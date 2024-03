Inteligencia Artificial: la gran atracción del Mobile World Congress 2024

Más de cien mil personas asistieron este año a los galpones de la inmensa Fira de Barcelona, ubicada en el centro de esta ciudad española, para conocer, comprender y proyectar las innovaciones de la industria de la telefonía y las telecomunicaciones alrededor del mundo.

“Conectar Todo” y “Humanizar la IA” fueron algunos de los tópicos principales en las conversaciones dentro la feria. Así, a través de amplios galpones, stands y pasillos, miles de personas, ejecutivos, analistas, periodistas, influenciadores, entusiastas y hasta el mismísimo Rey de España se cruzaban ante la múltiple oferta de productos y servicios tecnológicos que se agolpaban en los distintos puestos de la feria.

A ratos, la cantidad de información presentada podía llegar a ser sobrecogedora: desde smartphones y conceptos experimentales de dispositivos móviles a startups de distintos rincones del mundo, como Israel o Taiwán, que presentaban aplicaciones o servicios no lejos de ser revolucionarios.

Organizada desde hace casi 20 años en esta ciudad por la GSMA (antes de eso, la feria se realizaba en Cannes, Francia), este 2024 marcó la vuelta completa a la normalidad, luego de un par de años de testeo post pandemia. Esta vez, se desarrolló a todo vapor, con muchísima asistencia, e incluso con próximos eventos confirmados, como la realización de ferias regionales dentro del año en lugares como Medio Oriente, Asia y la ciudad de Las Vegas en EE.UU.; eso sí, con un foco más orientado al sector industrial y B2B.

Este año, Honor presentó la expansión de su portafolio de productos a nuevas tablets y laptops, como el MagicBook Pro 16.

“El futuro primero” fue el lema principal este año. Porque es acá donde la mayoría de las grandes marcas de telefonía hacen sus anuncios o presentan sus nuevos productos, algunos exclusivamente conceptuales, como para comprender las posibilidades que se vislumbran y las proyecciones de la industria de las telecomunicaciones y la tecnología.

Que pasen los modelos

Gigantes chinos como Honor, Xiaomi y ZTE presentaron sus nuevos modelos de smartphones donde, más allá de especificaciones que incluyen nuevos procesadores de última generación, baterías de mayor rendimiento y sistemas fotográficos ultra sofisticados y automatizados (hoy es casi imposible sacar una foto “mala”), el concepto de la IA como gran novedad fue definitivamente transversal.

Una de las principales novedades de Honor fue la presentación de su modelo plegable de lujo diseñado en conjunto con Porsche.

Honor, la marca independizada el 2020 de Huawei, y acaso una de las compañías tecnológicas de consumo de mayor crecimiento global en los últimos años -Chile incluido- además del Magic 6 Pro, su nuevo smartphone gama alta, presentó un interesante modelo plegable de lujo diseñado en conjunto con Porsche, pero también la expansión de su portafolio de productos a nuevas tablets y laptops, como el MagicBook Pro 16, que también ofrecen nuevas soluciones de uso de inteligencia artificial integrada para los usuarios. Así, la posibilidad de marcar, por ejemplo, una dirección en WhatsApp y que automáticamente se despliegue el mapa con las indicaciones es hoy ya una realidad.

“Nuestros nuevos productos realmente van a revolucionar la experiencia del usuario con las nuevas capacidades de IA, mientras se rompen las barreras en la interacción entre humanos y dispositivos”, comentó sobre el escenario George Zhao, el carismático CEO y fundador de Honor.

Mientras, Xioami, otro de los gigantes chinos, que actualmente ocupa el tercer lugar en ventas en Chile, presentó su nuevo dispositivo de gama alta, el Xiaomi 14 Ultra, que cuenta con la colaboración fotográfica de la empresa alemana Leica y que, esta vez, sí llegará próximamente al país.

Lo anterior, potenciado con nuevos periféricos, pero principalmente a partir de la reciente exhibición de su prototipo automovilístico, el vehículo eléctrico SU7, es una muestra de la compañía busca generar un ecosistema de productos tecnológicos, línea blanca, productos para el hogar y electromovilidad; una jugada de la cual muy pocas compañías, por ahora, se pueden jactar.

Otros casos, como Samsung o Motorola, si bien no mostraron nuevos productos, sí se centraron también en el concepto para mostrar aplicaciones y productos experimentales que se nutren de la IA como motor de uso.

En el caso del gigante surcoreano, por ejemplo, su slogan para su ya presentada mueva línea Galaxy S24 de smartphones es “La IA ya está aquí”, cosa que ya se puede apreciar en sus teléfonos, pero también en accesorios como anillos inteligentes, productos que pareciera ser están cada vez más de moda.

Mientras, Motorola presentó una interesante, aunque aún conceptual banda flexible que cuneta con una pantalla “enrollable de 6.9″, que se adosa automáticamente a la muñeca del usuario, como un prominente brazalete digital. Muy interesante. Todo, potenciado para todo su portafolio de productos a través de la plataforma Moto AI.

La todopoderosa IA

Pero como ya lo habíamos adelantado, quizás lo más llamativo, al menos en lo que se refiere a tecnología de consumo, se focalizó en el uso integral de la IA en dispositivos móviles, pero también servicios que se han visto beneficiada por esta tecnología.

Sabemos que los asistentes virtuales desde hace años han usado la IA como motor de funcionamiento a la hora de anticiparse a las necesidades de los usuarios, ya sea entregando información relevante referida a estados de ruta y tráficos, sugerencias dentro de la agenda del día, quizás alguna lista musical para horas específicas o recordatorios de actividades contextualizadas de acuerdo con el momento de la jornada.

Alex Katouzian, director de plataformas móviles de Qualcomm, cándidamente reconoció durante un conversatorio que, al menos desde su empresa, el uso y desarrollo de la IA es algo que ha venido ocurriendo hace más de una década.

La diferencia, claro, desde la explosión de nuevo modelos generativos como los de OpenAI, Copilot de Microsoft o Gemini, de Google, es que estas plataformas se han visto fuertemente modificadas para generar no sólo respuestas conversacionales mucho más complejas y profundas respecto a cualquier tópico imaginable, sino que también, a partir de estos modelos, han aparecido múltiples herramientas o subproductos más específicos que son capaces hoy de generar videos ultra realistas basados, sencillamente, en una definición previa de texto escrita por el usuario, o chatbots conversacionales de alta complejidad.

La gracia, hoy, es que gracias a las nuevas generaciones de procesadores de actores claves en este proceso cono lo son AMD, Intel o la misma Qualcomm, además de Nvidia, compañía que ha experimentado un crecimiento brutal en su valoración de bolsa en el último tiempo gracias a esto, las posibilidades de usos y ejecución de IA generativas son cada vez más robustas.

Hoy estas plataformas, a partir de nuevas integraciones en chips como son las unidades neuronales e procesamiento (o NPUs), son capaces de contener estas mismas estructuras de manera interna, nativa y sin necesidad de tener que conectarse a la red o a la nube para poder acceder a ellas.

Todo se hace desde el mismo dispositivo, lo que se traduce en un avance significativo para los usuarios, pero también en soluciones empresariales y corporativas para empresas en términos de rendimiento, seguridad, capacidad de administración y logística y estabilidad entre aplicaciones y dispositivos.

“Este es un momento crucial en la tecnología empresarial”, afirmó James Howell, director general de Microsoft para Windows. “Y estamos muy orgullosos de la sólida asociación entre Microsoft e Intel, gracias a herramientas como Copilot”, sentenció.

Por otro lado, Ignacio Contreras, ingeniero chileno con más de una década en Qualcomm, comentaba para La Tercera distintas posibilidades de uso cotidiano de la IA generativa, como puede ser la creación de una receta de cocina a partir de ciertos ingredientes o la generación de imágenes a partir de una serie de comandos. Las posibilidades, que aún se aprecian en estados muy embrionarios, poseen una proyección para los próximos años donde sólo la imaginación es el límite.

Francisco Guzmán, presidente de la ACTI y VP de Claro empresas, por primera vez asistió a la MWC y quedó gratamente asombrado: “El nivel ha sido extraordinario y está participando micha gente de la industria. Veo además un entusiasmo increíble, junto a las novedades. La importancia de esta feria no es solamente a nivel europeo, sino que tiene un alcance global.”

Respecto al tema de la IA, Guzmán agregó que “claramente ha sido la vedette de esta feria y ya la estamos viendo aplicada en cosas más reales. Por ejemplo, un vehículo autónomo de Uber Eats que es capaz de hacer entregas por sí mismo, sin necesidad de un chofer humano. La inteligencia artificial tiene hoy muchísimo más usos más allá de los chats a los que estamos acostumbrados a usar”.

Guzmán también quedo muy motivado por el nivel estructural que posee la industria de las telecomunicaciones en Chile, que poco tiene que envidiarle a países europeos, ya sea por estructura de redes como por velocidades de transmisión.

Realidades mixtas, aumentadas y virtuales

Es cierto que, a pesar del empuje y sus infinitos potenciales, estas tecnologías aún no han logrado traspasar el mainstream y aún se mantienen como ejemplos conceptuales de un tipo de técnica digital aplicada que aún se ve algo lejana para el consumidor promedio, más allá del éxito inicial que ha tenido el revolucionario Apple Vision Pro, compañía que no estuvo presente en la MWC, como es tradición. Pero lo anterior no ha sido excusa para ver nuevos e interesantes emprendimientos, soluciones y aplicaciones en accesorios y vestibles.

Un caso interesante fue el de Oppo, compañía china de reciente presencia en nuestro país a partir de sus líneas de smartphone, pero que cuenta con un interesante avance en el desarrollo de otras tecnologías complementarias, como es el caso de las realidades mixtas. Asociados con Qualcomm y con la start-up Alpsen-Tek, Oppo presentó sus nuevos Air Glass 3, lentes aparentemente normales -los más livianos del mercado, según aseguraron-, que cuentan con el desarrollo de un nuevo algoritmo de IA que permite una mejora sustantiva a la hora de mostrar imágenes y videos en sus lentes, además de contar con un asistente de voz integrado. Pero no fue lo único.

En el pabellón de Israel nos encontramos con la start-up EyeWear, que nos mostró en exclusiva su línea de lentes de sol -muy normales y deportivos-, que funcionan con una sofisticada pantalla digital dentro del lente que, desde las aplicaciones del celular, es posible mostrar múltiples funcionalidades, mapas, datos, entre otras posibilidades. Similares a los Google Glass de antaño, pero presentados de una manera muchísimo más sofisticada y especialmente casual.

El desarrollo de las redes 5G continúa

A enero de 2024, según datos de la GSMA, 261 operadores en 101 países han desarrollado redes 5G en sus respectivos territorios, y más de 90 operadores de 64 mercados ya se han comprometido a su despliegue.

Las proyecciones de la entidad indican que para 2029 más de la mitad del mundo ya tendrá acceso a redes 5G. Así, esta generación es que la que más rápido se ha desplegado alrededor del mundo, sobrepasando mil millones de conexiones activas el 2022 y con estimaciones cercanas a los seis mil millones para el año 2030.

Lo anterior no fue obstáculo para seguir especulando y trazando líneas respecto a la próxima generación de redes de datos 6G y todo lo que viene con ello, incluyendo, ahora sí, el despliegue masivo del concepto de Internet de la Cosas (IoT), que aún parece ser una eterna promesa.

El caso latinoamericano sigue en constante desarrollo, aunque el despliegue ha sido quizás algo más lento de lo esperado. Chile aún lidera la región, sólo con países como Brasil y Uruguay teniendo la posibilidad de acceso a estas redes, mientras los operadores aún continúan desarrollando distintos modelos de monetización a partir de las posibilidades, más allá de lograr que toda la población pueda tener acceso a ella, a partir de sus mayores posibilidades de penetración.

Como se sabe, lo anterior se traduce en mayores velocidades de descarga y subida y tiempos casi inexistentes de latencia, en donde los sectores serán finalmente lo más beneficiados con esta oportunidad tecnológica.

Para Fernando Sánchez, gerente general de Fundación País Digital, entidad que ya lleva ocho años viniendo como misión a la feria liderando equipos empresariales y gubernamentales, la mezcla de posibilidades de redes 5G con el desarrollo de la IA es sumamente atractivo:“No solamente ver cómo somos más productivos, sino que cómo nos empodera como personas, por supuesto que también cuidando que todo esto se desarrolle en un marco ético, en un marco que nos permita justamente ver el valor sin riesgo”.

“La conectividad es un motor clave para el progreso. En un mundo cada vez más interconectado, la posibilidad de llegar a rincones remotos de manera eficiente es un logro significativo. Además, la conectividad impulsa capacidades en áreas como educación, medicina e industria”, finalizó el ejecutivo.