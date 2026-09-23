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    Política

    Alvarado por adhesión a Escudo de las Américas: “Aquí no estamos hablando de ingresos de fuerzas militares de otros países”

    En medio de las dudas por los efectos militares que podría tener el acuerdo, el vicepresidente defendió que se trata de una iniciativa de carácter político que tiene como foco el combate al crimen organizado transnacional a través del intercambio de información y otras acciones.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Durante la presentación del programa de prevención de incendios, el vicepresidente Claudio Alvarado abordó la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, en medio de las dudas sobre la dimensión militar que tendría la iniciativa.

    En concreto, fue consultado sobre si al ser parte de este acuerdo Chile acepta que militares de Estados Unidos puedan operar en nuestro país y acepta que se pueda invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

    Al respecto, Alvarado sostuvo que “el acuerdo al cual se integra Chile el día de ayer, participan más de 15 países de América con un objetivo común, que es coordinarse para intercambiar información para combatir de una manera más efectiva el crimen organizado y el narcotráfico”.

    Dicho eso, aseguró: “Aquí no estamos hablando de acciones operativas, de ingresos de fuerzas militares de otros países. Aquí estamos hablando de una cosa muy distinta. Estamos hablando de un acuerdo de carácter político”.

    MARIO TELLEZ

    En esa línea, detalló: “Es un acuerdo que tiene como propósito intercambiar información de inteligencia, de tener acceso a tecnología de última generación, a tener colaboración en el control de nuestras fronteras, fundamentalmente con los países limítrofes, hacer un trabajo en conjunto, hacer un análisis inteligente de datos que permitan apuntar de mejor manera internamente al combate del narcotráfico y del crimen organizado”.

    “Con este tipo de iniciativas siempre se resguarda el interés nacional, su soberanía y el cumplimiento de la legislación interna e internacional. Por lo tanto, acá no hay nada que vaya más allá de lo que acabo de señalar”, concluyó el vicepresidente.

    Más sobre:Escudo de las AméricasEstados UnidosChile

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