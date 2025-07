Excanciller Heraldo Muñoz dice que cumbre “Democracia Siempre” es una iniciativa “meritoria” para discutir amenazas

El excanciller Heraldo Muñoz abordó la cumbre “Democracia Siempre” que comenzó su primera jornada este lunes con el Presidente Gabriel Boric recibiendo a los mandatarios de Brasil, Luiz Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; de Uruguay, Yamandú Orsi; y de Colombia, Gustavo Petro.

“A mí me parece una iniciativa muy meritoria que cinco presidentes de gobiernos democráticos se reúnan para discutir estas amenazas. Y yo creo que lo hacen porque efectivamente las democracias están en peligro ”, manifestó Muñoz en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción.

“Aquí hay problemas serios, no solo se trata del extremismo, de ultraderecha o de otros signos que amenazan a la democracia. Hay fenómenos que la sociedad no está atacando debidamente, entonces la gente empieza a perder fe en las instituciones democráticas y a mí me parece entonces muy bien que estos mandatarios se junten para conversar de las democracias o de las democracias que tenemos y cómo enfrentamos estos desafíos”, expresó.

En esa línea, al ser consultado si es “adecuado” que sean invitados mandatarios de una posición determinada, el excanciller manifestó que es “natural” que quienes tienen una convergencia en su posición política se puedan “juntar”.