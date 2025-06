Álvaro Elizalde, ministro del Interior: “Lo relevante es que al día siguiente todos apoyen al candidato que gane la primaria”

Cuando las primarias oficialistas ya están en tierra derecha, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descarta que la convocatoria del 29 de junio termine siendo un test al gobierno y enfatiza que más allá de las diferencias de los candidatos en la campaña importa que se reconozca al ganador y trabajar “entusiastamente” para que llegue a La Moneda.

El tono del debate oficialista en las primarias ha ido subiendo. ¿Cómo lo evalúa usted?

Bueno.

¿No hay preocupación respecto de que se pueda desbordar la competencia oficialista a medida que se acerca la elección de primarias?

No. En toda primaria hay un afán de diferenciación, con énfasis, puntos de vista con los cuales los candidatos fijan legítimas diferencias con quienes son sus contendores. Pero lo que veo es un buen clima, voluntad unitaria, voluntad de respetar el resultado y el debate democrático es propio de una coalición diversa y también de una coalición que tiene voluntad democrática.

El Presidente Boric fue más allá que usted. Dijo que esperaba que hasta hubiera asperezas…

Tal cual. Aquí lo relevante es que al día siguiente todos apoyen al candidato que gane la primaria. En eso consiste un principio básico: si me someto a una decisión democrática, tengo que respetar esa decisión democrática. Además, no se olvide que las primarias son voluntarias. Los que decidieron participar en las primarias lo hicieron voluntariamente, en consecuencia, todos tienen que acatarlas.

¿La capacidad de movilizar electores en la primaria, cuánta gente vote, es un test para el gobierno?

No necesariamente.

¿Por qué no?

Hay distintos factores que pueden generar desmovilización, estamos en presencia de una elección de carácter voluntario y esperamos que participe la mayor cantidad de gente posible. Pero, plantearlo así, como un test en blanco y negro, no necesariamente.

Si la exministra Carolina Tohá gana la elección de primarias, ¿es tema para el gobierno la permanencia del ministro Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda, dado que ambos son pareja y se ha sostenido que podría haber un conflicto de interés?

No creo que haya conflicto de interés. Vamos a lo concreto. Cuando se dice que él habría tenido ciertas declaraciones públicas a propósito de la elección presidencial, lo que hizo el ministro Marcel fue defender la gestión económica del gobierno que él lidera. Entonces, es de toda lógica que el ministro Marcel dé cuenta de la gestión económica. Señalar que hubo conflicto de interés por su relación con Carolina Tohá, con todo respeto, es un argumento absurdo.

A él le va a corresponder, por ejemplo, la definición del Presupuesto 2026. ¿Allí puede haber alguna lógica de conflicto de interés?

Tampoco. Pero si Mario Marcel es un profesional destacado. Las decisiones que va a tomar van a tener siempre respaldo técnico. Estamos hablando de un profesional de lujo, expresidente del Banco Central, reconocido transversalmente, que tiene responsabilidad y sentido de país.

Pero, ministro, los conflictos de interés no se basan en la idoneidad de las personas caso a caso, debieran plantearse en función de los roles que cumplen…

Pero con ese criterio, cualquier ministro que tuviera una relación con un candidato que está compitiendo en una elección tendría un conflicto de interés, porque estaría pensando con lógica electoral y no con lógica del bien del país. Me parece que poner en tela de juicio el profesionalismo del ministro Marcel es una falta de respeto y una ofensa gratuita e infundada. Todos tienen derecho en la vida a tener relaciones de pareja, a enamorarse, eso forma parte de la vida.

¿El gobierno es indiferente al resultado de la primaria oficialista?

Nosotros vamos a ser respetuosos del resultado.

No le estoy preguntando si es respetuoso, le estoy preguntando si es indiferente el gobierno frente a quien gane…

Es que el gobierno no tiene un candidato o una candidata en la primaria. El gobierno es partidario de las primarias y, obviamente, creemos que todos los que participen de este proceso deben respetar su resultado.

No le estoy pidiendo que me dé nombres, solo si hay un candidato más o menos competitivo y si hay un candidato que pueda representar de mejor manera la continuidad del gobierno…

Es que al gobierno no le corresponde emitir un juicio al respecto. Por lo demás, dentro del gobierno existen distintas miradas, militantes de distintos partidos. Por regla general, es altamente probable que en el secreto de las urnas todos voten por los candidatos más cercanos a sus visiones. En eso consiste una coalición diversa, pero así como es diversa, es unitaria. Y, por tanto, todos tenemos que respetar el resultado de la primaria y apoyar entusiastamente a quien resulte ganador.

Siguiendo la lógica de su reflexión, en el secreto de la urna, es evidente por quién vota el Presidente Boric en la primaria.

No sé.

Hay un candidato del Frente Amplio…

Es que, insisto… Tenemos una coalición diversa, y los que somos parte de ella podemos votar libre y soberanamente por quien nos parezca que es la mejor alternativa. Pero, con esa misma convicción, a quien resulte ganador tenemos que apoyarlo con entusiasmo, porque esa es la lógica de participar en una primaria. Si una persona no quiere respetar un resultado de una primaria, bueno, que no participe en ella. Esas son las reglas del juego democrático y por eso he señalado que, salvo declaraciones de personas que no representan ni a su sector político y ni siquiera al partido en el que militan, lo que yo veo es una disposición de honrar el resultado de parte de todos los actores relevantes.

Si los partidos no decantan en una lista parlamentaria unitaria, que es un escenario posible, ¿es indicio de fracaso para la consolidación de una alianza única?

La lista unitaria o única tiene por objeto, en primer lugar, optimizar el resultado electoral. Si los partidos quieren tener candidatos, pueden promover muchas listas, pero si los partidos quieren tener parlamentarios electos, la unidad es fundamental. Y adicionalmente, a nosotros nos parece necesario constituir una fuerza amplia para enfrentar los desafíos que tiene la sociedad chilena en el futuro.

Son objetivos vinculantes…

Sin lugar a dudas que una lista parlamentaria facilita lo que viene después.

Uno de los propósitos del Presidente es consolidar una alianza única que supere al Socialismo Democrático y el polo Frente Amplio-PC. ¿Lo ve posible?

Creo que tenemos que hacerlo posible.

No es lo mismo que le pregunto.

Bueno, es que la política consiste en promover cambios y uno tiene dos opciones, es decir, las cosas están como están y me quedo en mi casa o, por el contrario, me concentro en hacer los esfuerzos para que las cosas cambien para mejor. Y a mí me parece fundamental que nosotros proyectemos una coalición progresista con una gran amplitud y densidad transformadora para el futuro, que permita enfrentar la amenaza que representan las opciones de corte autoritario y al mismo tiempo promover cambios para avanzar en la construcción de un Chile más justo, con más y mejores oportunidades para todas y todos. Para eso, a mí me parece que es fundamental la unidad de todas las fuerzas progresistas.

¿Cómo está avanzando usted en la construcción de esa alianza como jefe político del gobierno?

Nosotros esperamos, primero, una candidatura presidencial única que ya ha sido un paso importante a través de la primaria que se ha convocado por el oficialismo y, en segundo lugar, una lista parlamentaria única. Y estamos instando a los partidos del oficialismo para trabajar con ese objetivo. El Presidente fue explícito en la reunión de Cerro Castillo y a mí cada vez que se me ha consultado públicamente también he sido explícito.

Uno ve en el gobierno un cierto voluntarismo en esta idea de la alianza única. El gobierno ha logrado una mejor síntesis entre sus ministros. Pero entre sus parlamentarios y sus partidos no es tan evidente la existencia de ese animus societatis.

Este es un proceso en construcción. Espero que al final todos tomen conciencia de los desafíos que está viviendo la sociedad chilena, y el progresismo, no sólo en Chile, sino que en todo el mundo. De ahí la importancia de promover la unidad.

En la última cuenta pública el Presidente insistió en que se debe avanzar en la reforma política y anunció un proyecto de ley complementaria…

Tenemos un desafío, que es una enorme fragmentación del sistema político que se expresa en el Congreso. Nosotros tenemos una ley vigente que establece que los partidos que no tienen un mínimo de votación del 5% o eligen al menos cuatro parlamentarios pierden su existencia legal. No obstante, el fenómeno que estamos viendo hoy día es distinto. Una vez que se elige el Congreso Nacional, parlamentarios electos por determinados partidos renuncian a esos partidos y forman nuevos partidos políticos. Entonces, aquí no estamos frente a un fenómeno de que sectores nuevos políticos que se expresan en la sociedad y que no tienen representación parlamentaria irrumpen para generar mayor competencia en nuestro sistema. Lo que tenemos hoy es algo distinto, que es que los mismos de siempre, que han militado en los partidos de siempre, están formando nuevos partidos una vez que son elegidos en el Congreso.

Una suerte de aprovechamiento de nuestro sistema de partidos…

No lo quiero calificar, sí quiero señalar que tenemos que evitar esa atomización que se produce en la élite. Entonces, por un lado, hemos promovido que, en el caso de que un parlamentario sea electo por un partido, si renuncia a ese partido pierde el escaño. Y, por otro lado, queremos hacer más exigentes los requisitos para constituir nuevos partidos. Y esta segunda parte es a la que se refiere el Presidente cuando señala que vamos a presentar un proyecto en el mes de junio, el cual aborda los requisitos para constituir partidos, aborda la regulación de los comités parlamentarios, que hoy sólo tienen reconocimiento a nivel de los reglamentos de las Cámaras y carácter de ley y tiene que ver también con el financiamiento de los partidos.

Usted ha tenido varias conversaciones con las fuerzas políticas en esta última semana. Pero le faltan algunas, como el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario...

Nosotros siempre dialogamos con todos, por tanto, antes de la presentación del proyecto, obviamente, vamos a considerar todos los puntos de vista.

Esta reforma política, que la vamos a llamar la reforma complementaria, camina con la reforma que existe en el Senado, que es la que plantea el umbral…

Sí.

Estos cambios alcanzarán a estar en vigencia para las elecciones de este año…

Hay normas que se van a aplicar para la actual elección y muchas otras se van a aplicar en la próxima elección. O sea, parte de las condiciones para generar un acuerdo tiene que ver con normas de transición, que implica que algunas de estas normativas se apliquen no en elecciones inmediatas, sino que en las siguientes. Respecto de la reforma del umbral, yo lo he dicho varias veces, tiene apoyo bastante amplio en el Senado, pero hasta el día de hoy no tiene respaldo suficiente para ser aprobada en la Cámara. Y respecto de las normas transitorias, obviamente, en lo que respecta al proyecto del gobierno, algunas de estas normativas se van a aplicar con posterioridad a la elección parlamentaria y presidencial.

¿Hay un diagnóstico común respecto del tema de la fragmentación y de cómo se ha ido haciendo poroso el sistema político chileno?

Hay matices, distintos puntos de vista, pero con lo que respecta al proyecto complementario del gobierno, creo que hay un apoyo bastante transversal a las ideas que hemos puesto sobre la mesa. Por tanto, creo que el proyecto del gobierno va a contar con apoyo suficiente para ser aprobado por ambas cámaras. Respecto a la reforma constitucional, tal como lo he señalado, que es de origen en una moción parlamentaria, tiene apoyo mayoritario en el Senado, pero hoy día, si se votara, la Cámara no contaría con el respaldo suficiente.

¿Y el gobierno ha definido una postura frente a eso? Porque los partidos de la coalición están divididos.

Sí, no hay acuerdo en esta materia y el Presidente ha planteado, podríamos decir bien en abstracto, la defensa del principio, pero nosotros creemos que las normas complementarias que está proponiendo el gobierno pueden ser más eficientes para enfrentar el problema de la atomización sin que haya un cuestionamiento a una normativa que se ve como más drástica, pero que no necesariamente pueda tener efecto.