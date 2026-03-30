Alemania expresa “preocupación” por freno a la expropiación de Colonia Dignidad y apoya la “creación de un memorial en Chile”

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, Kathrin Deschauer, se refirió este lunes a la decisión del gobierno de José Antonio Kast de no continuar con la expropiación de Colonia Dignidad, iniciativa anunciada por la administración de Gabriel Boric en 2024.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó a La Tercera la intención del gobierno de echar pie atrás a la expropiación de 117 hectáreas de Colonia Dignidad en la Región del Maule, lugar que fue utilizado como centro de detención y tortura durante la dictadura militar; y que la administración anterior pretendía transformar en un sitio de memoria.

Es así que en un punto de prensa, la vocera alemana fue consultada por la situación en Chile. “Estos son informes muy recientes a los que se refiere. Por supuesto, los analizaremos más detalladamente y también estaremos en contacto con nuestros interlocutores al respecto”, apuntó.

Cabe recordar que en 2017 Chile y Alemania suscribieron el Memorándum de Entendimiento que permite la creación de una comisión mixta para abordar la memoria histórica de Colonia Dignidad.

Alemania expresa “preocupación” por freno a la expropiación de Colonia Dignidad y apoyan la “creación de un memorial en Chile”

La vocera precisó que “el esclarecimiento de los crímenes de la antigua Colonia Dignidad es y seguirá siendo una preocupación importante del Gobierno Federal. Por ello, el Gobierno Federal apoya el proyecto de creación de un memorial en Chile”.

Deschauer detalló, además, que “existen mecanismos para ello, entre ellos la denominada Comisión Mixta Germano Chilena, que mantuvo su último intercambio con el anterior Gobierno chileno en diciembre de 2025. Normalmente, la próxima reunión debería tener lugar a principios de este verano. Sin duda, esta cuestión, el manejo del tema del memorial y nuestra preocupación desempeñarán allí un papel importante“.