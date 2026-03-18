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    Política

    Candidato a presidencia de la DC compromete retiro del requerimiento contra Frei ante Tribunal Supremo del partido

    Díaz, quien representa el ala más conversadora de la Falange, competirá el próximo 12 de abril por obtener la presidencia de la Democracia Cristiana.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    El diputado y postulante a la presidencia de la DC, Jorge Díaz, prometió que, en caso de resultar vencedor en la contienda, retirará el requerimiento presentado ante el Tribunal Supremo de la Falange contra el exmandatario Eduardo Frei, a raíz de su reunión con el ahora Presidente José Antonio Kast durante la campaña presidencial.

    A través de un comunicado, el también jefe de bancada del partido afirmó que “la decisión de pasar al camarada Eduardo Frei Ruiz-Tagle al Tribunal Supremo ha generado una tensión innecesaria dentro de nuestro partido y ha proyectado una señal política equivocada hacia la militancia y hacia el país”.

    “Más allá del nombre de Eduardo Frei —quien representa una trayectoria y compromiso innegables con Chile y con nuestro partido— lo que está en juego es el tipo de Democracia Cristiana que queremos construir: un partido capaz de resolver sus conflictos con justicia, responsabilidad y sentido político", añadió.

    En esa línea, prometió: “Desde ya quiero expresar mi voluntad y decisión que una de las primeras medidas que tomaré como futuro presidente nacional del PDC es el retiro del requerimiento presentado contra el camarada Eduardo Frei Ruiz Tagle ante el Tribunal Supremo de nuestro partido”.

    “Este es el momento de corregir y de dar una señal de justicia, unidad y conducción política responsable. La Democracia Cristiana debe reencontrarse consigo misma y con su vocación de servicio a Chile”, concluyó.

    Díaz competirá con su par de la Cámara Baja, Álvaro Ortíz, el próximo 12 de abril.

    Más sobre:DCEduardo FreiJosé Antonio Kast

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