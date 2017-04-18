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    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Slow Frivolité

    Calma, manos limpias, buena luz y materiales listos para hacer un collar que durará para siempre.

    Por 
    Texto y fotos: Alejandra Apablaza Collar: Lorena Victoria para Revesderecho
    MILTMP37325514

    Paula 1224. Sábado 22 de abril de 2017. Especial Madres

    El trabajo se realiza con 2 navetas. El tamaño dependerá del diámetro que se desee y del grosor del hilo a usar. Se utiliza hilo mercerizado y que a mayor número = menor grosor. Es decir, un hilo Nº 20 es más grueso que uno Nº 40.

    Se aconseja usar la misma marca y tipo de hilo. El trabajo es repetitivo y dependerá del diámetro y de la cantidad de repeticiones a realizar.

    Materiales:

    MILTMP37325517

    -Hilo mercerizado Nº 20, Cébelia, DMC

    -2 navetas de frivolité

    -Crochet Nº 12

    -Tijeras

    -Mostacillas calibradas

    -Broche para cerrar collares

    RD Logo copia

    *Encuentra todos estos materiales en Revesderecho (Av Dr. Raimundo Charlin 655, Recoleta / Av Ricardo Lyon 222, loc 5, Providencia). 

    Paso a paso

    MILTMP37325507

    El cuello se va realizando por etapas, desde lo más pequeño hasta lo más amplio. En todas las etapas se utilizan 2 navetas: con la naveta 1 se harán los anillos y con la naveta 2 se harán las cadenetas.

    Abreviaturas

    n= nudo.

    p= picot.

    pc= picot compartido. Se engancha en un picot anterior.

    m= mostacillas.

    Con este collar puedes dar un toque personal a blusas y vestidos. Si no quieres usar mostacillas puedes reemplazarlas por un picot.

    MILTMP37325567

    Etapa I

    Cargar la naveta 1 con 3 mostacillas por anillo. Como no hay forma exacta de saber la cantidad de anillos a realizar colocar una buena cantidad de mostacillas.

    Realizar cada anillo dejando 3 mostacillas dentro.

    1er anillo= 12n-3m-6n-1p-6n

    Cadenetas= 6n-1p-6n

    2° anillo y restantes= 6n-1pc-6n-3m-6n-1p-6n

    Último anillo= 6n-1pc-6n-3m-12n

    Etapa II

    Comenzar con una cadeneta que sale del 1er círculo de la etapa I.

    1ª cadeneta= 3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n

    1er anillo y restantes= 11n-1p-11n

    2ª y restantes cadenetas= 7n-(con la naveta con la que se teje la cadeneta, realizar un anillo de= 6n-1pc-6n) 7n

    Etapa III

    Comenzar con una cadeneta que sale del 1er círculo de la etapa II.

    1ª cadeneta= 3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n

    1er anillo y restantes= 12n-1p-12n

    2ª y restantes cadenetas= 10n-1pc-10n

    Etapa IV

    Cargar la naveta 2 con 4 mostacillas por cadeneta. Contar cuántas cadenetas se deben hacer, multiplicar por 4 y agregar unas 8 más, por si fuera necesario. Comenzar con una cadeneta que sale del 1er círculo de la etapa III.

    1ª cadeneta= 3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n

    2ª y restantes cadenetas= 11n-4m-11n

    Etapa V

    Comenzar con una cadeneta que sale del 1er círculo de la etapa IV.

    1ª cadeneta= 3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n

    1er anillo= 8n-1pc-8n

    2ª cadeneta= 3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n

    2° anillo y restantes= 12n-1pc-12n

    3ª y restantes cadenetas= 10n-1p-10n

    Si quieres aprender más de esta delicada técnica puedes asistir a las clases en Revesderecho, todos los lunes y jueves a las 14:00 hrs. Av Ricardo Lyon 222, local 5, Metro Los Leones, Providencia. Más información en revesderecho.com

    Más sobre:Hecho a Manoslow frivolité

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