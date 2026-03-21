El tironeo socialista por el tono con el que enfrentarán a Kast

Santiago, 20 de marzo de 2023. El Partido Socialista se reune con la Ministra del Interior en el Palacio de la Moneda, para abordar agenda legislativa en materia de seguridad y respaldar el trabajo del Gobierno Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Este sábado, a las 9.00 horas, sesionará -de forma telemática- la comisión política del Partido Socialista (PS). Se trata del primer encuentro de discusión política de la colectividad desde que José Antonio Kast asumió como Presidente. El principal objetivo es abordar la conferencia programática que pretenden realizar este año, pero también promete ser una instancia para abordar la proyección de los socialistas como oposición.

En enero de este año la presidenta de la colectividad, la senadora Paulina Vodanovic, ya fijó la línea. En el comité central que celebraron a mediados de ese mes, ella hizo un llamado a la militancia socialista a ser la izquierda responsable de la oposición: una capaz de impulsar cambios y llegar a acuerdos con el gobierno, sin dejar de ser vigilante de eventuales retrocesos sociales.

12-03-2026 PAULINA VODANOVIC FOTO; PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Ella y la bancada de senadores ya dieron cuenta de esa postura. En su conjunto, el Socialismo Democrático pactó con la derecha para conseguir la mesa de la Cámara Alta. Este entendimiento dejó fuera al Partido Comunista (PC), el Frente Amplio (FA) e incluso a la Democracia Cristiana (DC). Colectividades que, en respuesta, se agruparon en un nuevo comité para hacerle contrapeso al PS y el PPD.

En la Cámara el panorama es otro. Los diputados socialistas decidieron no negociar con la derecha, como sí lo hicieron el PPD y la DC, quienes fueron considerados en el acuerdo administrativo. ¿El resultado? Un desastre para el PS. Su jefe de bancada, Raúl Leiva, dijo que “esa negociación fue un error. En todas las comisiones más importantes tiene mayoría la derecha de manera abrumadora. Al final, no se tiene incidencia”.

Aunque en la bancada lamentan el resultado, defienden su estrategia de no negociar con la derecha. Los diputados enfatizan que ellos no estuvieron dispuestos a que el PS fuera catalogado como el partido que rompió con la unidad de la izquierda en la Cámara.

En la tienda, además, se han evidenciado diferencias en torno al tono de abordar a Kast. La muestra más clara fue cuando el diputado Daniel Manouchehri anunció que presentaría un oficio en Contraloría contra la primera dama, Pía Adriasola, por servir almuerzos en La Moneda.

Aunque el episodio fue cuestionado por diversos sectores, en el PS -y sobre todo en la bancada de diputados- hay quienes son partidarios de seguir en la línea opositora del parlamentario, quien en la elección pasada se consagró como el diputado más votado del país. “No se equivoca Manouchehri. El escrutinio de las más altas autoridades es mucho más exigente”, dijo el diputado Leiva.

En el partido recuerdan que, a un mes de que Sebastián Piñera asumiera su segundo mandato, fueron diputados socialistas -junto a algunos del PC- los que presentaron un requerimiento ante Contraloría para frenar el nombramiento del hermano del entonces presidente, Pablo Piñera, como embajador de Chile en Argentina. En ese sentido, sugieren que no debe extrañar que sea en la Cámara donde se originen las primeras arremetidas contra Kast, pues es el organismo a cargo de la fiscalización.

Con esos antecedentes sobre la mesa, al interior del PS se proyectan dos actitudes con las que enfrentar a la oposición: la de Vodanovic y la de Manouchehri.

La senadora y el diputado fueron vistos conversando este miércoles en el Congreso, tras el fatal acuerdo de las comisiones en la Cámara.

Las diferencias entre Manouchehri y Vodanovic no son solo de formas. El diputado ha sido el más explícito impulsor de fortalecer la alianza entre el PS y el Frente Amplio. Se trata de un acercamiento que también ha buscado el exministro Álvaro Elizalde.

En contraposición, la timonel mantiene distancia con el partido de Constanza Martínez. Ella fue, de hecho, quien citó a una reunión sin ellos -y sin el PC- durante el verano.

En el tercerismo, la corriente a la que pertenece Vodanovic, identifican que la composición de las comisiones en la Cámara terminará por impactar en los liderazgos al interior de la bancada. Ven que Manouchehri y Juan Santana -quien fue el negociador- quedaron debilitados, por lo que surge una oportunidad para que Leiva, quien hoy es el jefe de la bancada, tenga más protagonismo.

Leiva se ha caracterizado por ser una de las voces más moderadas dentro del socialismo en la Cámara. Y en este nuevo período legislativo tendría una aliada: la diputada debutante Carolina Cucumides, quien es cercana al tercerismo y evalúa entrar a militar al PS. En ese sentido, creen algunos en el lote, podría aportar en alinear a los diputados con el tono que ha fijado Vodanovic.