Rollos picantes de cerdo con espárragos

Paula.cl

(para 20 unidades)

350 g de filete de cerdo

20 puntas de espárragos de 4 cm de largo, cocidas

Para la marinada:

1 diente de ajo, picado muy fino

1 cucharadita de jengibre fresco, rallado fino

1 cucharada de miel líquida

1 cucharada de aceite vegetal

1 cucharada de salsa de soya

1 cucharada de salsa hoisin (se encuentra en tiendas de productos orientales)

Preparación:

1. Con un cuchillo afilado cortar los filetes de cerdo en 20-25 tajadas en diagonal. Con la parte ancha de un cuchillo grande, golpear cuidadosamente las tajadas de cerdo para adelgazar.

2. Precalentar el horno a temperatura media-alta. Colocar al centro de cada tajada de carne, una punta de espárrago o un trozo de cebollín y enrollar. Reservar.

3. Preparar la marinada. En un bol mezclar todos los ingredientes para la marinada y verter a una fuente extendida. Agregar los rollos de cerdo reservados, tapar y refrigerar 1 hora.

4. En una lata de horno colocar los rollos de cerdo marinados y hornear 10 minutos o hasta que estén ligeramente dorados. Retirar del horno y servir de inmediato, vertiendo encima de la marinada.