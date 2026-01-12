Los gestos que Kast pidió para Ximena Lincolao en la inauguración de Congreso Futuro: se perfila en Ciencias

Una larga fila esperaba entrar al ex Congreso la mañana de este lunes en Santiago. La aglomeración estaba compuesta por políticos, embajadores, científicos e incluso un par de Premios Nobel. Todos aguardaban por la jornada inaugural de Congreso Futuro que se realizó en la sede capitalina del Poder Legislativo.

La gran expectación era el encuentro público entre el Presidente Gabriel Boric y su sucesor, José Antonio Kast, relación que se tensionó en los últimos días después de varias jornadas de bandera blanca. Una serie de saludos protocolares, discursos con algo de polémica y el interés generado por la acompañante -y posible nueva ministra- del futuro presidente en la instancia marcaron la jornada inaugural del encuentro de divulgación más importante de Latinoamérica.

Se encontraron fuera del edificio, con un apretón de manos y un breve mensaje ininteligible para los demás. Pero a pesar de eso, el ánimo de ambos estuvo en escuchar y construir a partir de sus diferencias, y no quedarse “con los dichos que aparecen del otro en la prensa”.

En un salón de honor repleto, con gente de pie al final y la organización pidiéndoles a cercanos y miembros de la prensa que les cedieran sus asientos a diplomáticos que llegaban tarde, la jornada comenzó con la entrada de los mandatarios a la sala. Primero lo hizo Kast, generando un silencio total en el recinto.

No entró solo, sino que junto a la sorpresiva compañía de Ximena Lincolao Gates, la chilena-estadounidense que podría ser la próxima ministra de Ciencia, según dichos de trastienda. Ella es profesora y confundadora de Phone2Action y BuildWithin. En 2016 la revista Forbes la destacó como una de las cinco mujeres que estaba movilizando la comunidad latina en Estados Unidos, y en 2019 la revista Washingtonian la denominó como “Titán de la tecnología”. “Es una genia”, dicen quienes la conocen.

De hecho, parte de las exigencias de José Antonio Kast para asistir a la inauguración de Congreso Futuro estuvo la de entrar junto a Lincolao, y sentarse junto a ella en la primera fila del recinto. También estuvo como parte de las condiciones que en la ceremonia estuviera presente el marido de Licolao, y sus dos hermanas. Como si se tratara de una lógica para presentar solapadamente a sus ministros, la presencia de Lincolao sigue los gestos que el presidente electo tuvo en el encuentro pasado de Icare, donde se hizo acompañar de su potencial ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, o los gestos que ha hecho con Mara Sedini para oficiar como vocera antes del nombramiento de su gabinete.

Tras Kast ingresó Boric, entre aplausos improvisados del público presente.

Este último también fue acompañado por gran parte de su gabinete. Entre ellos estaban los jefes de Salud, Ciencia, Medio Ambiente, Segpres, Segegob y Relaciones Exteriores. También estuvo presente, aunque no habló, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

Luego de eso comenzó el mar de discursos. El encargado de iniciar fue el dueño de casa, exsenador y vicepresidente de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi. En casi 30 minutos expresó su preocupación por el devenir a la humanidad, que según su análisis está quedando en manos de los transhumanistas que buscan que la tecnología supere las capacidades del humano.

“Es una genia”, dicen quienes conocen a Ximena Lincolao.

También habló la presidenta de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, Ximena Órdenes; el presidente de la Cámara, José Miguel Castro; el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados. “Voy a extenderme en mi discurso, ya que veo que todos han hablado muy poco”, ironizó y bromeó el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, en su intervención también.

Luego de eso fue el momento esperado: los discursos de los presidentes. El primero en hacerlo fue el mandatario electo, José Antonio Kast.

“Chile necesita la ciencia. Chile no tiene futuro sin ciencia y lo han señalado los que me han antecedido en la palabra. Se ha dicho en estos días que nuestro gobierno podría debilitar el conocimiento, que podríamos retroceder, reducir la ciencia, mirarla como una especie de apéndice. Y quiero responder mirándolo de frente, diciéndole que eso no va a ser así. Los vamos a sorprender”, dijo el presidente electo.

Además, reafirmó su compromiso con el observatorio Paranal, que sigue en disputa por una posible instalación de la planta de hidrógeno verde INNA, de Aes Andes. Esto ya lo había dicho en el último debate de Anatel, en el que participó junto a su contendora, Jeannette Jara. Esta reafirmación de su compromiso sacó aplausos entre la audiencia del salón de honor.

“Nosotros no queremos comprometer a tener un país seguro, y ahí está la ciencia. Queremos un país con crecimiento y ahí de nuevo está la ciencia. Queremos fortalecer el empleo, no que la gente tenga temor a la inteligencia artificial. Muy por el contrario. Queremos que las personas tengan mejor calidad de vida y eso requiere innovación. Eso requiere audacia. Eso requiere que nos unamos para construir, no para polemizar”, complementó.

También hubo críticas de parte del mandatario entrante al sistema educativo y cómo los “emblemáticos” han salido del top 100. El único colegio público que lo está, el liceo Augusto D’Halmar, fue utilizado como ejemplo por Kast en su discurso. “Ellos tuvieron éxito porque eligieron educarse en libertad, entregar sus celulares por sus propios medios y sin que una ley los obligara. Ellos utilizaron la libertad en el buen sentido”, comentó al respecto.

Cuando vino el turno del Presidente Boric para hablar, aprovechó de invitarlo a aprobar el proyecto de sala cuna universal en el Parlamento.

“(Es importante) entender el argumento del otro y ojalá tomar la mejor versión posible del argumento del otro. Y eso en política no nos pasa mucho. Entonces voy a aprovechar y voy a tomar la mejor versión posible de uno de los argumentos que daba el presidente electo, y lo invito a que aprobemos el proyecto de sala cuna, que está en discusión de hace casi 20 años, y que hoy día tenemos un consenso técnico con los equipos”, dijo.

Y luego agregó: “Tenemos cuatro semanas porque, si no, vamos a retroceder mucho. Aprovechemos, José Antonio, presidente electo, de llegar a un acuerdo al respecto y sacarlo adelante. Yo entiendo que en el FES hay muchas diferencias, seguramente vamos a tenerlas y mantenerlas, pero creo que ahí (en sala cuna) podemos llegar a un consenso”.

Boric, siguiendo el mismo argumento, recordó las críticas que le hizo Kast a su gobierno en el encuentro de empresarios.

“Si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en Icare, las que publicaron los medios, chuta, no podríamos conversar casi. Pero yo creo que el espíritu de lo que dice, y lo que ha dicho acá, es mucho más constructivo”, señaló.

Asimismo, agregó el Jefe de Estado que prefiere dialogar a “quedarse con las cuñas“. Junto a eso, lo invitó a ”conversar pronto, porque tenemos varias cosas que creo que vale la pena ser discutidas. Hagamos ese esfuerzo”, enfatizó Boric, quien también aprovechó la oportunidad de criticar las acciones de Donald Trump. “Es irresponsable cuando dice que su límite es su propio juicio moral”. Finalmente, el mandatario invitó a la audiencia a no temerle a la inteligencia artificial. “La amenaza no es que las máquinas piensen, sino que nosotros dejemos de pensar”.

Una vez finalizada la ceremonia, las actividades se trasladaron al Centro Cultural Ceina, donde se realizó un homenaje teatral a la astrónoma María Teresa Ruiz, interpretado por Blanca Levín, y posteriormente el primer discurso fue realizado por la defensora de los Derechos Humanos, Kerry Kennedy, sobrina del expresidente norteamericano asesinado en 1963, y hermana del secretario de Salud de la actual administración -y reconocido escéptico de las vacunas-, Robert Kennedy jr.

Kast, por su lado, continuó su jornada de actividades, aunque no sin asegurarse de presentar a Ximena Lincolao al Presidente Boric. Luego, junto a su equipo cruzó la calle Compañía hasta los Tribunales de Justicia, donde tenía un encuentro con las autoridades del Poder Judicial, especialmente con la recién electa presidenta de la Corte Suprema.