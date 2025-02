Alcalde Iglesias y cierre de acceso a Cal y Canto: “Es una derrota del Estado frente a la incivilidad”

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, se refirió este lunes al Plan Calles Sin Violencia señalando que este no ha tenido efectos positivos en la comuna y que situaciones como el cierre de uno de los seis accesos a la estación de Metro Cal y Canto es una de las consecuencias de este “fracaso” a nivel gubernamental.

En entrevista con radio Pauta, el jefe comunal abordó las declaraciones que la semana pasada entregó la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, quien sostuvo que el plan no ha tenido los resultados esperados por el gobierno, y por lo mismo tuvieron que rediseñarlo con el objetivo de tener mayor coordinación con los municipios y abordar de mejor manera la delincuencia.

En ese sentido, Iglesias fue crítico y afirmó que la iniciativa “ha sido un fracaso total”, pues “en el caso particular de Independencia pasamos de 6 homicidios en 2023 a 21 en 2024. Es decir, lo que más hubo en independencia en el 2024 es violencia”.

El cierre de un acceso en estación Cal y Canto

Además, Iglesias contestó consultas sobre el cierre que realizó Metro de uno de los seis accesos de la estación Cal y Canto: “Es un error, es una derrota del Estado frente a la incivilidad, cuando no ha usado todas sus herramientas (...). Le estamos diciendo a las bandas, mire, si usted me mantiene el lugar desordenado, yo voy a tener que cerrar el lugar porque no me la puedo”.

Estación Cal y Canto. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile

Además, fue enfático en señalar que “el Estado tiene un deber primordial de cuidar y velar por el Estado de Derecho. (...) A mi parecer, hay una renuncia en aplicar las herramientas que tiene el gobierno para enfrentar problemas como estos”.

Sin embargo, y sobre el mismo punto, la autoridad se refirió al anuncio realizado por el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, quien estableció la posibilidad de reapertura del acceso durante el mes de marzo: “El gobierno se dio cuenta de que el anuncio de que se cerrara ese acceso no tuvo tan buena respuesta por la parte de la ciudadanía, del comercio y de algunas autoridades políticas“.

Finalmente, Iglesias apuntó a las administraciones anteriores como las culpables en parte del mal presente en la comuna, refiriéndose específicamente a la del exalcalde Gonzalo Durán: “(Esa) administración en seguridad fue espantosa: cámaras que no funcionaban, teléfonos de seguridad que casi no estaban operativos, pocos autos en la calles, ninguna central de información y de datos, ninguna estrategia”.

Así, el alcalde no tuvo reparos en señalar que ante tal diagnóstico, para él el nombramiento de Durán como delegado presidencial ha sido un “error del Presidente (Boric)”.