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    Descifra: 51% ve señal de austeridad en que Kast viva en La Moneda y 49% quiere rol protagónico de la primera dama

    Una nueva entrega del sondeo "Termómetro Político" de Descifra también arroja que un 53% considera que sí es importante el uso de la corbata para ministros y funcionarios de gobierno.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    El presidente José Antonio Kast junto a la primera dama María Pía Adriasola. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Se inició un nuevo gobierno. El pasado 11 de marzo, en una jornada republicana, donde se respetaron los ritos históricos de la República, José Antonio Kast recibió la banda y la piocha de Bernardo O’Higgins -símbolos del poder- de parte de Gabriel Boric y se convirtió en el nuevo Presidente de la República. Su llegada marca un nuevo ciclo, pero no solo en lo político, sino que también en lo simbólico.

    Incluso, antes de su oficialización como Jefe de Estado, Kast había anunciado una serie de medidas que llevaría a cabo y que están en las antípodas de su antecesor, entre ellas, el retorno del rol de la “primera dama” y volver a vivir en el palacio presidencial de La Moneda.

    No solo eso, días previos al cambio de mando la denominada Oficina del Presidente Electo (OPE) impartió directrices sobre el código de vestimenta de los funcionarios que asumieran cargos de responsabilidad. Entre ellos, los hombres deberán utilizar obligatoriamente camisa, chaqueta y corbata, mientras que a las mujeres se les solicitó el uso de tenidas sobrias de carácter formal, tales como blazers, pantalones de tela, faldas o vestidos.

    En estas medidas se enfocó una nueva entrega del “Termómetro Político”, el sondeo realizado semanalmente por Descifra -alianza estratégica entre Copesa y Artool– que esta vez preguntó acerca de estas decisiones que tomó José Antonio Kast.

    Así por ejemplo se preguntó respecto sobre el rol que debería cumplir la primera dama en el gobierno de Kast. Un 49% se inclinó por “un rol protagónico”. Mientras un 28% sostuvo que “un rol secundario”. Un 20% señaló que María Pía Adriasola no debería cumplir “ningún rol”. Finalmente, un 3% no “sabe o no contesta”.

    También el sondeo abordó las funciones que debe tener la primera dama. Acá un 75% está a favor y un 21% en desacuerdo con que sea “liderar fundaciones de ayuda social vinculadas al Estado”. Un 4% no sabe o no contesta.

    En tanto, un 70% está de acuerdo y un 26% en desacuerdo, con que la primera dama deba “liderar la agenda de protección y fomento de la familia”. Un 4% no sabe o no contesta.

    Por otra parte, solo un 29% está de acuerdo y un 65% en desacuerdo con que el la primera dama deba “tener un rol político activo en la toma de decisiones del Gobierno”. Un 6% no sabe o no contesta.

    Y un 58% está de acuerdo y un 39% en desacuerdo con que el rol de la primera dama deba “enfocarse exclusivamente en labores de protocolo y acompañamiento al Presidente”. Un 3% no sabe o no contesta.

    En tanto, sobre las temáticas en que debe enfocarse Adriasola, el sondeo pidió a los encustados optar por tres alternativas entre 9 enunciadas. Así los tópicos obtuvieron el siguiente respaldo: adultos mayores (54%), infancia (48%), familia (48%), educación (25%), vida saludable (19%), discapacidad (18%), protección de la vida (16%), inclusión (13%) y ninguna de las anteriores (15%).

    Por otra parte, en el “Termómetro Político” se preguntó: “¿Cree usted que la decisión del Presidente José Antonio Kast de residir en La Moneda transmite una señal de austeridad?“. Aquí un 51% sostuvo que sí, un 44% optó por un no y un 5% no sabe o no responde.

    Finalmente, sobre la decisión de Kast de que sea obligatorio el uso de corbata para ministros y funcionarios de gobierno se preguntó: “¿Es importante para usted que usen corbata y vestimenta formal mientras desempeñan sus roles oficiales?“. Acá un 53% contestó que ”sí, es importante", un 45% que “no es importante” y un 2% no sabe o no responde.

    Base de datos

    Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

    Instrumento: 6 preguntas cerradas.

    Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas.

    Tiempo de aplicación: Dos minutos promedio.

    Fecha de ejecución: 11 al 12 de marzo.

    Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

    Muestra total: 791 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 3,5% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.

    Más sobre:DescifraEncuesta DescifraJosé Antonio KastLa MonedaGabriel BoricMaría Pía AdriasolaTermómetro político

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