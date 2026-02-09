Boric retoma su tono más duro: cuestiona a Kast por discurso en Bruselas y vuelve a acusar a la UDI de trabar sala cuna

El Presidente Gabriel Boric retomó su tono más duro este lunes. Lo hizo en un discurso en La Moneda, al encabezar la promulgación de la Ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, donde apuntó contra el mandatario electo José Antonio Kast por su discurso en Bruselas y a la UDI por el estancamiento del proyecto de sala cuna universal en el Congreso.

En el Ejecutivo, hasta ahora, habían mantenido cautela sobre la gira del republicano por Europa, en específico su paso por Bélgica, donde entregó su discurso más ideológico. En esa alocución, apuntó contras los “ismos” de la izquierda y recordó al asesinado exsenador, Jaime Guzmán.

Su intervención marcó un contraste claro con su discursos previos, donde había evitado entrar en temas de la denominada “batalla cultural”, llamando a la unidad y el trabajo coordinado “más allá de las diferencias”.

Fue justamente hacia allá donde Boric hizo su crítica, aunque de manera implícita, sin nombrar a su sucesor: “Por eso esta ley (de Cuidados) no es solamente un proyecto de ley. Cuando alguien habla de batalla cultural o empieza a pelear contra los ismos, yo creo que lo importante acá es entender que esto es un cambio cultural. Si como decía la ministra de la Mujer (Antonia Orellana), las políticas con perspectiva de género no son de pintar rosado las caletas o un proyecto de ley, como muchas veces ridiculizan".

El Jefe de Estado también lanzó dardos contra aquellos que cuestionan la política de cuidados, al acusar que “cuando algunos dicen que es simbólico, que insolente que es la ignorancia a veces. Y quiero decirles que acá también en esto pensamos en la salud mental de las cuidadoras. Esa salud que muchas veces no se ve a simple vista, pero que está ahí”.

A la carga contra la UDI por sala cuna

El Presidente Boric también endureció el tono en contra de la Unión Demócrata Independiente (UDI), por lo que el gobierno considera una intención de frenar el proyecto de sala cuna.

“Acá yo creo que hay que ser bien claro, porque esto no es en el aire. La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna. Y se los decimos claramente: la UDI está impidiendo aprobar sala cuna para las mujeres de Chile”.

Tras esto, Boric aseguró que en privado la colectividad gremialista reconoce que dicha postura responde a no darle un triunfo al actual gobierno.

“¿Saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al gobierno. Esto no se trata de un logro al gobierno. Esto se trata de un derecho de dignidad para las mujeres de nuestra patria, que no pueden seguir esperando", remarcó.

Y luego agregó: “Le digo a los señores de la UDI, todos los voceros además son hombres en esto, sáquense ustedes las fotos si quieren, que firme el nuevo gobierno el proyecto aprobado, pero aprobémonos la primera semana de marzo, no sigamos esperando”.