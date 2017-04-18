Slow Frivolité
Calma, manos limpias, buena luz y materiales listos para hacer un collar que durará para siempre.
Paula 1224. Sábado 22 de abril de 2017. Especial Madres
El trabajo se realiza con 2 navetas. El tamaño dependerá del diámetro que se desee y del grosor del hilo a usar. Se utiliza hilo mercerizado y que a mayor número = menor grosor. Es decir, un hilo Nº 20 es más grueso que uno Nº 40.
Se aconseja usar la misma marca y tipo de hilo. El trabajo es repetitivo y dependerá del diámetro y de la cantidad de repeticiones a realizar.
Materiales:
-Hilo mercerizado Nº 20, Cébelia, DMC
-2 navetas de frivolité
-Crochet Nº 12
-Tijeras
-Mostacillas calibradas
-Broche para cerrar collares
*Encuentra todos estos materiales en Revesderecho (Av Dr. Raimundo Charlin 655, Recoleta / Av Ricardo Lyon 222, loc 5, Providencia).
Paso a paso
El cuello se va realizando por etapas, desde lo más pequeño hasta lo más amplio. En todas las etapas se utilizan 2 navetas: con la naveta 1 se harán los anillos y con la naveta 2 se harán las cadenetas.
Abreviaturas
n= nudo.
p= picot.
pc= picot compartido. Se engancha en un picot anterior.
m= mostacillas.
Con este collar puedes dar un toque personal a blusas y vestidos. Si no quieres usar mostacillas puedes reemplazarlas por un picot.
Etapa I
Cargar la naveta 1 con 3 mostacillas por anillo. Como no hay forma exacta de saber la cantidad de anillos a realizar colocar una buena cantidad de mostacillas.
Realizar cada anillo dejando 3 mostacillas dentro.
1er anillo= 12n-3m-6n-1p-6n
Cadenetas= 6n-1p-6n
2° anillo y restantes= 6n-1pc-6n-3m-6n-1p-6n
Último anillo= 6n-1pc-6n-3m-12n
Etapa II
Comenzar con una cadeneta que sale del 1er círculo de la etapa I.
1ª cadeneta= 3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n
1er anillo y restantes= 11n-1p-11n
2ª y restantes cadenetas= 7n-(con la naveta con la que se teje la cadeneta, realizar un anillo de= 6n-1pc-6n) 7n
Etapa III
Comenzar con una cadeneta que sale del 1er círculo de la etapa II.
1ª cadeneta= 3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n
1er anillo y restantes= 12n-1p-12n
2ª y restantes cadenetas= 10n-1pc-10n
Etapa IV
Cargar la naveta 2 con 4 mostacillas por cadeneta. Contar cuántas cadenetas se deben hacer, multiplicar por 4 y agregar unas 8 más, por si fuera necesario. Comenzar con una cadeneta que sale del 1er círculo de la etapa III.
1ª cadeneta= 3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n
2ª y restantes cadenetas= 11n-4m-11n
Etapa V
Comenzar con una cadeneta que sale del 1er círculo de la etapa IV.
1ª cadeneta= 3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n
1er anillo= 8n-1pc-8n
2ª cadeneta= 3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n-1p-3n
2° anillo y restantes= 12n-1pc-12n
3ª y restantes cadenetas= 10n-1p-10n
Si quieres aprender más de esta delicada técnica puedes asistir a las clases en Revesderecho, todos los lunes y jueves a las 14:00 hrs. Av Ricardo Lyon 222, local 5, Metro Los Leones, Providencia. Más información en revesderecho.com
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.