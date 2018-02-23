Rollos picantes de cerdo con espárragos
Paula.cl
(para 20 unidades)
350 g de filete de cerdo
20 puntas de espárragos de 4 cm de largo, cocidas
Para la marinada:
1 diente de ajo, picado muy fino
1 cucharadita de jengibre fresco, rallado fino
1 cucharada de miel líquida
1 cucharada de aceite vegetal
1 cucharada de salsa de soya
1 cucharada de salsa hoisin (se encuentra en tiendas de productos orientales)
Preparación:
1. Con un cuchillo afilado cortar los filetes de cerdo en 20-25 tajadas en diagonal. Con la parte ancha de un cuchillo grande, golpear cuidadosamente las tajadas de cerdo para adelgazar.
2. Precalentar el horno a temperatura media-alta. Colocar al centro de cada tajada de carne, una punta de espárrago o un trozo de cebollín y enrollar. Reservar.
3. Preparar la marinada. En un bol mezclar todos los ingredientes para la marinada y verter a una fuente extendida. Agregar los rollos de cerdo reservados, tapar y refrigerar 1 hora.
4. En una lata de horno colocar los rollos de cerdo marinados y hornear 10 minutos o hasta que estén ligeramente dorados. Retirar del horno y servir de inmediato, vertiendo encima de la marinada.
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