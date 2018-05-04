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    Paula

    Números dulces

    Las tortas con forma de números o letras hechas con galletas son la nueva tendencia en repostería y furor en Instagram. Aquí, buenos datos para probarlas.

    Por 
    Francisca Urroz / Fotografía: Carolina Vargas
    number cake

    Paula 1250. Sábado 5 de mayo de 2018.

    Las naked cakes - tortas de bizcocho, relleno a la vista y sin cobertura de fondart - tienen sus días contados. Si se trata de modas, lo que la lleva son las number cakes: pasteles de números y letras elaborados con masa de galleta, rellenas con crema y decoradas con fruta fresca, merengues y macarrones.

    Su máxima exponente es la joven pastelera israelí Adi Klinghofer (Instagram @adikosh123, 200 mil seguidores), que en octubre pasado publicó en su cuenta su primera versión de estas populares tortas de su país. Fue un hit y de ahí no se detuvo. A las number cakes sin mayor decoración ni color que solían verse, Adi les fue sumando flores naturales, bombones y caramelos, entre otros, siempre en una paleta pastel.

    Un libro: a principios de abril se lanzó el e-book Number Cake. Incluye los tips de cómo preparar números y letras, y ocho recetas de masas y rellenos, entre ellas una vegana. US$ 5 a través de la cuenta de Instagram @bakelikeachef

    Dónde

    Pastelería La Tartine: la pastelera Paula Murúa hace la versión tradicional (en la foto): galleta de mantequilla rellena con crema diplomática –chantilly, pastelera y leche condensada–o con mousse de chocolate bitter. $ 22.000 un dígito y $ 30.000 los dos. Para 10 personas cada número aprox. Vitacura 8950, fono 22229 4692. Instagram @pasteleria_la_tartine

    No Sugar: la chef Fabiola Mora las hace sin azúcar, aptas para diabéticos, con bizcocho con estevia, relleno de crema de coco o arroz. Desde $ 10.000, para 8 personas. Despachos a todo Santiago. Cel 99898 7239. Instagram @nosugarcl

    Helens Gebäck Pastelería: la pastelera Ayleen von Bernhardi hace en su casa esta torta con dos capas de galletas y la rellena con frosting (azúcar flor, vainilla y queso crema).

    $ 10.000, un dígito (20 porciones aprox) y $ 18.000, los dos. Despachos a todo Santiago. Cel 97735 4968. Instagram @helens.geback

    Zeste Limón: con crema moka vainilla, vainilla manjar, chocolate bitter manjar o de limón en esta pastelería la masa de galleta puede ser de vainilla o chocolate. $15.000 cada figura o dígito de 17 x 17 cm, y $20.000 de 25 x 25 cm. Pedidos, con tres días de anticipación. Cel 9 9818 2953. Instagram: @zestelimon

    Aquí la preparación de Zeste Limón:

    Más sobre:pasteleríaSUGAR FREEnumber cake

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