Diputado electo Javier Olivares desobedece consulta del PDG y dice que apoyará a Kast: “A mí nadie me obliga como votar”

El diputado electo del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, se desmarcó de la consulta ciudadana que realizó su colectividad respecto a la opción que se votará en la segunda vuelta presidencial afirmando que “ jamás votaría comunismo. Votaré por la otra opción”.

“No es difícil imaginar por quién yo podría haber votado, pero la verdad que, para que estemos claros, la pregunta, en este caso, la pregunta era ¿Por quién cree usted que el partido de la gente debería inclinarse? Y en ese sentido también yo creo que el partido de la gente no debería inclinarse con ninguna candidatura, porque en el fondo el partido de la gente es precisamente eso. No es ni de allá, no es ni de acá ”, apuntó Olivares en el programa Desde la Redacción, de La Tercera.

“Yo no me pierdo el comunismo jamás, bajo ningún punto de vista. Así que lo dicho, dicho está, y evidentemente no me desdigo de nada lo que haya dicho anteriormente. Yo jamás votaría comunista, estoy muy lejos del comunismo. Y por supuesto que voy a votar por la otra opción para que este país no se pierda en son de esta teoría tan pésima como es el comunismo”, añadió.

Al ser consultado, si entonces no hará caso a la orden del partido de votar nulo -decisión de la consulta ciudadana realizada- el diputado electo precisó que “es que lo que pasa es que esto no es una obligación. Es decir, nadie puede obligar a nadie a votar de esta o tal manera. El partido no es dueño de los votos de absolutamente nadie ”.

En esa línea, Olivares fue tajante al señalar que: "A mí nadie me obliga a votar, eso es ilegal". “Yo no voy a votar ni nulo, ni tampoco voy a votar por la señora comunista porque no creo en el comunismo”, reiteró.