisión de Damián Pizarro que lo aleja del fútbol francés

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Las 15 nuevas series más esperadas de 2026
    Cultura y entretención

    Las 15 nuevas series más esperadas de 2026

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Impuestos a los preservativos y reducción de costos al cuidado infantil: el nuevo plan de China para impulsar la natalidad
    Mundo

    Impuestos a los preservativos y reducción de costos al cuidado infantil: el nuevo plan de China para impulsar la natalidad

    Médicos Sin Fronteras dice que la retirada de Gaza de ONG sanitarias tendrá consecuencias “devastadoras”

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año