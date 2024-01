Canciller Van Klaveren califica de “polémica artificial” cuestionamientos tras reunión con Zalaquett

El canciller Alberto van Klaveren se refirió a la reunión a la que asistió en la casa del lobbista, Pablo Zalaquett. El ministro, que el miércoles registró la reunión bajo la plataforma de ley de lobby, señaló que “la inscribió para cerrar una polémica artificial”.

El secretario de Estado aseguró que -a su juicio- la cita no tuvo componentes propios de una reunión por lobby. “Quiero reiterar que, pese a que registré esta actividad en el Registro de Lobby, en ningún caso creo que la reunión que yo tuve tiene las características de una reunión de lobby, para nada”, declaró.

Bajo esta línea, recalcó el hecho de que constantemente recibe invitaciones para hablar sobre política exterior. “Me reúno con empresarios, con estudiantes de distintos niveles, con académicos, antiguos colegas y normalmente el libreto de estas reuniones es siempre el mismo”, afirmó Van Klaveren.

El ministro indicó que habla sobre “las prioridades de la política exterior, de temas que están en la coyuntura de los viajes que hemos realizado, con quienes nos hemos reunido a nivel oficial”. Asimismo añadió que todo corresponde “obviamente a información pública y que está disponible en todos los sitios de la Cancillería”.

“Normalmente, cuando me invitan a una actividad, no pido la lista”

Van Klaveren señaló que, a la reunión del 27 de septiembre en la casa de Zalaquett, fue invitado por el exdiputado y exministro, Jorge Insunza. “Me dijo que había un grupo de personas que tenía interés en conocerme y en escuchar sobre la política exterior. El guion de esa reunión fue el mismo que he empleado en muchos centros académicos, centros de pensamiento, grupos de especialistas”, agregó.

También, el canciller aseguró que de los asistentes a la cita “sólo conocía a unos pocos. Normalmente, cuando me invitan a una actividad, no pido la lista” aseveró.

“Yo me dedico a la política exterior, me dedico a hablar y a promover la política exterior de nuestro país y con ese espíritu asistí a la reunión, ningún otro. Las personas que asistieron, que yo sepa, no eran personas que tuviesen un interés especial. Si tenían un interés especial, tampoco lo manifestaron, y en consecuencia, realmente me gustaría poder cerrar este tema”, sentenció el canciller.