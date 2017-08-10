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    Paula

    Pasear a un turista por la capital

    Aunque son los visitantes extranjeros quienes más disfrutan la ciudad, estas cuatro recomendaciones también pueden asombrar a un santiaguino.

    Por 
    Bárbara Riedemann / Fotografía: Alejandro Araya
    teleferico

    Paula 1232. Sábado 12 de agosto de 2017. Especial La agenda de la ciudad.

    Andar en teleférico

    Tras 7 años sin operaciones, este emblema capitalino –inaugurado en 1980– reabrió sus puertas en noviembre, con un recorrido que comienza en la estación Oasis, en la entrada al cerro San Cristóbal por Pedro de Valdivia Norte; se detiene en la estación Tupahue –donde está la piscina– y finaliza en la Cumbre, a pasos de la Virgen. En cada carro caben 6 personas (se pueden subir coches también) y el trayecto, de 2 km, dura 15 minutos. Desde la cima, a 828 m de altura, se obtiene una panorámica capitalina que se puede disfrutar con una incipiente oferta de food trucks o con un clásico vaso de mote con huesillos. Ideal bajar en funicular hasta calle Pío Nono para seguir avanzando hacia la amplia oferta gastronómica de calle Constitución. Martes a domingo de 10 a 19 hrs. Día de semana, $1.910 adultos y $1.240 niños (de 2 a 12 años). Fin de semana $ 2.290 adultos y $1.490. www.parquemet.cl

    Comer comida mapuche

    Hace cinco años, revista Paula fue uno de los primeros medios en dar con el chef José Luis Calfucura, quien tiene un restorán en el antejardín de su casa en Cerrillos, a solo 20 minutos del aeropuerto. Abre solo los domingos a la hora de almuerzo y por $ 4.000 sirve un menú mapuche a base de legumbres, carne de caballo y productos de temporada. Por $1.000 se agrega jugo. Se puede llevar vino para descochar. Armonía 2112, Cerrillos. Facebook: José Luis Calfucura.

    Hamburguesas en el Barrio Franklin

    Obligada es la visita un sábado o domingo en la mañana al Mercado Matadero y al persa Biobío, la más grande feria-mercado del país, cuyos galpones y calles están atiborrados de antigüedades, artículos electrónicos y un sinfín de objetos de segunda mano. Para comer está el Franklin Burguers, un food truck que funciona hace 10 meses y que ofrece hamburguesas de 150 g de carne de vacas Hereford, una de las mejores razas, con pepinillos, cebolla caramelizada, queso azul, tocino, queso mantecoso y espinaca ($ 5.000). Ingeniero Obrecht 2119. Sábados y domingos de 12 a 17 horas. Facebook: franklinburguerschile.

    Subir al Sky Costanera

    "Hay bruma", advierte el cajero antes de subir a la torre más alta de Latinoamérica que, con 300 metros, se sitúa justo después de la Torre Eiffel. Es martes y, a las 5 de la tarde hay muchos extranjeros en la fila. Después de pasar por un control de metales, en solo un minuto el ascensor llega al piso 6. Cuando las puertas se abren, se descubre la inmensidad capitalina en 360 grados con la cordillera de fondo. La postal es impactante. ¿Lo mejor? Esperar el atardecer, el cambio de colores, y ver un Santiago cenital lleno de luces. Abierto todos los días de 10 a 22 hrs. Entrada $ 10.000, niños (4 a 12 años) $ 7.000. Solo los miércoles, $ 7.500 y niños $ 5.000. www.skycostanera.cl

    App para recorrer el centro

    En enero pasado, la Fundación Santiago a Mil lanzó esta aplicación llamada AppRecuerdos, una experiencia ambulante de audio-recorridos en la que se puede escuchar 129 relatos de audio de distintas personas –desde un ex ministro, hasta la dueña de un quiosco– que se activan por geolocalización entre Plaza Italia, La Moneda, Parque Almagro y el Mercado Central.

    Más sobre:santiagoPanoramasla agenda de la ciudad

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