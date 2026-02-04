Con mención a Jaime Guzmán: Kast cierra gira en Bélgica con su discurso más ideológico

Casi 16 minutos se extendió el discurso con el que José Antonio Kast se dirigió a los presentes en la VII Cumbre Transatlántica, desarrollada en Bruselas, en la primera jornada del presidente electo en Europa.

“Libertad de expresión frente al discurso regulado: reforzar los pilares de la democracia”, fue el nombre de la instancia organizada por el Political Network for Values (PNfV), una red internacional que agrupa a líderes y organizaciones conservadoras que fue presidida por Kast hasta 2024.

Su participación en el foro ocurrió en el marco de la quinta gira del fundador del Partido Republicano como presidente electo, la que en los próximos días lo llevará también a Hungría e Italia, donde se reunirá con sus respectivos mandatarios, Viktor Orbán y Giorgia Meloni.

Según afirman en su entorno, el principal foco del periplo no solo estará puesto en temas de seguridad. De hecho, como candidato Kast ya había visitado Italia con el objetivo de conocer el modelo antiinmigración, de inversión y emprendimiento.

El futuro presidente aterrizó en Bélgica a eso de las 11.30 horas de Bruselas (07.30 horas en Chile) y sostuvo varias actividades durante la jornada. Entre ellas, tuvo un almuerzo con algunos miembros del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos -organización de ultraderecha del Parlamento Europeo-.

Más tarde, en tanto, se reunió con algunos europarlamentarios del Grupo Patriotas por Europa.

Durante el día estuvo acompañado por algunos miembros de su equipo, como su asesor, Cristián Valenzuela; su jefa de gabinete, Catalina Ugarte, y también su esposa y futura primera dama, María Pía Adriasola. Junto a ellos, durante gran parte de la jornada también estuvo el diputado español y presidente de Vox, Santiago Abascal, con quien se encontró en la escala en Madrid.

“Nos hemos encontrado en Madrid y hemos estado junto con un gran amigo, Santiago Abascal, quien dirige Vox en España. Ellos están en una situación similar a la que vivimos nosotros respecto a la inmigración irregular”, dijo desde Bélgica.

Abascal, de hecho, también fue uno de los expositores en el foro conservador. Allí, Kast -a diferencia de lo que había sido la tónica desde que ganó la segunda vuelta- entregó su discurso más ideológico como presidente electo.

“Estamos aquí porque creemos en la libertad, en la dignidad y en el respeto por la persona humana, que siguen siendo los pilares irrenunciables de toda la civilización democrática”, partió señalando en su alocución, en la que no dudó en apuntar contra el ambientalismo, el feminismo, entre otros.

“Hoy vivimos una paradoja inquietante. Mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad. Cuando la inseguridad domina las calles, cuando el crimen reemplaza al Estado, cuando las familias y comunidades viven atemorizadas, la democracia se vacía de contenido porque la libertad se vuelve una mera ilusión”, afirmó.

En ese sentido, recalcó que “defender la seguridad no es autoritarismo, defender la libertad no es extremismo, defender el orden no es regresión, es simplemente defender las condiciones básicas para que cada sociedad pueda vivir y desarrollarse plenamente. Nuestra causa no es una ideología más”.

De esa forma, apuntó contra lo que calificó como “los ismos” como “el ambientalismo extremo, que prioriza la naturaleza por sobre el ser humano. Está el animalismo radical, que nadie puede decir que nosotros no queremos y respetamos a los animales, pero ese animalismo radical antepone a los animales sobre la dignidad del ser humano”.

Y agregó: “Está también el feminismo ideológico, que enfrenta a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual. El indigenismo radical, que reemplaza a la integración y a la valoración de todos los miembros de la sociedad, independiente de su origen por la fragmentación y la confrontación permanente, que es algo que vivimos en nuestras naciones y los que venimos de Sudamérica, así lo evidenciamos".

En esa línea, hizo un llamado a “participar, influir, tenemos que ganar en las ideas, porque estas ideas no se defienden solas (...) si nosotros vamos dejando el vacío, si nosotros no participamos, si nosotros no influimos, hay muchos que están dispuestos a ocupar esos lugares sin complejo alguno. Llegan ahí vía democrática y no se quieren ir".

Y añadió: “Ellos tienen que usar la violencia para defender lo que ellos creen. La violencia física, la violencia verbal, la violencia digital, que hemos sufrido varios los que estamos acá, pero vale la pena. Miren donde llegué”.

Fue en ese contexto en el que Kast mencionó al senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, asesinado en 1991.

“Si algún día silencian a alguno, otro levantará la bandera. Defender la libertad, y lo digo por amigos míos que han sido abatidos, como fue el senador Jaime Guzmán en mi nación, que por defender las ideas con su voz, fue abatido por las balas de los terroristas . Pero no se preocupen, todo va a estar bien. Siempre hay alguien que levanta la bandera de la libertad”, afirmó, cerrando su viaje por Bélgica.

Al concluir el foro, Kast fue consultado por sus dichos sobre el feminismo y ambientalismo. “Sigo en la misma línea de llamar a la unidad nacional en los temas fundamentales y defendiendo siempre la vida y la familia (...). Nosotros lo que estamos planteando es que ningún hallazgo, como lo hemos visto en nuestra nación, está por sobre la vida de una persona”, dijo.

Y agregó: “Cuando nosotros hablamos de un feminismo extremo, no sabemos por qué ponernos en conflicto hombres y mujeres si somos iguales en dignidad. Cuando hablamos de animalismo extremo, respetamos, cuidamos a los animales, pero de nuevo, la persona está primero que el ambiente, que los animales y que las diferencias que vamos a tener. Por lo tanto, es volver a ponernos en el sentido común para enfrentar las urgencias y las emergencias que tenemos en nuestra nación, y que también afectan a distintos países del mundo”.

El republicano partirá este miércoles rumbo a Budapest, donde sostendrá una reunión de trabajo con el primer ministro Viktor Orbán. El jueves, en tanto, llegará a Roma donde se reunirá con Meloni y otras autoridades.