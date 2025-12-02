Bancadas UDI y RN piden a Boric la salida de Leitao de la Subsecretaría de Prevención del Delito por déficit en Peñalolén

Los diputados Henry Leal (UDI) y Frank Sauerbaum (RN) firmaron una carta donde las sus respectivas bancadas piden la salida de la subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Leitao, al Presidente de la República, Gabriel Boric, debido a los antecedentes revelados por la actual administración municipal de Peñalolén.

En contexto, el alcalde actual, Miguel Concha, difundió una auditoría externa donde se da cuenta de que el déficit municipal ascendió a $16 mil millones durante la gestión de la ahora subsecretaria Leitao, casi el doble de lo pronosticado el febrero donde se había informado que era de $9.100 millones.

Ante ello, los parlamentarios mandaron una misiva al Presidente Boric donde expresaron que “la difusión pública de un informe de auditoría externa, solicitada por el actual alcalde, señor Miguel Concha, ha revelado cifras y hechos que -de confirmarse- resultan incompatibles con los estándares elementales de probidad que deben regir a quienes ejercen funciones en la primera línea de la seguridad pública del país ”.

Los diputados recalcaron en la carta que el déficit es una “irregularidad” que no respondería de acuerdo a lo señalado por los denunciantes a “simples ajustes contables o fluctuaciones presupuestarias normales”.

“Sino a la sobreestimación sistemática de ingresos, a la omisión en la contabilización de pasivos relevantes y a desviaciones de recursos que, según describe la auditoría, comprometieron fondos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional destinados a programas de mejoramiento urbano, lo que abona a la gravedad de la denuncia”, añaden.

Junto con ello, los parlamentarios destacaron que la s imputaciones sean de un alcalde perteneciente a la coalición oficialista , apuntando que le da un carácter de “verosimilitud” y “objetividad” a los antecedentes.

En esa línea, Leal y Sauerbaum señalaron que la Subsecretaría de Prevención del Delito es “una de las reparticiones más relevantes del Ejecutivo”, por lo que no es posible promover “su eficacia operativa” si quienes están en el cargo son cuestionados por el uso de manejo de recursos públicos.

“La gravedad de las denuncias evidentemente no permitirá la Subsecretaria Leitao, concentrar todos sus esfuerzos en un tema que es prioritario para los chilenos: derrotar el avance del crimen organizado”, reforzaron los parlamentarios UDI y RN.