Experto español advierte sobre la necesidad urgente de regular el metaverso

El metaverso fue uno de los conceptos de los que más se habló el año pasado y probablemente uno de los avances que tiene la posibilidad de generar más cambios en nuestro futuro cercano. Esta tecnología inmersiva, que permitirá desarrollar distintas actividades cotidianas en un escenario virtual sin necesidad de traslados físicos, es a todas luces revolucionaria y ha hecho que muchas industrias se planteen cómo incorporarla a su quehacer.

De lo que se ha hablado menos es de las implicancias que podría tener que la cotidianidad de las personas comience a desarrollarse cada vez más dentro de este mundo digital. Bajo ese contexto, la regulación legal del metaverso ha sido una de las banderas de lucha de Jose María Lassalle, escritor, académico, consultor, ex político español y actual Director del Foro de Humanismo Tecnológico de Esade, que será parte del Congreso Futuro, que comienza hoy y se extiende hasta el sábado en el Teatro Oriente.

En su labor como columnista de los diarios El País y La Vanguardia, Lassalle ha escrito sobre la importancia de generar un marco para el desarrollo de las realidades aumentadas lo antes posible, ya que hay estimaciones de que en 2026 un cuarto de la población de Europa estará conectada al metaverso al menos una hora al día.

“Lo que sucede en Metaverso no es neutro. Es un espacio de poder y de hegemonía que requiere derechos y legalidad. No es un videojuego. Es la sustitución de la realidad física que habitamos por una realidad virtual, donde pasa a existir nuestra identidad y nuestra personalidad desmaterializadas”, comenta Lassalle en entrevista con Piensa Digital.

Durante los gobiernos de Mariano Rajoy, José María Lassalle fue Secretario de Estado de Cultura y luego asumió la secretaría de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital.

Una de las principales preocupaciones de Lassalle está puesta en el tema de los datos que podrían llegar a obtener de los usuarios las empresas que están están liderando el desarrollo de estas tecnologías. Si este ámbito ya ha estado en el centro del debate debido a la falta de privacidad a la que estamos expuestos usando redes sociales, los límites podrían ponerse aún más difusos al considerar que ahora entrarán al mercado productos que puedan sondear nuestra actividad neuronal o registrar nuestro funcionamiento cerebral.

“Es un salto a un vacío que tiene forma de abismo sin retorno. Puede ser la sustitución del ser humano por la máquina. Es darle el Machine Learning de nuestro ADN psíquico”, dice Lassalle y advierte que sin regulación “crearíamos una jungla digital y una distopía donde no hay ley ni derechos, hay opresión”.

Hacia un humanismo tecnológico

En términos concretos, al menos en la Unión Europea ya ha habido avances en términos regulatorios. En junio del año pasado el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo (EPRS) publicó un documento que profundizaba en las oportunidades y riesgos del metaverso, tales como delitos económicos, protección de información personal, propiedad intelectual y salud de grupos vulnerables como los menores de edad.

Según Lassalle este es el primer avance para una regulación específica. Además, a esto se suma el reciente Reglamento de Inteligencia Artificial adoptado por el Consejo de la UE, que busca garantizar que las tecnologías de este ámbito que entren al mercado sean seguras y respeten los derechos fundamentales.

“Me siento fascinado, porque el genio humano se acerca a la divinidad creadora, pero inquieto sobre si sabremos ser responsables ante el poder que acumulamos. Esto es una oportunidad para mejorar y en la que hay que demostrar que hemos aprendido de los errores y riesgos que hasta ahora ha generado la revolución digital”, señala.

En su último libro, Lassalle escribe sobre la importancia de enfocar el desarrollo tecnológico hacia las necesidades humanas.

Parte del pensamiento de Lassalle sobre estas materias quedó plasmado en su último libro, “El liberalismo herido: Reivindicación de la libertad frente a la nostalgia del autoritarismo”, publicado en 2021. Ahí plantea que la sociedad tiene que avanzar hacia un humanismo tecnológico, que él explica como “mantener la dignidad humana en el centro del diseño de la civilización tecnológica que estamos construyendo”.

Lassalle dice que la importancia de regular viene de la realidad de que el desarrollo tecnológico ha estado normalmente enfocado en el éxito comercial. “Sin ley, como decía Montesquieu, no hay libertad. Y sin Estado no hay mercado, que diría Adam Smith. Sé que esto no lo entienden algunos, pero hacerlo es la diferencia entre un liberal y un neoliberal”, señala.

Nueva edición del Congreso Futuro

La participación de José María Lassalle en el Congreso Futuro se dará en el marco de un panel que discutirá el tema del Humanismo Metaversiano. El debate será hoy lunes, a las 17:00h, durante la jornada inaugural del encuentro, y también serán parte de la conversación Ekaterina Kostioukhina, Corneliu Bjola e Israel Reyes.

El encuentro comienza a las 10:00h con una charla del premiado director de cine alemán Werner Herzog. Más tarde habrá conversatorios que abordarán temas como algoritmos e innovación.

El congreso se extenderá hasta el sábado y cada día habrá una pregunta que servirá como premisa para los paneles, donde se abordarán temas que van desde la tecno-antropología o reinvención del mundo laboral hasta salud y medioambiente. El martes, la pregunta será “¿En qué estamos?”, el miércoles “¿De dónde venimos?”, el jueves “¿Que queremos?”, el viernes “¿Cómo lo hacemos?”, y el sábado, ¿”Hasta dónde podemos llegar”?

El congreso se realizará presencialmente en el Teatro Oriente y aún es posible canjear entradas gratuitas a través de Puntoticket. También se podrá seguir virtualmente a través del sitio web del evento www.congresofuturo.cl y sus redes sociales.

Werner Herzog es uno de los invitados estelares de la nueva edición del Congreso Futuro.

Además, mañana martes 17 de enero, a partir de las 12.00h, en una nueva edición de Conversaciones Piensa Digital en el marco del Congreso Futuro, tres invitados estarán conversando sobre las oportunidades, desafíos y discusiones que abrirá el metaverso en 2023. El panel estará compuesto por la expositora del Congreso Futuro Flavia Costa, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina; Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo Fundación Encuentros del Futuro, y Miguel Oyonarte, director de Fundación VTR.

Conversaciones Piensa Digital será transmitido por Latercera.com y Pulso.cl