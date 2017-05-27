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Materiales

- Cinta adhesiva

- 1 kg de alginato en bolsa

- 1 kg de yeso piedra

- Agua

- 2 boles de silicona

- 1 recipiente de cartón (debe tener un diámetro de 1 a 2 cm más que el diámetro del objeto).

- 1 espátula de silicona

- 1 espátula metálica

- 1 lima para sacar brillo a las uñas

La artista Carla Mc-Kay compra todos los materiales en calle Depo dental. Av Diagonal Cervantes 778, Santiago centro.

Paso a paso

Con la cinta adhesiva, pegar la superficie inferior del objeto al recipiente de cartón lo más central posible.

Para el alginato

En uno de los boles de silicona echar dos cucharadas (cuchara viene incluida en la bolsa) de alginato y añadir 2 medidas de agua (vaso viene incluido en la bolsa de alginato). Con la espátula de silicona, revolver la mezcla durante 45 segundos continuados, eliminando grumos. Verter en el recipiente que contiene el objeto hasta que la mezcla quede a ras. Durante 15 segundos, golpear el fondo suavemente para compactar. Dejar reposar durante 3 minutos. Para retirar el objeto, dar leves golpes hasta sacarlo del recipiente.

Para el taller, la artista realizó un molde de los clásicos pin lady de los años 80, inspirados en el Art Decó. En la oportunidad, utilizó mondadientes, pinceles número 00, 0, 1 y 2, y pistola de silicona para personificarlos con pintura acrílica, esmaltes de uña, cadenas, cintas, géneros, perlas, piedras y retazos de telas para decorarlo.

Para el yeso piedra

En el bol de silicona restante verter 1 cucharada de yeso piedra (cuchara viene incluida en la bolsa) y añadir ½ medida de agua (vaso viene incluido en la bolsa de alginato). Doblar el bol a la mitad y con la espátula metálica batir la mezcla durante 10 segundos continuados.

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Verter en el molde de alginato y durante 20 segundos golpear suavemente para asegurarse de que el yeso rellene el molde completo. Dejar reposar durante 4 minutos. Retirar.

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Con la lima, pulir las imperfecciones. Si hay globos, eliminar con el mondadientes y luego pulir con la lima. Dejar reposar durante 24 hrs. antes de pintar o personalizar.

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*Cada molde sirve, en óptimas condiciones, para máximo tres copias. Antes de hacer la segunda o tercera copia, es necesario limpiar todos los materiales antes de reutilizar.