Tinnitus: ¿Cómo se apaga ese molesto pito en el oído?

Hace algunos años mi papá empezó con un pito en el oído. Aunque demostraba una fuerte molestia, siempre intuí un poco de exageración en sus reclamos, incluso cuando nos contó que se trataba de un tinnitus provocado por el estrés laboral al que estaba sometido por esos tiempos. Pero resulta que sí es un problema, y un problema que no tiene fácil solución, porque al ser un indicio de algo más es necesario tratar las causas para tener resultados positivos. El problema es que este síntoma llamado tinnitus también tiene sus propios efectos, los cuales suelen estar ligado a la salud mental de las personas que lo sufren.

La otorrinolaringóloga de Clínica Alemana, Francisca Fernández, define al tinnitus como “la percepción de un ruido o zumbido en los pacientes, que afecta a un 10% o 15% de la población en algún momento de su vida. No es una enfermedad en sí misma, sino que un síntoma de algo más, usualmente dentro del mismo oído”. Por lo general revela pérdida de audición o alguna lesión a nivel del oído que puede ir desde algo simple como un tapón de cerumen a algo más complejo como una perforación timpánica o incluso un tumor.

Pero existe otro grupo de situaciones que pueden provocar un tinnitus: factores hormonales. “Hay mujeres que relacionan el aumento de su tinnitus de base con el síndrome premenstrual, el período perimenopáusico, la menopausia y el embarazo”, dice la especialista y agrega que los problemas hormonales que traen consigo un tinnitus no son solo un problema femenino. “Algunas alteraciones en las hormonas tiroideas, como el hipertiroidismo, pueden provocar este síntoma, y esto pasa tanto en hombres como mujeres”.

El tinnitus puede ser un síntoma de algo que está mal en el organismo o de algo que está cambiando a nivel hormonal, pero no por eso hay que prestarle menos atención. Esto, ya que se cree que la mitad de las personas que lo sufren ven su calidad de vida desmejorada y la presencia de trastornos psicológicos y psiquiátricos. Y es que aunque suene obvio, vivir con un pito o zumbido en el oído no es una experiencia agradable ni una que se pueda pasar por alto. Porque cuando el ruido viene de adentro no hay cómo apagarlo.

Afortunadamente, existen tratamientos para esta molestia. Eso sí, no se debe esperar que en una consulta médica quede todo solucionado, ni tampoco viendo solo a un especialista. Fernández es enfática en que la clave para tener un resultado positivo en el tratamiento del tinnitus es que sea llevado a cabo por un equipo multidisciplinario. “Los pacientes vienen muy angustiados, con mucho deterioro en su calidad de vida”, dice y agrega: “Hay terapias cognitiva conductuales, estimulación auditiva, el uso de audífonos en pacientes con pérdida auditiva. Muchas veces se logra mitigar el síntoma del tinnitus con aparatos que emiten ruido blanco y con retroalimentación neurológica. Muchas veces necesitan asistencia psicológica o psiquiátrica, así como el uso de medicamentos antidepresivos para disminuir esos síntomas o bajar la ansiedad que el tinnitus puede producir en la vida de los pacientes”.

Además, las personas que sufren de esta molestia, tienen que tener cuidado en evitar situaciones que puedan agravarla, como lo son la exposición a ruidos fuertes, el consumo de cigarro, cafeína, alcohol o drogas; el estrés y ciertos medicamentos que podrían aumentarlo. Es importante que al recibir alguna prescripción, el paciente le haya explicado a su tratante que sufre de tinnitus para evitar un empeoramiento. También deben controlar su presión arterial y reducir el consumo de sal, así como intentar llevar una vida menos sedentaria.