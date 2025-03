Comisión de Gobierno Interior de la Cámara anuncia que esperan votar proyecto que limita voto extranjero a fines de abril

El diputado Rubén Oyarzo, presidente de la comisión de Gobierno de la Cámara, junto a la diputada Camila Musante, jefa de bancada IND-PPD, dieron a conocer el itinerario del proyecto de ley que limita el voto a ciudadanos extranjeros en Chile y establece exigencias más altas para participar en procesos eleccionarios, indicando que esperan votar la iniciativa entre mediados y finales de abril.

Según relató el parlamentario Oyarzo, la instancia recibió al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien relató que solo tres países tienen el tipo de legislación donde permiten el voto extranjero para las elecciones presidenciales. “Eso no lo podemos permitir. Yo creo que aquí hay que dar una discusión legislativa seria para poder evitar que casi dos millones de extranjeros puedan votar, elegir y ser importantes votos para poder elegir Presidente o Presidenta de la República”, planteó.

Además, indicó que como comisión esperan la visita de la presidenta del Servicio Electoral de Chile (Servel), Pamela Figueroa, junto a expertos en el tema para poder analizar de mejor forma el proyecto, y de esta forma votarlo a mediado o fines de abril.

“Acá la importancia es la soberanía de Chile. No podemos permitir que dos millones de personas que no tienen gran arraigo nacional, que no saben de Chile, puedan elegir presidente o presidente. Yo creo que es una discusión que tenemos que dar y tenemos que darla en forma seria”, señaló.

Tambien, el diputado Oyarzo hizo un llamado a todos los parlamentarios a no “ensuciar la discusión”. “Vamos a darle la mayor seriedad en esta tramitación. Ya escuchamos al Ejecutivo, nos dijeron que estaban de acuerdo con el proyecto de ley a seguir recibiendo a distintos expertos, presidentes de partidos políticos y al Servel”, indicó.

Por su parte, la parlamentaria Musante indicó que desde la comisión de Gobierno Interior dicen “no al cucutazo electoral”. “No queremos que sean dos millones de extranjeros quienes puedan finalmente decidir quién va a ser el próximo o próxima presidente de Chile. Y en eso queremos proponer cuidar las instituciones, somos un pequeño país que ya se ha visto muy afectado en nuestra institucionalidad, en salud, en educación y lo mismo en materia electoral por la ola migratoria”, planteó.