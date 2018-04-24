Ser sordo en Chile

Paula.cl

Último año narra la historia de un grupo de amigos sordos que enfrentan un momento crucial en sus vidas: están a punto de terminar la enseñanza básica en un colegio especial y deben continuar sus estudios en escuelas para oyentes, donde no existe un sistema educativo que los integre. El documental fue codirigido por Viviana Corvalán y Francisco Espinoza, quienes se interesaron por este tema mientras, entre 2011 y 2012, trabajaron en la escuela para sordos Santiago Apóstol, lugar en el que realizaron talleres artísticos que registraban audiovisualmente. "Estando ahí nos empezamos a preguntar: '¿Dónde siguen sus estudios los niños y niñas sordas después de egresar de octavo básico?'. Y la respuesta fue que las escuelas para sordos no tienen continuación en la educación media chilena", cuentan los directores. Con esto, agregan, se produce un quiebre en la formación de estos niños y una discriminación invisibilizada.

Los datos no son muy alentadores: en el mundo existen 72 millones de personas sordas de las cuales 500 mil viven en Chile. Y solo el 17% de ellos logra estudiar. Motivados con esta información, los realizadores se propusieron revelar las dificultades e injusticias que enfrentan las personas sordas para acceder a la educación. "La ley no avanza en cuestión de derechos humanos para la comunidad sorda. El tiempo pasa y cada año se repite la misma situación, el gobierno de turno hace apenas movimientos mediáticos, con el fin de ganar una imagen inclusiva ante la sociedad desinformada. Pero en rigor, solo se demuestra que a las personas sordas no las incorporan. Los niños saben que su historia la han experimentado y experimentarán muchas otras personas sordas en el mundo y por eso decidieron sumarse a este documental", afirman los realizadores.

Más información en el Instagram: @_miradoc y Facebook: Miradoc.

Aquí, el tráiler.