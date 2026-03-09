SUSCRÍBETE
    Política

    Inauguración del año escolar en el Augusto D’Halmar: la primera actividad de Kast como presidente en ejercicio

    Tras la ceremonia de cambio de mando en el Congreso y el almuerzo con delegaciones extranjeras en Cerro Castillo, el nuevo mandatario se trasladará a Ñuñoa para visitar el establecimiento público. El gesto busca instalar tempranamente la educación como uno de los ejes de su administración.

    Rocío Latorre 
    Rocío Latorre
    Santiago, 8 de Marzo 2026. El Presidente electo Jose Antonio Kast entrega declaraciones en el patio de Las Camelias en el Palacio La Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El miércoles 11 de marzo marcará el inicio formal del gobierno de José Antonio Kast. Tras recibir la banda presidencial en el Congreso Nacional, en Valparaíso, el nuevo mandatario encabezará el tradicional almuerzo con delegaciones extranjeras en el Palacio de Cerro Castillo. Pero su agenda no terminará ahí.

    Ese mismo día, una vez concluidas las actividades oficiales en la Región de Valparaíso, el presidente se trasladará a Santiago para encabezar su primera actividad en terreno: la inauguración del año escolar en el Liceo Augusto D’Halmar, ubicado en la comuna de Ñuñoa.

    El horario exacto dependerá de cuánto se extiendan los encuentros protocolares y del traslado entre ambas regiones, explican en su entorno. Con todo, la decisión de realizar esa visita ya está tomada -en un inicio se hablaba de un establecimiento de Buin o Paine- y forma parte de los primeros gestos que el nuevo gobierno busca instalar desde el inicio de su administración.

    La elección del establecimiento no es casual. El liceo ha destacado en los últimos años por sus resultados académicos y recientemente volvió a posicionarse como el establecimiento público con mejor desempeño en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

    Frontis Liceo Augusto D’Halmar

    El recinto, además, funciona bajo el Sistema de Admisión Escolar -mecanismo conocido coloquialmente como la “tómbola”- que determina el ingreso de estudiantes a los establecimientos públicos y subvencionados. A pesar de ese sistema de admisión sin selección, el liceo mantiene altos niveles de exigencia académica y resultados destacados en las pruebas de acceso universitario.

    El tema educativo ha sido una de las áreas de interés recurrentes en la trayectoria política de Kast. Durante su período como diputado integró la comisión de Educación de la Cámara, instancia desde la cual participó en debates legislativos vinculados al sistema escolar.

    En paralelo, el hoy futuro mandatario mantiene una relación directa con el mundo educativo: es sostenedor del Colegio Campanario, establecimiento ubicado en Buin y fundado por su familia.

    El Liceo Augusto D’Halmar, de hecho, ha aparecido en más de una ocasión en sus discursos públicos. Uno de los ejemplos fue durante su intervención en la inauguración del Congreso Futuro, donde lo mencionó como referencia al momento de abordar el debate sobre disciplina y autonomía en los establecimientos educacionales.

    En esa ocasión, Kast destacó una medida adoptada por el propio liceo respecto del uso de teléfonos celulares. “Ellos tuvieron éxito porque eligieron educarse en libertad, entregar sus celulares por sus propios medios y sin que una ley los obligara. Ellos utilizaron la libertad en el buen sentido”, afirmó entonces.

