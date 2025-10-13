Diputada Placencia (PC) presidirá la comisión revisora de la acusación constitucional contra el juez Ulloa

La diputada Alejandra Placencia (PC) fue designada por unanimidad como la presidenta de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el juez de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa, quien se vio envuelto en el llamado caso Audio al conocerse -en un par de publicaciones de Ciper y The Clinic- transcripciones de mensajes que intercambió con el abogado penalista y exasesor del Ministerio del Interior Luis Hermosilla.

Por esa razón, ya en septiembre del año pasado el diputado socialista Daniel Manouchehri como su par de bancada, Daniella Cicardini –querellantes del caso–, estaban estudiando acciones contra magistrados involucrados en la trama de presunto tráfico de influencias que Hermosilla habría instalado en el Poder Judicial.

Tras conocerse la publicación de diálogos que sostuvo Hermosilla, la Corte Suprema abrió un cuaderno de remoción en contra del juez Ulloa. Sin embargo, el pasado martes 30 de septiembre el Pleno del máximo tribunal determinó mantenerlo en su cargo ya que no se alcanzó el quórum de mayoría que exige la remoción.

En el proceso disciplinario, entre otros cuestionamientos, se le reprochó al ministro Ulloa la “permanente y reiterada búsqueda” de nombramiento de jueces afines cuando Hermosilla tenía línea directa con La Moneda.

Tras la decisión del Pleno, Manouchehri y otros nueve parlamentarios presentaron la acusación constitucional contra Ulloa arguyendo que “acá hubo un notable abandono de deberes porque, primero, se infringió el deber de reserva. Está acreditado (...) que el ministro Ulloa le entregaba información al abogado Hermosilla sobre causas que no habían sido notificadas, por ejemplo, desafueros o causas contra otros jueces”.

La comisión revisora, además de Placencia, está integrada por los diputados José Carlos Meza (Partido Republicano), Hotuiti Teao (Ind.-UDI), Frank Sauerbaum (RN) Gustavo Benavente (UDI).

Además, los parlamentarios acordaron sesionar martes y miércoles a las 10:30 horas, en paralelo a la sesión de Sala. También lo harán en forma extraordinaria el lunes 20 del mes en curso.