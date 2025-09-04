“Bochornoso, vergonzoso y decepcionante”: la molestia de la diputada Pérez tras rechazo a la multa por voto obligatorio

Más de 24 horas han transcurrido desde la conflictiva sesión de la Cámara de Diputados donde los parlamentarios definieron rechazar el corazón del proyecto de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), que buscaba establecer una sanción de multa por no sufragar en las elecciones.

En concreto, el proyecto fijaba una multa entre $34 y $206 mil por no votar en elecciones. La reforma en cuestión proponía multar solo a los ciudadanos chilenos que no concurrieran a las urnas, excluyendo de la sanción a los extranjeros habilitados para votar, aspecto que era la principal preocupación en la alianza gubernamental debido a la incidencia de la mayoritaria comunidad venezolana.

La moción se votó el martes en la tarde, y los diputados del oficialismo no apoyaron la norma. La situación generó molestia en la oposición y desde entonces han advertido que no apoyarán proyectos de gobierno, en forma de represalia.

En ese contexto, la diputada Joanna Pérez, en diálogo con Radio Duna, manifestó su molestia por lo ocurrido.

“Lo que pasó en la Cámara fue bochornoso, fue vergonzoso, fue un poco decepcionante también para quienes tratamos de trabajar seriamente”, sostuvo.

La parlamentaria señaló que, a su parecer, “el Presidente sí tiene una convicción de reforzar la democracia y ya lo ha demostrado. Pero sus ministros, y él ha dejado que esto pase, han actuado con calculadora en mano, y le hacen un daño a la democracia, pero también al Congreso y a las instituciones del Estado”.

“Cómo se puede entender que falten menos de tres meses para un proceso que ya partió, y que no demos certezas”, criticó.

Respecto a los ánimos en el Congreso, señaló que “ha sido bien difícil, yo diría que desde el estallido ha sido muy difícil legislar, llevar proyectos, sacar proyectos y enfrentar las graves crisis que vive el país”.