SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Alemania expresa “preocupación” por freno a la expropiación de Colonia Dignidad y apoya la “creación de un memorial en Chile”

    "Analizaremos más detalladamente y también estaremos en contacto con nuestros interlocutores al respecto”, detalló la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania.

    Por 
    Javiera Ortiz

    La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, Kathrin Deschauer, se refirió este lunes a la decisión del gobierno de José Antonio Kast de no continuar con la expropiación de Colonia Dignidad, iniciativa anunciada por la administración de Gabriel Boric en 2024.

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó a La Tercera la intención del gobierno de echar pie atrás a la expropiación de 117 hectáreas de Colonia Dignidad en la Región del Maule, lugar que fue utilizado como centro de detención y tortura durante la dictadura militar; y que la administración anterior pretendía transformar en un sitio de memoria.

    Es así que en un punto de prensa, la vocera alemana fue consultada por la situación en Chile. “Estos son informes muy recientes a los que se refiere. Por supuesto, los analizaremos más detalladamente y también estaremos en contacto con nuestros interlocutores al respecto”, apuntó.

    Cabe recordar que en 2017 Chile y Alemania suscribieron el Memorándum de Entendimiento que permite la creación de una comisión mixta para abordar la memoria histórica de Colonia Dignidad.

    Alemania expresa “preocupación” por freno a la expropiación de Colonia Dignidad y apoyan la “creación de un memorial en Chile”

    La vocera precisó que “el esclarecimiento de los crímenes de la antigua Colonia Dignidad es y seguirá siendo una preocupación importante del Gobierno Federal. Por ello, el Gobierno Federal apoya el proyecto de creación de un memorial en Chile”.

    Deschauer detalló, además, que “existen mecanismos para ello, entre ellos la denominada Comisión Mixta Germano Chilena, que mantuvo su último intercambio con el anterior Gobierno chileno en diciembre de 2025. Normalmente, la próxima reunión debería tener lugar a principios de este verano. Sin duda, esta cuestión, el manejo del tema del memorial y nuestra preocupación desempeñarán allí un papel importante“.

    Más sobre:AlemaniaColonia DignidadChileExpropiaciónIván Poduje

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable

    Más de 400 intervenciones en 2026: Sichel entrega balance de operativos de recuperación de espacios en Ñuñoa

    Avanza estrategia de reinscripción del PSC: Se concreta proceso de formación del Partido Cristiano de Chile

    Parlamento israelí aprueba la nueva ley de pena de muerte que se aplica solo a palestinos

    Formalizados por licencias médicas: tribunal decreta firma quincenal y arraigo nacional para imputados

    La “capacitación” de Echecopar para alinear al FA ante ofensiva fiscal de Kast

    Lo más leído

    1.
    Sube presión contra ministra Steinert: oficialismo lanza primeras críticas y pide aclarar remoción de la prefecta (r) Peña

    Sube presión contra ministra Steinert: oficialismo lanza primeras críticas y pide aclarar remoción de la prefecta (r) Peña

    2.
    “Lamento la derrota de la derecha solidaria”: el mensaje de Desbordes tras elecciones de RN

    “Lamento la derrota de la derecha solidaria”: el mensaje de Desbordes tras elecciones de RN

    3.
    PS logra dos asientos en la estratégica Comisión de Hacienda y RN se alza con la mayor cantidad de cupos en el Senado

    PS logra dos asientos en la estratégica Comisión de Hacienda y RN se alza con la mayor cantidad de cupos en el Senado

    4.
    La “capacitación” de Echecopar para alinear al FA ante ofensiva fiscal de Kast

    La “capacitación” de Echecopar para alinear al FA ante ofensiva fiscal de Kast

    5.
    Kast anuncia envío de medidas al Congreso para reforzar la seguridad en colegios

    Kast anuncia envío de medidas al Congreso para reforzar la seguridad en colegios

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Últimos días para pagar el permiso de circulación: ¿Cuándo termina el plazo?

    Últimos días para pagar el permiso de circulación: ¿Cuándo termina el plazo?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes
    Chile

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Más de 400 intervenciones en 2026: Sichel entrega balance de operativos de recuperación de espacios en Ñuñoa

    Avanza estrategia de reinscripción del PSC: Se concreta proceso de formación del Partido Cristiano de Chile

    Quiñenco cerró el 2025 con alza en sus ganancias tras venta de participación en francesa Nexans
    Negocios

    Quiñenco cerró el 2025 con alza en sus ganancias tras venta de participación en francesa Nexans

    Gobierno aterriza en la Enami: Daniel Mas y Álvaro González llegan al directorio de la estatal

    Agrosuper renueva directorio: ingresa Enrique Ostalé y debuta la tercera generación de la familia Vial

    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable
    Tendencias

    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio

    Debe reportarse y no puede salir del país: Chiqui Tapia es procesado por presunta apropiación indebida de US$ 14 millones
    El Deportivo

    Debe reportarse y no puede salir del país: Chiqui Tapia es procesado por presunta apropiación indebida de US$ 14 millones

    Fernando Gago y su riguroso método en la U: “Los jugadores necesitan aprender; yo no comía igual a los 17 años que a los 26″

    Lionel Scaloni rompe en llanto y abandona la rueda de prensa previa al amistoso de Argentina

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti
    Tecnología

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032
    Cultura y entretención

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032

    Las cinco claves que definen el nuevo libro de Isabel Allende y las memorias que vienen

    El renacer del lado oscuro: las claves de la nueva serie de Star Wars

    Parlamento israelí aprueba la nueva ley de pena de muerte que se aplica solo a palestinos
    Mundo

    Parlamento israelí aprueba la nueva ley de pena de muerte que se aplica solo a palestinos

    Por qué Rusia desafía a EE.UU. con el envío de 100 mil toneladas de petróleo a Cuba

    Alto comisionado para Bosnia y Herzegovina: “No necesitas supertanques si no te puedes defender de los drones”

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”
    Paula

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes

    Dentro de una consulta de sexo tántrico