Boric ante el triunfo de Kast: “Si algo puedo desearle, es que se disponga prontamente a tender puentes”

Santiago, 14 de diciembre 2025. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, realiza un punto de prensa luego del conteo de votos de la Segunda vuelta de Elecciones presidenciales. Dragomir Yankovic/Aton Chile

A las 20.37, y durante ocho minutos, el Presidente Gabriel Boric habló en La Moneda para referirse por primera vez a los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo, donde resultó vencedor el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien se impuso con un contundente 58,21% sobre la carta oficialista, Jeannette Jara (41,8%).

El mandatario apareció escoltado por los ministros del comité político Camila Vallejo (Segegob), Álvaro Elizalde (Interior) y Macarena Lobos (Segpres), en una jornada de pesar para la administración frenteamplista, pues quedó confirmado en las urnas que tras cuatro años de gobierno no logró asegurar la continuidad de su proyecto político y en marzo deberá entregar la banda tricolor a la actual oposición.

“Más de 13 millones de chilenos y chilenas han acudido a las urnas. Y la ciudadanía ha dado su veredicto y ha elegido como presidente de la República a José Antonio Kast, con quien me comuniqué hace algunos momentos para felicitarlo por su triunfo, para desearle éxito durante los cuatro años que vendrán y para comprometer todo nuestro apoyo como gobierno en el proceso de traspaso de funciones”, partió diciendo el Mandatario.

Luego añadió que “Chile está orgulloso de sus tradiciones republicanas y esas tradiciones republicanas tenemos que cuidarlas y cultivarlas”.

Boric también valoró que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se hubiese comunicado tempranamente con el nuevo presidente electo para reconocer su derrota.

“Contamos con una democracia que nos permite tomar decisiones, que nos permite resolver nuestras diferencias, que tiene sanos contrapesos y que pueden causar distintas visiones de país de una manera pacífica. Y eso, insisto, debemos cuidarlo. Porque al final del día, la bandera chilena nos arropa a todos, a todas. Somos parte de un mismo país, somos parte de un mismo futuro”, añadió.

En su discurso, el Jefe de Estado recordó el momento en que le tocó llegar a La Moneda y nombró a quienes antes debieron dirigir al país desde el sillón de O’Higgins.

“Eran tiempos difíciles, terminando una pandemia en medio de una profunda crisis institucional, con una economía golpeada y con una serie de problemas que no va al caso y no es el momento de entrar a detallar ahora. Pero quiero transmitirles que entregamos, entregaremos el 11 de marzo un país en marcha, un país que tiene un tremendo potencial, del cual todos tienen el derecho a estar orgullosos y sentirse parte. Y que al final del día el progreso de Chile, como he reiterado permanentemente, se construye sobre el legado de quienes nos precedieron. Y esos legados no son personales, no se trata ni de mí ni de los anteriores presidentes”.

Dirigiéndose al país, Boric aprovechó de darle un consejo a Kast: “Si hay algo que puedo desearle al presidente electo es que se disponga prontamente a tender puentes, a escuchar, a enfrentar esta hermosa tarea con toda la humildad y humanidad que nos han enseñado quienes estuvieron antes que nosotros”.

La llamada con Kast

Minutos antes de las 20.00, el Mandatario había llamado a Kast, tal como hace cuatro años lo contactó el Presidente Sebastián Piñera cuando se impuso sobre el republicano. Un gesto que en ese minuto fue puesto en duda por un sector de su comando, pero terminó realizándose igual.

“Recuerdo, también, cuando me fue a saludar aquel día hace cuatro años. Y hoy día le presento mis felicitaciones, porque ha obtenido un título muy claro”, le dijo Boric a Kast en la llamada, que fue televisada y que estaba preparada desde hace días entre los equipos de Presidencia y del candidato republicano.

Justamente en la elección pasada, en su discurso tras la victoria, Boric había dicho: “Sé que más allá de las diferencias que tenemos, en particular con José Antonio Kast, sabremos construir puentes entre nosotros para que nuestros compatriotas puedan vivir mejor. Porque lo que sí nos une es el amor a Chile y su gente”.

Esta vez el tono fue igual de protocolar.

“Quiero que sepa que, como Presidente de la República, y prontamente expresidente de la República, siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria”, le dijo Boric durante la conversación de alrededor de cinco minutos que mantuvieron vía teléfono fijo.

Kast le pidió una transición ordenada

Durante la comunicación, Kast le pidió a Boric una transición ordenada y respetuosa. Y le manifestó su interés por conversar en persona: “Me interesaría mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país. Así que le quiero agradecer este llamado y también la posibilidad de encontrarnos en algún momento para poder también conversar más en privado de cómo hacer la mejor transición que se pueda, y después que nos ayude también a ver cuáles son los puntos neurálgicos donde nosotros podemos avanzar y que usted ve que ya están pendientes”.

Junto con coordinar la visita de Kast con su esposa, María Pía Adriasola, a La Moneda para el lunes, Boric también indicó que citaría a su comité político para coordinar la transición con el equipo de asesores republicanos.

“La soledad del poder”

El Presidente también se permitió hacerle una recomendación personal al líder del Partido Republicano.

“Entiendo que también vendrá con su señora, con María Pía Adriasola, así que bienvenido, y si viene con alguien de su equipo, también, para poder conversar un poquito más en detalle algunas tareas de continuidad de Estado. Y, por cierto, poder tener la oportunidad de conversar cara a cara, usted y yo, durante unos minutos a solas, que siempre viene bien, porque va a conocer también en algún momento lo que significa la soledad del poder, en donde hay que tomar decisiones muy difíciles, y creo importante, por el bien de la patria, transmitirle parte de los aprendizajes que hemos tenido ahora”.

El Mandatario ciertamente se manejó distinto después de cuatro años de ejercicio de la Primera Magistratura. En la noche de su victoria en 2021, el Presidente Piñera también le hizo una recomendación durante su llamado. Le dijo: “Sáquese una foto cuando entre a La Moneda y sáquese una cuando salga, que este es un trabajo duro y difícil, pero que vale la pena y es maravilloso”.

Boric le respondió: “Espero que lo hagamos mejor”.