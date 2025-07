“Compañera Gael, habríamos esperado una autocrítica”: los lamentos puertas adentro del FA tras derrota de Winter

Ayer por la noche, por cerca de cuatro horas, el Frente Amplio (FA) desarrolló su comité central de forma telemática. El espacio sirvió para el desahogo: se dio a nueve días de una de las peores derrotas electorales que han sufrido: la primaria oficialista en que Gonzalo Winter terminó tercero, con un 9% de las preferencias.

Junto con agradecer la disposición del diputado a competir -quien se conectó al encuentro, pero no intervino-, varios de los dirigentes cuestionaron la estrategia y pidieron autocríticas.

A continuación, las intervenciones de algunas de las principales autoridades de la colectividad.

Constanza Martínez, presidenta FA: “Esta es un derrota electoral dura (...), no fue una derrota de carácter estratégico”

“Esta es una derrota electoral dura, pero, si bien es un llamado de atención (...), no fue una derrota de carácter estratégico, a juicio de la dirección. Si no, una derrota electoral”.

“Las dos principales candidaturas que se consolidaron durante la elección, la de la compañera Jeannette Jara y la de la compañera Carolina Tohá, se consolidaron en el seno de nuestro gobierno, fueron leídas como fieles colaboradoras del gobierno del Presidente Boric. Fue un error propio de nuestra campaña, más que del candidato, no poder salir de esa dicotomía, donde gran parte de los logros alcanzados por el gobierno fue utilizado para efecto de las candidaturas, sobre todo la de Jeannette”.

“Una autocrítica importante de la dirección es la demora de la definición presidencial. En eso asumimos nuestra responsabilidad, fue un factor complejo de revertir”.

“Mientras el candidato planteaba una lectura de futuro (...), la campaña se enredó mirando hacia el pasado principalmente (...). Hubo varios elementos que quedaron de manifiesto como una discusión entre partidos más que una discusión por la ciudadanía”.

“Se vio una campaña muy anclada en un FA del pasado (...), nos posicionamos desde una óptica del poder impugnatoria, que suena de forma disonante al ejercicio desde el gobierno, impidiendo una reflexión más profunda sobre las trabas y los aprendizajes que adquirimos durante este período”.

“Hemos conversado con varios de la dirección y el partido, sobre una campaña más frenteamplizada de Jeannette, que de alguna forma absorbe lo que nosotros como FA veníamos a ofrecer”.

“Hemos visto cómo el partido ha sido asediado. Eso es real. No hemos tenido una lectura tan clara sobre cómo abordamos ese asedio. La campaña partió con los reclamos de Sierra Bella y los pinchazos del teléfono del Presidente. Dos crisis que no fueron producto del FA, pero que marcaron de gran forma el gobierno del FA. Creo que eso igual es relevante plantearlo”.

Gael Yeomans, diputada: “Es importante señalar una autocrítica respecto al seguimiento de implementación de la estrategia”

“Me gustaría hacer una reflexión más profunda y detallada de lo que voy a decir ahora. Es muy complejo poder hacerlo (...), porque, lamentablemente, hemos visto cómo tratativas de las sesiones del comité central son transcritas al instante por algunos medios”.

“Los tiempos de conformación del equipo (...) demoraron (...). En particular, respecto a la composición de las jefaturas de estrategia y de cargos de comunicaciones, donde tuvimos bastantes dificultades (...). Eso implicó, en términos de la estrategia, que tuviéramos una estrategia más definida ya iniciada la campaña (..). En ese sentido, podríamos decir que es una evaluación autocrítica respecto al poder contar con una estrategia de campaña muy sobre la marcha, pero también creo que es importante señalar una autocrítica respecto al seguimiento de implementación de la estrategia”.

La diputado Yeomans se desempeñó como la jefa de campaña de Winter.

Francisca Gallegos, subsecretaria: “Con mucho respeto, compañera Gael, habríamos esperado una autocrítica más profunda”

“La estrategia de la campaña se desplegó de manera contradictoria. Por un lado, veíamos a un compañero que era completamente acucioso, incisivo y muy muy coherente respecto a señalar y relevar cuáles son nuestras banderas (...), dando señales sobre el futuro (...). Al mismo tiempo, la estrategia de campaña convocaba, a través de la franja, a hablar de un país que no había tenido logros concretos (...). Creemos que distanciarse de la lectura del FA y del Presidente Boric fue un error. Se construyó una estrategia en torno a la impugnación, que habla de los inicios del FA más que del FA de 2025”.

“Se hizo una referencia a un votante descontento, alejado de la política, pero no hubo una apropiación del votante que consistentemente aprueba al gobierno. En consecuencia, no se logró visibilizar ni apoyarse en los logros del gobierno”.

“Con mucho respeto, compañera Gael (Yeomans), habríamos esperado una autocrítica más profunda de lo que señalas. Entendiendo que hay espacio para filtraciones, que siempre vamos a lamentar, habríamos esperado también una observación mucho más crítica de lo que ocurrió en la campaña, sobre todo desde la primera voz de tu conducción”.

“Vimos que se hizo una campaña con afiches en las calles, pegando a Tohá y a la Concertación, rompiendo el tono propio del candidato, y usando la misma letra que los afiches oficiales”.

Fernando Atria, exconstituyente: “El FA necesita dejar de ser un partido de militantes que se encontraban en las luchas estudiantiles”

“La campaña presentó a un FA que no se diferenciaba mucho del que era antes de llegar al gobierno, con la misma crítica a la mesa del poder, a la Concertación”.

“El FA necesita superar algunas de sus características de origen. En particular, su definición generacional y su forma de ejercer el poder. Necesita dejar de ser un partido de militantes que se encontraban en las luchas estudiantiles (...). Eso es parte todavía de la cultura frenteamplista e impide hablarle creíblemente tanto a las generaciones mayores como a las más jóvenes”.

Emilia Schneider, diputada: “La derrota de la ex Concertación es más honda, más histórica”

“No es momento de renuncias ni de repliegues, pero sí de autocrítica colectiva (...). Esta derrota electoral no es una derrota al proyecto político del FA, sino una interpelación a nuestra conducción y a nuestra orgánica para redefinir nuestro lugar en la izquierda”.

“Esta es una derrota para el Socialismo Democrático. Es de un carácter más hondo, más histórico, porque ya son varias elecciones en que han perdido, porque no renta el discurso de que llegaron a arreglar el gobierno, tampoco la supuesta moderación y la nostalgia de los 90″.

“Nuestra derrota es más coyuntural: los votos que eran del voto del Presidente Boric en la primaria hoy pasaron a Jeannette Jara. Pero esos votos no son del PC, son un pool de votos de izquierda que nosotros tenemos que ir a disputar. Pero es importante hacer el punto de que la derrota de la ex Concertación es más honda, más histórica. Eso lo tenemos que tener en perspectiva para pensar nuestras alianzas y el rol que juegan nuestros aliados en ese sentido, empujando, por supuesto, por la unidad máxima del progresismo”.

Constanza Schonhaut, exconstituyente: “En esta elección primaria ganó Jeannette Jara, no el PC”

“En esta elección primaria ganó Jeannette Jara, no el PC (...). Jeannette gana ocupando un lugar de referencia que ha venido usando el FA, no la del PC. Lo hace con una estética moderna, que incluso le copia la estrellita al FA, la discursiva lo hace invocando una idea, un relato de esperanza, que es lo que ha presentado el FA (...)”.

Diego Ibáñez, diputado: “La campaña que dejó en peor imagen a un candidato que era muy bueno”

“El candidato era mucho mucho mejor que la campaña (...). Jeannette Jara aprovechó el vacío que dejó nuestra campaña, creo que ratifica el carácter táctico contingente de la derrota”.

“La campaña no refleja un desfonde del FA ni mucho menos (...). La responsabilidad y la autocrítica necesaria no es una debilidad. Al contrario, nos hace más fuertes. Se tienen que asumir las responsabilidades, porque fue una campaña que dejó en peor imagen a un candidato que era muy bueno”.

Camila Rojas, diputada: “La relación del partido con el gobierno es un asunto no resuelto que nos pesa”

“El resultado del domingo se trata de lo que viene pasando con nosotros hace rato. Pero también de lo que pasó específicamente en la campaña. Quiero mencionar algo (...): la relación del partido con el gobierno, que este es el partido del presidente. Pienso que ahí hay un asunto no resuelto que nos pesa. Es pertinente considerar que en la elección lo que ha sido o no este gobierno va a estar en discusión, con la derecha construyendo un relato sobre el punto. Por lo tanto, me parece que una tarea inmediata es que afinemos ese relato nosotros”.

Jaime Bassa, exconstituyente: “Es un buen momento para pensar si el FA está en condiciones de pensarse como un partido de masas”

“Este probablemente es un buen momento para pensar si el FA está en condiciones de pensarse como un partido de masas, como ha sido el PC, la UDI (...), pensarnos como una estructura que efectivamente se inserta en el territorio, la militancia, pero también la sociedad. El tipo de estructura que hemos tenido hasta ahora, entre copular y de lotes, nos ha jugado un poco en contra”.