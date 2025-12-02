VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Bancadas UDI y RN piden a Boric la salida de Leitao de la Subsecretaría de Prevención del Delito por déficit en Peñalolén

    Los parlamentarios destacaron que las imputaciones sean de un alcalde perteneciente a la coalición oficialista, apuntando que le da un carácter de “verosimilitud” y “objetividad” a los antecedentes.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Leitao. Foto: Diego Martin /Aton Chile

    Los diputados Henry Leal (UDI) y Frank Sauerbaum (RN) firmaron una carta donde las sus respectivas bancadas piden la salida de la subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Leitao, al Presidente de la República, Gabriel Boric, debido a los antecedentes revelados por la actual administración municipal de Peñalolén.

    En contexto, el alcalde actual, Miguel Concha, difundió una auditoría externa donde se da cuenta de que el déficit municipal ascendió a $16 mil millones durante la gestión de la ahora subsecretaria Leitao, casi el doble de lo pronosticado el febrero donde se había informado que era de $9.100 millones.

    Ante ello, los parlamentarios mandaron una misiva al Presidente Boric donde expresaron que “la difusión pública de un informe de auditoría externa, solicitada por el actual alcalde, señor Miguel Concha, ha revelado cifras y hechos que -de confirmarse- resultan incompatibles con los estándares elementales de probidad que deben regir a quienes ejercen funciones en la primera línea de la seguridad pública del país”.

    Los diputados recalcaron en la carta que el déficit es una “irregularidad” que no respondería de acuerdo a lo señalado por los denunciantes a “simples ajustes contables o fluctuaciones presupuestarias normales”.

    “Sino a la sobreestimación sistemática de ingresos, a la omisión en la contabilización de pasivos relevantes y a desviaciones de recursos que, según describe la auditoría, comprometieron fondos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional destinados a programas de mejoramiento urbano, lo que abona a la gravedad de la denuncia”, añaden.

    Junto con ello, los parlamentarios destacaron que las imputaciones sean de un alcalde perteneciente a la coalición oficialista, apuntando que le da un carácter de “verosimilitud” y “objetividad” a los antecedentes.

    En esa línea, Leal y Sauerbaum señalaron que la Subsecretaría de Prevención del Delito es “una de las reparticiones más relevantes del Ejecutivo”, por lo que no es posible promover “su eficacia operativa” si quienes están en el cargo son cuestionados por el uso de manejo de recursos públicos.

    “La gravedad de las denuncias evidentemente no permitirá la Subsecretaria Leitao, concentrar todos sus esfuerzos en un tema que es prioritario para los chilenos: derrotar el avance del crimen organizado”, reforzaron los parlamentarios UDI y RN.

    “Por las razones expuestas, solicitamos respetuosamente a S.E evaluar la continuidad en el cargo de la Subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, mientras persistan cuestionamientos en relación con su accionar en la administración de recursos públicos en el municipio de Peñalolén”, concluyeron en la misiva los diputados Leal y Sauerbaum.

    Más sobre:Carolina LeitaoPeñalolénHenry LealFrank Sauerbaum

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos libera al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

    Elizalde niega que hayan aumentado los flujos migratorios producto de la decisión de Perú y “las frases de un candidato presidencial”

    Tres sujetos detenidos tras incidentes en desalojo de toma en Cerro 18 en Lo Barnechea

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Vallejo refuerza defensa a gestión del gobierno en materia migratoria y reitera que el tema se usa “como botín electoral”

    Alcalde Jadue acusa que ciertas propuestas de Kast pondrían en riesgo la democracia: “No es un político que hable de manera honesta”

    Lo más leído

    1.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    2.
    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    3.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    4.
    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    5.
    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Servicios

    Cuándo y a qué hora es el debate presidencial Archi: el penúltimo encuentro entre Jara y Kast

    Cuándo y a qué hora es el debate presidencial Archi: el penúltimo encuentro entre Jara y Kast

    Rating del lunes 1 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 1 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Publican los resultados del periodo complementario de la Admisión Escolar 2026

    Publican los resultados del periodo complementario de la Admisión Escolar 2026

    Elizalde niega que hayan aumentado los flujos migratorios producto de la decisión de Perú y “las frases de un candidato presidencial”
    Chile

    Elizalde niega que hayan aumentado los flujos migratorios producto de la decisión de Perú y “las frases de un candidato presidencial”

    Cuándo y a qué hora es el debate presidencial Archi: el penúltimo encuentro entre Jara y Kast

    Bancadas UDI y RN piden a Boric la salida de Leitao de la Subsecretaría de Prevención del Delito por déficit en Peñalolén

    En medio de ofensiva legal contra el Estado, Eramet busca realizar sondajes de exploración en salares Aguilar y La Isla
    Negocios

    En medio de ofensiva legal contra el Estado, Eramet busca realizar sondajes de exploración en salares Aguilar y La Isla

    Jaime Munita aumenta su protagonismo en Grupo Patio y Pablo Manríquez se cambia a Capital Advisors

    Casi todos los fondos de pensiones registran ganancias reales en noviembre

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio
    Tendencias

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix

    Hulk se lanza contra Jorge Sampaoli e incendia el camarín de Atlético Mineiro: “Es muy difícil jugar así”
    El Deportivo

    Hulk se lanza contra Jorge Sampaoli e incendia el camarín de Atlético Mineiro: “Es muy difícil jugar así”

    La inesperada autocrítica de Sergio Jadue tras el escándalo de corrupción que protagonizó

    DT de Sevilla estalla contra los jugadores después de la derrota del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el derbi

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Misterio: escucha el nuevo disco de The Cruel Visions
    Cultura y entretención

    Misterio: escucha el nuevo disco de The Cruel Visions

    “Fue una estupidez”: la agridulce historia de Jimmy Nicol, el hombre que alguna vez fue un Beatle

    Florinda Meza está en Chile y al recordar a Chespirito confirma que el romance partió en el país

    Estados Unidos libera al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico
    Mundo

    Estados Unidos libera al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

    El Kremlin destaca que la reunión entre Putin y Witkoff será “un paso muy importante” hacia la paz

    La tormenta del gigante del “fast fashion” Shein en Francia salpica América Latina

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón