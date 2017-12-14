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    Paula

    S.O.S.

    La maquilladora Carolina Pizarro (32) entrega sus tips para solucionar urgencias en materia de cara y pelo.

    Por 
    Revista Paula
    BellezaCaroPizarro

    Por Francisca Urroz

    Paula 1241. Sábado 16 de diciembre de 2017.

    Espinilla maldita

    "Con la cara limpia, aplicar sobre la espinilla agua micelar para hidratar. Después,  crema o aceite facial. Me gusta el Beauty Oil, de Tessa ($ 24.900 en www.tessaworld.com), para piel grasa, con rosácea o sensible. Luego, aplicar base con los dedos en todo el rostro y solo si el grano aún se ve, retocar con corrector verde para contrarrestar el rojo y sellar con polvos compactos. Siempre corrijo al final, muchas veces con la base es suficiente".

    Rostro cansado

    "Para rejuvenecer en minutos, lavar la cara con agua fría, hidratar y aplicar base. Si no se puede lavar, usar un iluminador, como el Touche Éclat Blur Primer, de Yves Saint Laurent ($ 31.990, en grandes tiendas) en el pómulo superior, en párpado fijo y en lagrimal. Plan C: poner base en esas zonas y sobre ellas un poco de rubor claro".

    Maquillaje craquelado

    "Ocurre si se aplica en exceso. Rociar agua termal o agua de rosas en spray y dejar que se absorba. Hidrata la piel y el maquillaje se ve más natural".

    Pestañas caídas

    "Con el secador de pelo al máximo, calentar el encrespador de pestañas y encrespar inmediatamente. Aplicar máscara marrón. Una vez seco, aplicar uno negro".

    Ondular sin ondulador

    "Con el pelo húmedo, aplicar por capas un spray de fijación, como el À Porter, de Kérastase ($ 16.900) en todo el pelo, menos en la partidura. Hacer dos o cuatro tomates, tipo Princesa Leia, y secar con secador. Definir las puntas con laca. Me gusta Laque Noire, también de Kérastase ($ 16.900 en tiendas Paris)".

    Raíces a la vista

    "Cubrir la ropa con una toalla y aplicar spray para 'teñir' canas a unos 10 centímetros de distancia. Me gustan dos: el Root Cover Up. de L'Oréal ($ 7.990 en supermercados, farmacias y grandes tiendas) y el Root Cover Up, de Color Wow, que deja partículas de brillo ($ 21.500 en www.benditacosmeticos.cl, Padre Hurtado Norte 2176, Vitacura)". Dura hasta el próximo lavado.

    Este mes lanzará Couture Artist, agencia de maquilladores, peluqueros, barberos y nail artists. Operará igual que un booker de modelos: a través de su página web (www.coutureartist.com) se podrá ver el book de cada uno, tarifas y agendar hora.

    Aquí, 3 tutoriales de la maquilladora:

    Por Isabella Jacob / Producción: Álvaro Renner.

    Labios rojos

    Pestañas naturales

    Base perfecta y liviana

    Más sobre:Bellezamaquillaje

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