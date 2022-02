El futuro de la robótica según Elon Musk

SpaceX, Neuralink y Tesla son proyectos que han posicionado a Elon Musk en la lista de los empresarios más importantes y ricos a nivel global. En la actualidad, el sudafricano goza del puesto número 1 de los hombres más ricos del mundo, según la revista de negocios y finanzas Forbes, acumulando una fortuna de 268 miles de millones de dólares.

El 2021 fue su gran año y tuvo un récord de entregas de vehículos en su compañía Tesla, elevando sus ventas en un 87% más que en el año 2020. El último informe de producción de entregas de vehículos, para el cuarto trimestre de 2021, develó que la empresa rompió su propio récord en producción, luego de tres años más bien lentos. En el trimestre, Tesla produjo más de 305.000 vehículos y entregó 308.000, uniéndose al club de empresas que tienen una valoración de mercado sobre el billón de dólares, junto a firmas como Microsoft, Apple y Amazon.

Además, como logro personal, la revista Time nombró a Elon Musk como “Persona del año 2021″, por sus destacados avances y gran influencia que tuvo en los acontecimientos del periodo. En el artículo de la revista, donde se justifica la elección, Edward Felsenthal, editor en jefe de Time, señaló que las razones fueron: “Por crear soluciones a una crisis existencial, por encarnar las posibilidades y los peligros de la era de los titanes de la tecnología, por impulsar las transformaciones más atrevidas y disruptivas de la sociedad, Elon Musk es la persona del año 2021 de Time”.

Elon Musk fue elegido "Persona del año 2021" por la Revista Time, por sus avances y su influencia.

Para este año, sus proyecciones son insertarse dentro del mundo de la robótica, teniendo un prototipo funcional de un robot humanoide, incorporándole características propias de los seres humanos, tanto físicamente, como incluso en el aspecto interior, y pretende que pueda desarrollar su propia personalidad.

Los robots antes del Tesla Bot

En el campo de la robótica, ya han existido muchos avances que podrían asemejarse al Tesla Bot, pero a menor escala y con resultados que no han afectado en la vida cotidiana fuera del campo de expertos.

Tal es el caso de ASIMO, el robot humanoide presentado por Honda en el año 2000, que fue relanzado el año 2011 y es, hasta el momento, uno de los robots humanoides más avanzados. De cabeza similar a un casco, es una máquina autónoma, capaz de tomar decisiones por sí mismo y cambiar sus comportamientos, dependiendo del ambiente en el que se encuentre. Según su empresa desarrolladora, “a través de la creación y actualización constante de este robot humanoide, Honda reitera su compromiso con la sociedad, haciendo uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida de los usuarios”.

ASIMO, el robot humanoide lanzado por la empresa Honda.

Otro avance en esta área son los robots cuadrúpedos de Boston Dynamics, empresa que en 2013 fue comprada por Google. El robot, que asemeja ser un perro, actualmente es comercializado por un valor de 74.500 dólares y principalmente cumple una función de recopilación de datos o aporte en la industria topográfica, creando mapas en 3D y encontrando desperfectos en máquinas en plataformas petroleras.

Pero con la irrupción de la pandemia por Covid-19, Boston Dynamics sugirió su utilización como asistentes de profesionales sanitarios en el tratamiento de pacientes infectados. En el hospital Bringham and Women de Massachusetts, en Boston, Estados Unidos, los robots fueron efectivamente usados para esto, ayudando a los profesionales de salud en labores de triaje y asignación de urgencia a los pacientes.

A nivel nacional, también han existido avances en la robótica, la empresa chilena Sima se encargó de diseñar robots sociales, que sirven de acompañamiento. Estas máquinas están diseñadas para entablar una conversación, responder a preguntas e incluso observar imágenes a través de su cámara. Además, actualmente se han instalado en el ámbito educacional, encontrándose presente en 30 colegios, donde aportan en las labores de educación hacia los niños.

El Tesla Bot

Para dar vida al Tesla Bot, Musk ha aprovechado las investigaciones que ha realizado en el campo de las redes neuronales, para otro de sus ambiciosos proyectos, Neuralink, a partir del cual pretende conectar los cerebros de las personas a los computadores. En el contexto de estas investigaciones, el empresario experimentó con un mono, al cual se le implantaron dispositivos Neuralink en dos lados del cerebro, lo que le permitió jugar un videojuego de manera telepática, usando un chip cerebral.

Con estos conocimientos, ahora el hombre más rico del mundo pretende dar vida a un robot de características físicas muy similares a un humano, con un rostro artificial que mostrará información relevante para su usuario y con la capacidad de “ser amigable y navegar por un mundo construido para los humanos”.

Elon Musk planifica que así será el prototipo de su robot.

La finalidad principal que Musk le atribuye al Tesla Bot, u Optimus - que es como espera llamar al prototipo - es sustituir a los humanos en tareas repetitivas, como hacer las compras o cargar objetos pesados, pero también proyecta que el robot desarrolle una personalidad única y propia de él, comparándolo con C3PO o R2D2, personajes de Star Wars, que, a pesar de ser robots, cada cual contaba con su propia personalidad.

Robots con Inteligencia Artificial General

Para que esto sea posible, el multimillonario utilizará la Inteligencia Artificial General (AGI, por sus siglas en inglés) y con esto, Tesla no solo estará entrando dentro del campo de la robótica, sino que también participando del desarrollo de este avance, rol que el empresario destacó en su Twitter. “Tesla AI podría desempeñar un papel en AGI, dado que entrena contra el mundo exterior, especialmente con la llegada de Optimus”, manifestó el empresario en su cuenta, donde tiene más de 70 millones de seguidores.

La AGI es un tipo de Inteligencia Artificial que aún está en desarrollo, pero que tiene proyecciones muy ambiciosas, ya que permitiría dotar a máquinas de una inteligencia igual o superior a la inteligencia humana promedio, pudiendo razonar, formular e incluso pensar de manera abstracta.

Este tipo de IA ha comenzado a desarrollarse con mucha más fuerza, luego de que la pandemia involucrara a gran parte de la población en la utilización de su versión más básica, en el ámbito laboral. Con esto, muchos expertos indican que estamos viviendo una cuarta revolución industrial, y que día a día se unen más el mundo físico y el digital.

En la actualidad, muchas empresas han optado por usar la Inteligencia Artificial en el contexto laboral.

Con este primer acercamiento, las proyecciones con respecto a generar más productos o máquinas dotadas de AGI, se vuelven mucho más concretas. Elon Musk lo tiene claro, por lo que la usará para crear sus nuevos robots y dotarlos de esta importante característica.

Con la utilización de este nuevo avance, los Tesla Bot tendrán una inteligencia muy parecida a la de los seres humanos y físicamente, también tendrán grandes similitudes con nosotros: contarán con cinco dedos en sus manos, un peso de alrededor de 55 kilos y una altura de 1.70 aproximadamente.

El futuro de un mundo robotizado

Según el sudafricano, el mayor valor que entregarán sus robots al mundo será la capacidad de realizar trabajos que las personas generalmente no hacen de manera voluntaria, lo cual para él representaría un gran cambio en la economía global.

“Pienso que en muchos años en el futuro trabajar será opcional para algunos empleos”, estableció Elon Musk, refiriéndose a las labores que suplirán los Tesla Bot, que son las tareas repetitivas y que pueden generar lesiones en las personas.

Para él, esta nueva modalidad de trabajo también supondría la necesidad de entregar algún tipo de Ingreso Básico Universal en el futuro, debido a la posibilidad que los robots entregarían a las personas de elegir qué tareas realizar y cuáles no.

Esta renta básica es un tema que ya se ha discutido en el aspecto político y económico e, incluso, se ha experimentado su incorporación en diversos países, como Canadá, Finlandia o Alemania, por lo que esta idea que Musk propone a través de su nuevo proyecto solamente vendría a potenciar aún más la discusión y posible implementación de esta medida.

En una reciente entrevista en el podcast de Lex Friedman, un reconocido científico informático ruso-estadounidense, Musk comentó que las posibilidades con sus robots serán infinitas y que “es algo extremadamente útil para el mundo hacer un robot humanoide que sea capaz de interactuar con el mundo y ayudar de muchas maneras diferentes”.

El andrógino Tesla Bot estará construido para ser “amigable” y según su creador, no representará algún peligro para la humanidad, derivado de la posibilidad que tienen de generar su propia personalidad.

Mediante su red social favorita, Twitter, Musk respondió a un usuario que le preguntó sobre esta aterradora posibilidad, que “haremos lo mejor. El control descentralizado de los robots será fundamental”, refiriéndose a que, al desarrollarlos, incluirá un sistema de control distribuido en cada uno de los componentes del sistema en general.

Además, entregó la seguridad de que “puedes huir de él y probablemente dominarlo”, pero a la vez bromeó con el tema, expresando, en su característico tono irónico, que “esperemos que eso no ocurra, pero nunca se sabe”. Elon Musk aún no ha indicado una fecha exacta de cuándo será el lanzamiento de estos robots, pero espera tener un prototipo para finales de este año. Aún no se ha adelantado sobre cómo sería comercializado.