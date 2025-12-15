VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric ante el triunfo de Kast: “Si algo puedo desearle, es que se disponga prontamente a tender puentes”

    El presidente en ejercicio se dirigió al país luego de haber sostenido una conversación con el mandatario electo, a quien le hablo de la “soledad del poder” y le planteó su disposición a colaborar.

    Andrew CherninPor 
    Andrew Chernin
    Santiago, 14 de diciembre 2025. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, realiza un punto de prensa luego del conteo de votos de la Segunda vuelta de Elecciones presidenciales. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A las 20.37, y durante ocho minutos, el Presidente Gabriel Boric habló en La Moneda para referirse por primera vez a los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo, donde resultó vencedor el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien se impuso con un contundente 58,21% sobre la carta oficialista, Jeannette Jara (41,8%).

    El mandatario apareció escoltado por los ministros del comité político Camila Vallejo (Segegob), Álvaro Elizalde (Interior) y Macarena Lobos (Segpres), en una jornada de pesar para la administración frenteamplista, pues quedó confirmado en las urnas que tras cuatro años de gobierno no logró asegurar la continuidad de su proyecto político y en marzo deberá entregar la banda tricolor a la actual oposición.

    “Más de 13 millones de chilenos y chilenas han acudido a las urnas. Y la ciudadanía ha dado su veredicto y ha elegido como presidente de la República a José Antonio Kast, con quien me comuniqué hace algunos momentos para felicitarlo por su triunfo, para desearle éxito durante los cuatro años que vendrán y para comprometer todo nuestro apoyo como gobierno en el proceso de traspaso de funciones”, partió diciendo el Mandatario.

    Luego añadió que “Chile está orgulloso de sus tradiciones republicanas y esas tradiciones republicanas tenemos que cuidarlas y cultivarlas”.

    Boric también valoró que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se hubiese comunicado tempranamente con el nuevo presidente electo para reconocer su derrota.

    “Contamos con una democracia que nos permite tomar decisiones, que nos permite resolver nuestras diferencias, que tiene sanos contrapesos y que pueden causar distintas visiones de país de una manera pacífica. Y eso, insisto, debemos cuidarlo. Porque al final del día, la bandera chilena nos arropa a todos, a todas. Somos parte de un mismo país, somos parte de un mismo futuro”, añadió.

    En su discurso, el Jefe de Estado recordó el momento en que le tocó llegar a La Moneda y nombró a quienes antes debieron dirigir al país desde el sillón de O’Higgins.

    “Eran tiempos difíciles, terminando una pandemia en medio de una profunda crisis institucional, con una economía golpeada y con una serie de problemas que no va al caso y no es el momento de entrar a detallar ahora. Pero quiero transmitirles que entregamos, entregaremos el 11 de marzo un país en marcha, un país que tiene un tremendo potencial, del cual todos tienen el derecho a estar orgullosos y sentirse parte. Y que al final del día el progreso de Chile, como he reiterado permanentemente, se construye sobre el legado de quienes nos precedieron. Y esos legados no son personales, no se trata ni de mí ni de los anteriores presidentes”.

    Dirigiéndose al país, Boric aprovechó de darle un consejo a Kast: “Si hay algo que puedo desearle al presidente electo es que se disponga prontamente a tender puentes, a escuchar, a enfrentar esta hermosa tarea con toda la humildad y humanidad que nos han enseñado quienes estuvieron antes que nosotros”.

    La llamada con Kast

    Minutos antes de las 20.00, el Mandatario había llamado a Kast, tal como hace cuatro años lo contactó el Presidente Sebastián Piñera cuando se impuso sobre el republicano. Un gesto que en ese minuto fue puesto en duda por un sector de su comando, pero terminó realizándose igual.

    “Recuerdo, también, cuando me fue a saludar aquel día hace cuatro años. Y hoy día le presento mis felicitaciones, porque ha obtenido un título muy claro”, le dijo Boric a Kast en la llamada, que fue televisada y que estaba preparada desde hace días entre los equipos de Presidencia y del candidato republicano.

    Justamente en la elección pasada, en su discurso tras la victoria, Boric había dicho: “Sé que más allá de las diferencias que tenemos, en particular con José Antonio Kast, sabremos construir puentes entre nosotros para que nuestros compatriotas puedan vivir mejor. Porque lo que sí nos une es el amor a Chile y su gente”.

    Esta vez el tono fue igual de protocolar.

    “Quiero que sepa que, como Presidente de la República, y prontamente expresidente de la República, siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria”, le dijo Boric durante la conversación de alrededor de cinco minutos que mantuvieron vía teléfono fijo.

    Kast le pidió una transición ordenada

    Durante la comunicación, Kast le pidió a Boric una transición ordenada y respetuosa. Y le manifestó su interés por conversar en persona: “Me interesaría mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país. Así que le quiero agradecer este llamado y también la posibilidad de encontrarnos en algún momento para poder también conversar más en privado de cómo hacer la mejor transición que se pueda, y después que nos ayude también a ver cuáles son los puntos neurálgicos donde nosotros podemos avanzar y que usted ve que ya están pendientes”.

    Junto con coordinar la visita de Kast con su esposa, María Pía Adriasola, a La Moneda para el lunes, Boric también indicó que citaría a su comité político para coordinar la transición con el equipo de asesores republicanos.

    “La soledad del poder”

    El Presidente también se permitió hacerle una recomendación personal al líder del Partido Republicano.

    “Entiendo que también vendrá con su señora, con María Pía Adriasola, así que bienvenido, y si viene con alguien de su equipo, también, para poder conversar un poquito más en detalle algunas tareas de continuidad de Estado. Y, por cierto, poder tener la oportunidad de conversar cara a cara, usted y yo, durante unos minutos a solas, que siempre viene bien, porque va a conocer también en algún momento lo que significa la soledad del poder, en donde hay que tomar decisiones muy difíciles, y creo importante, por el bien de la patria, transmitirle parte de los aprendizajes que hemos tenido ahora”.

    El Mandatario ciertamente se manejó distinto después de cuatro años de ejercicio de la Primera Magistratura. En la noche de su victoria en 2021, el Presidente Piñera también le hizo una recomendación durante su llamado. Le dijo: “Sáquese una foto cuando entre a La Moneda y sáquese una cuando salga, que este es un trabajo duro y difícil, pero que vale la pena y es maravilloso”.

    Boric le respondió: “Espero que lo hagamos mejor”.

    Más sobre:Gabriel BoricJose Antonio Kasteleccion presidencialcambio de mando

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”

    Vuelven las corbatas

    Cómo es la tecnología desarrollada en Chile que permitirá anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo

    El “gobierno de emergencia” que planea Kast

    Lo más leído

    1.
    No se cumplió el pronóstico de Parisi: electorado del PDG se desvió del mandato interno de votar nulo en el balotaje

    No se cumplió el pronóstico de Parisi: electorado del PDG se desvió del mandato interno de votar nulo en el balotaje

    2.
    Excanciller Muñoz llama a futuro gobierno a apoyar postulación de Bachelet a la ONU

    Excanciller Muñoz llama a futuro gobierno a apoyar postulación de Bachelet a la ONU

    3.
    Felicitaciones a Kast por su “contundente” triunfo y llamados a analizar el desempeño del gobierno: legisladores oficialistas reaccionan a la derrota de Jeannette Jara

    Felicitaciones a Kast por su “contundente” triunfo y llamados a analizar el desempeño del gobierno: legisladores oficialistas reaccionan a la derrota de Jeannette Jara

    4.
    “La unidad no es opcional”: líderes oficialistas y de la DC abordan el futuro de la alianza Unidad por Chile

    “La unidad no es opcional”: líderes oficialistas y de la DC abordan el futuro de la alianza Unidad por Chile

    5.
    Daniel Manouchehri (PS): “Indistintamente del resultado, vamos a defender con mucha fuerza a la gente”

    Daniel Manouchehri (PS): “Indistintamente del resultado, vamos a defender con mucha fuerza a la gente”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”
    Chile

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”

    El “gobierno de emergencia” que planea Kast

    Hombre muere tras ser baleado en una feria navideña informal en Puente Alto

    Vuelven las corbatas
    Negocios

    Vuelven las corbatas

    Cristián Larroulet: “La ciudadanía está marcando claramente un cambio de signo ideológico”

    Alejandro Micco: “Una de las principales definiciones que tendrá que hacer el gobierno de Kast es si será promercado o pronegocios”

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos
    Tendencias

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo es la tecnología desarrollada en Chile que permitirá anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud
    El Deportivo

    El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud

    Con pasajes a México: Esteban González se lleva al Querétaro a una de las figuras del campeón Coquimbo Unido

    El dardo de Arturo Vidal a Colo Colo por no renovarle el contrato a Mauricio Isla

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Julio Rojas, escritor y creador de Caso 63: “Nunca ha sido más fácil escribir ciencia ficción que ahora”
    Cultura y entretención

    Julio Rojas, escritor y creador de Caso 63: “Nunca ha sido más fácil escribir ciencia ficción que ahora”

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”
    Mundo

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”

    Corrupción y casos de acoso sexual en el PSOE: Pedro Sánchez enfrentado a “sus horas más críticas” en España

    En Rusia, los cosacos han vuelto al servicio gracias a la guerra en Ucrania

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas