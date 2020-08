A 40 años del “Caupolicanazo”: el emblemático acto que reunió a la oposición para rechazar el plebiscito de 1980 y enfrentó a Frei Montalva contra Pinochet

Este jueves 27 de agosto se cumplen 40 años del acto en que la oposición pudo reunirse para manifestar su rechazo al plebiscito que la Junta Militar convocó en 1980 y que se celebró en el Teatro Caupolicán, donde el principal orador fue el entonces expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva.

Dos años después del denominado “Caupolicanazo”, el 22 de enero de 1982, y tras una intensa agenda internacional, Frei Montalva falleció en la Clínica Santa María luego de una cirugía al hiato. Su hija, la exsenadora Carmen Frei, y sus colaboradores más cercanos insisten en que la participación del expresidente en ese acto del 27 de agosto sellaron su destino.

Tras años de indagatorias, el año pasado, el 30 de enero, el juez Alejandro Madrid calificó como un homicidio la muerte del exmandatario, convirtiéndose en el primer magnicidio en el país.

Durante esta jornada, la Democracia Cristiana (DC) -partido del exmandatario- organizó una conmemoración virtual de este hito, que comenzará a las 15.30 horas a través de sus redes sociales, y reunirá a conocidos militantes que contarán detalles del momento histórico y el recordado rol que jugó Frei Montalva en dicho encuentro. A través de gráficas, han vinculado homenaje de hoy con la consigna “Yovotoapruebo”, en alusión al plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre.

“Es muy justo poder recordar ese hito histórico donde venciendo el miedo, la amenaza y el poder de la dictadura, Eduardo Frei Montalva convocó a la oposición de esta época a ese acto para oponerse a la Constitución, pedir un gobierno de transición y una Asamblea Constituyente. Yo creo que eso fue el principio del fin de la dictadura”, expresó el presidente de la colectividad, Fuad Chahin, a La Tercera.

La alocución de Frei ante el Teatro Caupolicán

“Yo siempre he dicho que ese acto inolvidable en el Caupolicán, sentenció definitivamente a mi padre”. La frase es de la vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frei, y está contenida en el libro “Magnicidio, la historia del crimen de mi padre”, escrito por la hija del fallecido mandatario, en el que relata su camino para esclarecer la verdad sobre la muerte del expresidente.

Ese día Frei Montalva emitió uno de sus más recordados discursos ante cinco mil personas -entre los que se encontraban militantes de todas las colectividades de izquierda- que también llegó a los hogares chilenos a través de la radio.

“Este plebiscito carece de validez y lo rechazamos porque no reúne las condiciones mínimas que garanticen su legitimidad. No es válido porque no se puede llamar a un plebiscito cuando el país vive bajo estado de emergencia. No es válido porque requeriría un sistema electoral que asegure la auténtica expresión del pueblo que se confronta. No es válido porque no existen registros electorales y han transcurrido prácticamente siete años desde su destrucción lo que revela la voluntad deliberada de no rehacerlos. No es válido porque las mesas que recibirán los sufragios y harán su recuento están formadas por personas designadas por los alcaldes, que a su vez, son nombrados por jefes de Estados”, expresó en ese entonces.

Tras bambalinas, el histórico militante DC Genaro Arriagada, quien había sido designado por el propio Frei como jefe operativo del evento que sufrió una serie de censuras por parte del régimen, escuchaba emocionado las palabras del exmandatario. Así lo recordó casi 40 años después en una entrevista con este medio en 2019: “Fue un acto impecable, de un nivel intelectual notable. Don Eduardo no tenía miedo (...)”, relató a La Tercera, coincidiendo con las palabras de Carmen Frei, sobre la importancia política del acto en el Caupolicán y cómo la participación que tuvo el expresidente terminó, a su juicio, por sellar su destino.

Sobre esto, Arriagada sostuvo: “Este fue el episodio final de un proceso de desencuentros que comenzó en septiembre de 1973, cuando Frei asistió al Tedeum convocado por el cardenal Raúl Silva Henríquez en la Iglesia de la Gratitud Nacional”, donde Frei se negó a saludar a los miembros de la Junta Militar (...) “El discurso del Caupolicán no hizo sino agravar el odio que le tenía parte de la Junta Militar”.

“Todo lo que hizo ese mes, lo transformó frente al régimen en el político que cuestionó de frente y sin ambigüedad el derecho de la dictadura a plantear un proyecto aberrante en la forma y en el fondo”, asegura la hija del expresidente en su libro, agregando: “mi padre se transformó en el líder que negó toda legitimidad a la dictadura para llevar adelante su ideario”.