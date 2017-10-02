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    Paula

    Una cita con el Ballet Nacional y la Orquesta Sinfónica

    Sinfonías Farrenc, Arquitecturas de la Percepción es el nombre de la obra que reunirá la coreografía del brasileño Luiz Fernando Bongiovanni y dos sinfonías francesas, interpretadas bajo la dirección del maestro hispano-estadounidense François López-Ferrer, en el marco del ciclo Mujeres compositoras del Banch.

    Por 
    Paula.cl / Audiovisual: Isabella Jacob / Fotografía: gentileza Teatro Universidad de Chile
    1

    Paula.cl

    La figura femenina. Ese es el hilo conductor que inspiró al director artístico del Ballet Nacional Chileno (Banch), Mathieu Guilhaumon, a la hora de definir las obras que integran la temporada 2017 de la compañía, que estrenará un nuevo ciclo llamado Mujeres compositoras.

    Su inauguración estará a cargo de la pieza coreográfica y de dramaturgia musical Sinfonías Farrenc, Arquitecturas de la Percepción, que rescata extractos de las Sinfonías N° 1 y N° 3 de la compositora, pianista y maestra francesa del siglo XIX, Louise Farrenc, que serán interpretadas por 43 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional –dirigidos por el maestro estadounidense François López-Ferrer– y por 17 bailarines del Banch, con la coreografía del brasileño Luiz Fernando Bongiovanni.

    El hilo conductor de la obra es la representatividad del sonido de los instrumentos a través del movimiento. "La música se escucha de otra manera cuando ves algo. Ese es un poco el juego de la obra, nosotros intentamos proponer una percepción auditiva a través de un desarrollo visual. Por ejemplo, cuando hay varios instrumentos sonando, hay muchos bailarines en escena, mientras que cuando hay uno, la coreografía se reduce a un protagonista", explica Bongiovanni, quien debutará en Chile con esta obra. Y agrega: "Es como un caleidoscopio de sensaciones que van de la delicadeza a lo agresivo y lo violento del cuerpo. Aunque pueden parecer abstractas, somos capaces de recrear estas sensaciones a través de una propuesta efímera, con una interpretación en vivo, irrepetible y fugaz".

    Coordenadas

    Cuándo: 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de octubre a las 20 hrs.

    Dónde: Teatro Universidad de Chile (Av Providencia 43, Metro Baquedano).

    Cuánto: $10.000 en boletería y www.ticket.dale.cl 

    40% de descuento para tercera edad y estudiantes y funcionarios de la Universidad de Chile. Descuentos válidos solo para compras en boletería.

    Más sobre:Ballet NacionalBANCHUna cita con el Ballet Nacional y la Orquesta SinfónicaOrquesta SinfónicaOrquesta Sinfónica NacionalSinfónicaSinfonías Farrenc

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