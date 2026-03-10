SUSCRÍBETE
    Política

    El último día de Boric y la antesala de Kast: las horas previas al cambio de mando

    Mientras el presidente enfrenta su último día en La Moneda, el republicano sostiene reuniones con autoridades extranjeras y afina los preparativos para la ceremonia de cambio de mando de este miércoles en el Congreso.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    David Tralma

    A horas del cambio de mando presidencial, José Antonio Kast enfrenta este martes su último día como presidente electo con una agenda marcada por reuniones diplomáticas y los últimos preparativos para su llegada a La Moneda.

    El foco principal de la jornada está en el Palacio Cousiño, en Santiago, donde el líder republicano ha sostenido una serie de encuentros bilaterales con autoridades extranjeras que llegaron al país para participar en la ceremonia de investidura del miércoles en el Congreso Nacional.

    Las citas comenzaron durante esta mañana y se extenderán hasta entrada la tarde. Kast ya se reunió, por ejemplo, con el rey Felipe VI de España. Mientras que durante la tarde será el turno de líderes latinoamericanos como Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Raúl Mulino (Panamá).

    En paralelo a su agenda diplomática, el equipo del mandatario electo continúa afinando los detalles logísticos y políticos del cambio de mando. Entre ellos, la preparación del discurso que Kast pronunciará la noche del miércoles y que, según transmiten en su entorno, buscará reforzar el concepto de “gobierno de emergencia” planteado durante la campaña presidencial.

    Durante esta jornada, además, a primera hora se difundió un video en redes sociales destinado a marcar el cierre del periodo de transición, bajo el slogan #UnNuevoMañana.

    El registro muestra parte del despliegue realizado por Kast y su equipo en los últimos meses bajo la idea de que el proceso de instalación concluye ahora y que el gobierno comenzará formalmente este 11 de marzo. Esto, con el fin de darle algo de “aire”, o extender la luna de miel del inicio de su mandato.

    Por la noche, en tanto, el presidente electo tiene previsto trasladarse hasta el Palacio de Cerro Castillo, en Valparaíso, donde se alojará junto a su familia y colaboradores más cercanos en la antesala de la ceremonia en el Congreso que marcará el inicio de su mandato.

    Por lo pronto, antes de asumir, debe concretar la ya comprometida renuncia al Partido Republicano. Trámite online que se hará efectivo durante esta jornada.

    Para su primer día como presidente en ejercicio ya hay varias cosas definidas: el lunes estuvo con el diseñador Sergio Arias afinando los últimos detalles del traje que utilizará en la ceremonia en Valparaíso. En paralelo, ya está definida su primera actividad en el cargo: visitará el Liceo Augusto D’Halmar para inaugurar el año escolar.

    Boric pelea con Trump y encabeza acto de Carabineros con Vodanovic

    Este martes el Presidente Gabriel Boric decidió que su última pauta fuera en Maipú. Allí, inauguró la 29° Comisaría de La Farfana, junto a parte de su gabinete, como Camila Vallejo (Segegob), Luis Cordero (Seguridad) y Jessica López (MOP).

    Al acto, anticipado por Boric la semana pasada a unos niños de Maipú que visitaron La Moneda, también asistieron las jefaturas de las policías; el gobernador de la RM, Claudio Orrego; y el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic.

    Boric concentró su último discurso en terreno en temas de seguridad, materia que paradójicamente no era parte de su foco al inicio de su administración, pero que hoy apuestan por consolidar como uno de sus principales logros.

    Durante la actividad, Boric recordó a las alcaldesas Javiera Reyes y Karina Delfino, quienes han llegado a recibir amenazas y emplazó al Congreso entrante a rechazar el polémico proyecto de conmutación de penas.

    Además, también tuvo un guiño con Tomás Vodanovic, a quien bromeó con la posibilidad de que sea él quien represente al sector en las próximas presidenciales, luego de que el público gritaran “Boric 2030”. “No me digan eso si acá tienen a alguien mejor para eso”, respondió el presidente.

    Previo a su última actividad, Boric aprovechó su posición para pelear por última vez con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien ha criticado desde que asumió su segundo periodo. Lo hizo en su cuenta de X: “Este es el personaje que algunos admiran y le rinden pleitesía. Me pone orgulloso habernos mantenido firmes y dignos como país durante nuestro mandato frente a lo que representa: La banalidad del mal”.

    Durante el resto de la jornada, Boric encabezará encuentros protocolares y reuniones bilaterales con representantes de países del extranjero que asistirán al cambio de mando de este miércoles. Con ellos sostendrá una cita de camaradería en la noche, en Cancillería, previo a que se emita su última cadena nacional como Presidente de Chile.

