Por Francisca Urroz

Paula 1241. Sábado 16 de diciembre de 2017.

Espinilla maldita

"Con la cara limpia, aplicar sobre la espinilla agua micelar para hidratar. Después, crema o aceite facial. Me gusta el Beauty Oil, de Tessa ($ 24.900 en www.tessaworld.com), para piel grasa, con rosácea o sensible. Luego, aplicar base con los dedos en todo el rostro y solo si el grano aún se ve, retocar con corrector verde para contrarrestar el rojo y sellar con polvos compactos. Siempre corrijo al final, muchas veces con la base es suficiente".

Rostro cansado

"Para rejuvenecer en minutos, lavar la cara con agua fría, hidratar y aplicar base. Si no se puede lavar, usar un iluminador, como el Touche Éclat Blur Primer, de Yves Saint Laurent ($ 31.990, en grandes tiendas) en el pómulo superior, en párpado fijo y en lagrimal. Plan C: poner base en esas zonas y sobre ellas un poco de rubor claro".

Maquillaje craquelado

"Ocurre si se aplica en exceso. Rociar agua termal o agua de rosas en spray y dejar que se absorba. Hidrata la piel y el maquillaje se ve más natural".

Pestañas caídas

"Con el secador de pelo al máximo, calentar el encrespador de pestañas y encrespar inmediatamente. Aplicar máscara marrón. Una vez seco, aplicar uno negro".

Ondular sin ondulador

"Con el pelo húmedo, aplicar por capas un spray de fijación, como el À Porter, de Kérastase ($ 16.900) en todo el pelo, menos en la partidura. Hacer dos o cuatro tomates, tipo Princesa Leia, y secar con secador. Definir las puntas con laca. Me gusta Laque Noire, también de Kérastase ($ 16.900 en tiendas Paris)".

Raíces a la vista

"Cubrir la ropa con una toalla y aplicar spray para 'teñir' canas a unos 10 centímetros de distancia. Me gustan dos: el Root Cover Up. de L'Oréal ($ 7.990 en supermercados, farmacias y grandes tiendas) y el Root Cover Up, de Color Wow, que deja partículas de brillo ($ 21.500 en www.benditacosmeticos.cl, Padre Hurtado Norte 2176, Vitacura)". Dura hasta el próximo lavado.

Este mes lanzará Couture Artist, agencia de maquilladores, peluqueros, barberos y nail artists. Operará igual que un booker de modelos: a través de su página web (www.coutureartist.com) se podrá ver el book de cada uno, tarifas y agendar hora.

Aquí, 3 tutoriales de la maquilladora:

Por Isabella Jacob / Producción: Álvaro Renner.

Labios rojos

Pestañas naturales

Base perfecta y liviana